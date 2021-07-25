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Снова "большая вода": Сочи затопило, есть погибший
Снова "большая вода": Сочи затопило, есть погибший
Один человек погиб и еще трое пропали без вести в результате подтопления нескольких районов Сочи из-за обильных осадков, сообщает МЧС. 25.07.2021, Sputnik Молдова
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По данным ведомства, накануне вечером автомобиль с четырьмя пассажирами опрокинулся в реку Мацеста. Тело водителя обнаружено, поиск пассажиров продолжается. Ливни, прошедшие в регионе в ночь с пятницы на субботу, затопили и частные домохозяйства. Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь, для ликвидации последствий подтопления задействовали все силы и средства экстренных служб. В настоящее время все пляжи в Сочи закрыты для посещения. Городские и коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме.
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Снова "большая вода": Сочи затопило, есть погибший

16:29 25.07.2021
218
© Ruptly
Один человек погиб и еще трое пропали без вести в результате подтопления нескольких районов Сочи из-за обильных осадков, сообщает МЧС.
По данным ведомства, накануне вечером автомобиль с четырьмя пассажирами опрокинулся в реку Мацеста. Тело водителя обнаружено, поиск пассажиров продолжается.
Ливни, прошедшие в регионе в ночь с пятницы на субботу, затопили и частные домохозяйства.
Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь, для ликвидации последствий подтопления задействовали все силы и средства экстренных служб. В настоящее время все пляжи в Сочи закрыты для посещения. Городские и коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме.
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