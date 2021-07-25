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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости и репортажи с Олимпийских игр в Токио.
https://ru.sputnik.md/20210725/snyat-na-30-sekund-medalistam-na-oi-razreshili-fotografirovatsya-bez-masok-43147226.html
Снять на 30 секунд: медалистам на ОИ разрешили фотографироваться без масок
Снять на 30 секунд: медалистам на ОИ разрешили фотографироваться без масок
Спортсмены на Олимпиаде в Токио обязаны носить медицинские маски в тех местах, где этого требуют организаторы. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T19:20+0300
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олимпиада в токио-2020
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Медалистам Олимпийских игр (ОИ) в Токио разрешили снимать маску на 30 секунд для фотографирования на церемонии награждения, сообщают "Известия" со ссылкой на "Спорт-Экспресс".Согласно церемонии после гимна спортсменам подают знак, что маску можно снять максимум на полминуты. В этот момент призеры по-прежнему должны соблюдать дистанцирование друг от друга.После фотографирования спортсмены будут должны вновь надеть маску.Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что из всех тестов на коронавирус, которые взяли на Олимпиаде в Токио с 1 по 23 июля, положительными оказались только 0,02%.
https://ru.sputnik.md/20210723/tokyo-tseremoniya-otkrytiya-olimpiyskie-igry-43004056.html
https://ru.sputnik.md/20210724/zhara-v-tokio-bolee-30-chelovek-v-bolnitse-dvoe---v-tyazhelom-sostoyanii-43130449.html
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общество

Снять на 30 секунд: медалистам на ОИ разрешили фотографироваться без масок

19:20 25.07.2021
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Тхэквондо. Женщины до 57 кг
Олимпиада-2020. Тхэквондо. Женщины до 57 кг - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
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Спортсмены на Олимпиаде в Токио обязаны носить медицинские маски в тех местах, где этого требуют организаторы.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Медалистам Олимпийских игр (ОИ) в Токио разрешили снимать маску на 30 секунд для фотографирования на церемонии награждения, сообщают "Известия" со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
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Согласно церемонии после гимна спортсменам подают знак, что маску можно снять максимум на полминуты. В этот момент призеры по-прежнему должны соблюдать дистанцирование друг от друга.
После фотографирования спортсмены будут должны вновь надеть маску.
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Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что из всех тестов на коронавирус, которые взяли на Олимпиаде в Токио с 1 по 23 июля, положительными оказались только 0,02%.
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