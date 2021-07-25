https://ru.sputnik.md/20210725/snyat-na-30-sekund-medalistam-na-oi-razreshili-fotografirovatsya-bez-masok-43147226.html
Снять на 30 секунд: медалистам на ОИ разрешили фотографироваться без масок
Снять на 30 секунд: медалистам на ОИ разрешили фотографироваться без масок
Спортсмены на Олимпиаде в Токио обязаны носить медицинские маски в тех местах, где этого требуют организаторы. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T19:20+0300
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2021-07-25T19:20+0300
олимпиада в токио-2020
общество
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Медалистам Олимпийских игр (ОИ) в Токио разрешили снимать маску на 30 секунд для фотографирования на церемонии награждения, сообщают "Известия" со ссылкой на "Спорт-Экспресс".Согласно церемонии после гимна спортсменам подают знак, что маску можно снять максимум на полминуты. В этот момент призеры по-прежнему должны соблюдать дистанцирование друг от друга.После фотографирования спортсмены будут должны вновь надеть маску.Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что из всех тестов на коронавирус, которые взяли на Олимпиаде в Токио с 1 по 23 июля, положительными оказались только 0,02%.
https://ru.sputnik.md/20210723/tokyo-tseremoniya-otkrytiya-olimpiyskie-igry-43004056.html
https://ru.sputnik.md/20210724/zhara-v-tokio-bolee-30-chelovek-v-bolnitse-dvoe---v-tyazhelom-sostoyanii-43130449.html
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общество
Снять на 30 секунд: медалистам на ОИ разрешили фотографироваться без масок
Спортсмены на Олимпиаде в Токио обязаны носить медицинские маски в тех местах, где этого требуют организаторы.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik.
Медалистам Олимпийских игр (ОИ) в Токио разрешили снимать маску на 30 секунд для фотографирования на церемонии награждения, сообщают "Известия"
со ссылкой на "Спорт-Экспресс
".
Согласно церемонии после гимна спортсменам подают знак, что маску можно снять максимум на полминуты. В этот момент призеры по-прежнему должны соблюдать дистанцирование друг от друга.
После фотографирования спортсмены будут должны вновь надеть маску.
Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что из всех тестов на коронавирус
, которые взяли на Олимпиаде в Токио с 1 по 23 июля, положительными оказались только 0,02%
.