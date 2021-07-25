https://ru.sputnik.md/20210725/stefan-iii-velikiy-protiv-mekhmeda-ii-velikogo-43128368.html

Стефан III Великий против Мехмеда II Великого

Стефан III Великий против Мехмеда II Великого

Летом 1476 года 150-тысячная турецкая армия под командованием султана Османской империи, завоевателя Константинополя, вторглась в Молдавское княжество – чем... 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T10:00+0300

2021-07-25T10:00+0300

2021-07-25T10:27+0300

общество

молдова

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Воевода Угровлахии (иначе называемой Валашским княжеством, Валахией, а молдаванами – Мунтенией) Мирча Радулович (Мирча Старый), поддерживая противника султана Мехмеда I (претендента на трон Мустафу), сильно рисковал – на кону была не только его жизнь, но и судьба государства. Случилось худшее. Мустафе не удалось захватить власть, и вся мощь Османского государства и гнев Мехмеда обратились против союзников Мустафы, в том числе против Угровлахии – страна была разорена янычарами Мехмеда I.В 1415 году Мирча Радулович начал платить Османскому султану дань (харач) в размере 3000 золотых. Турки к этому времени уже прочно утвердились в княжестве на берегах Нижнего Дуная, захватив Турну, Брэилу, в Джурджу создали райу.Опасные соседиПосле крупной военной кампании в Угровлахии в 1420 году османы вышли к сухопутным границам Молдавского государства. Первое столкновение между Османской империей и Молдавией произошло у приморских границ княжества. Турецкий флот несколько раз атаковал важнейший морской порт в Днестровском лимане Белгород, но был отбит защитниками крепости. Кроме того, на несколько лет был потерян важнейший порт и крепость в устье Дуная Килия, которая вошла в состав Молдавского княжества в конце XIV века во времена правления молдавского господаря Романа I. Султан Баязид называл Килию ключом и воротами ко всей земле молдавской, венгерской и северодунайской, а Белгород — ключом и воротами к землям польской, русской, татарской, вплоть до верхнего (северного) побережья Черного моря.В последующие три десятилетия положение Османской Порты на Балканах усиливается. В 1453 году пал Константинополь – закончила более чем тысячелетнюю историю своего существования Романия – восточная Римская империя – одна из величайших держав в мировой истории. Турки захватили весь Балканский полуостров, но их задачи в Европе на этом не ограничивались, они планировали подчинить Угровлахию и Молдавию, угрожая Венгрии, Австрии, Литве, Польше.Дань ТурцииПри Петре III Ароне Молдавское княжество в 1456 году начало выплачивать ежегодно дань османам в размере двух тысяч золотых.Деяния Стефана IIIВ 1457 году после победы в двух битвах над дружинами Петра III Арона и изгнания его из страны началось правление Стефана III. Стефан был помазан на господарство митрополитом Феоктистом.Положение на юго-западных границах страны осложнилось после того, как в 1462 году османы, захватив столицу Угровлахии Тырговиште и изгнав Влада Цепеша, посадили на престол Раду Красивого.Стефан III стремился, чтобы соседняя Угровлахия была союзником Молдовы. Несколько лет шло соперничество за влияние на это княжество. Султан назначал на угровалашский престол своих ставленников, а молдавский господарь, поддерживая антитурецкую партию, - угодных ему воевод.Борьба в Угровлахии между ставленниками Турции в Молдавии неминуема вела к прямому столкновению между ними. Началась самая большая в XV веке молдавско-турецкая война, продолжавшаяся почти без перерыва с 1473 до 1487 год.Стефан III изгнал из Тырговиште ставленника османов господаря Раду Красивого. После карательного похода Стефан III возвел на угровалашский престол воеводу Бассараба.Стефан III отказался возобновлять уплату дани и передать Турции крепости Килию и Белгород.Султан был в ярости, Турция начала подготовку к войне. Огромное, 120-тысячное войско под командованием Сулейман-паши перешло Дунай и осенью 1474 года вторглось в Молдавию. Стефан III, проведя всеобщую мобилизацию, собрал около 40 тысяч человек. Из Польши и Венгрии на помощь прибыли семь тысяч солдат. 10 января 1475 года при Васлуе турки были разгромлены."В месяце январе 10 дня в четверг у воеводы Стефана был большой бой с турками немного выше Васлуя у реки, которая называется Берлад. Бог ему помог, он разбил турок числом в 100 тысяч и 17 тысяч мунтян, которые были с ними, так что вряд ли кто-нибудь из них ушел невредимым. И их преследовали еще целых 8 миль…" (Молдавско-немецкая хроника).Эта победа произвела ошеломляющее впечатление в Европе. Мало кому известная в то время Молдавия вдруг истребила армию турецких янычар, которые до этого несколько раз разбивали сильнейшие войска крестоносцев.Было очевидно, что Турция не смирится с поражением. Понимая это, молдавский господарь после сражения шлет письма и гонцов в Краков, Венецию, к папе римскому Сиксту IV, в Москву, прося помощи, предупреждая, что готовится новый поход против Молдавии. Однако существенной поддержки господарь не получил, о чем позже многие монархи Европы сильно пожалеют.Захват Крыма и татарская угроза для МолдавииЛетом 1475 года турецкий флот под командованием великого визиря Гедика Ахмеда-Паши напал на генуэзскую колонию Каффу в Крыму и после осады с моря захватил ее. В декабре того же года в Крыму пало княжество Феодоро, защищаемое молдавскими войсками.Крымское ханство стало турецким вассалом, что резко ухудшило внешнеполитическое положение Молдавского княжества, так как теперь Турция в своих войнах в регионе получала мощную военную поддержку крымских татар.Союз с ВенгриейСтефан III в поисках союзников 12 июля 1475 года заключил антитурецкий договор с Венгрией, признавая себя вассалом венгерской короны. В свою очередь, король Венгрии Матвей Корвин обязался помогать Стефану III в случае нападения на Молдавию турок.Поход на МолдавиюВ начале лета 1476 года завоеватель Константинополя султан Мехмед II Великий во главе 150-тысячной армии двинулся в Молдавию. К туркам присоединились войска угровлашского воеводы Бассараба, переметнувшегося на сторону султана. С востока на Молдавию двинулись татары.Султан рассчитывал подчинить Молдавию, поставить господарем своего ставленника и покончить с Молдавией как независимым государством.Стефан III и на этот раз собрал великое войско, примерно в 40 тысяч человек. Татары были разбиты, но перед турецкой армией пришлось отступить. Недалеко от Нямца, в долине реки Белой (позже место получило название Рэзбоень, то есть место сражения), произошел решающий бой. Молдавская армия в ожесточенном сражении потерпела поражение.Однако господарь с остатками войск укрылся в крепостях Нямец и Сочава, держал оборону и гарнизон крепости в Хотине. Молдавским воинам удалось отбить все атаки турок. Стефан III, получив подкрепление, начал преследовать отступавшего противника."Султан осадил замок по названию Нямец; тут выстрелами из замка у него была разбита большая пушка и убит пушечный мастер, тогда султан отступил. К этому времени воевода Стефан [собрал] опять войско в 16 тысяч человек и начал действовать против турок. Турки подумали, что он получил подмогу от поляков или от венгров, и ушли, однако он захватил у них много пленных…" (Краткая хроника Стефана).Отходивших янычар преследовала молдавская армия и настигла их у переправы через Дунай. Добыча и пленные, захваченные турками, были отбиты. Поход Мехмеда II не достиг своей цели. Но Молдавия была разорена, многие люди перебиты. Турция готовилась к новой войне.Итоги похода султана в МолдавиюПоражение молдавских войск у реки Белой вызвало в соседних странах большое беспокойство. Польский историк XVI века Мартин Кромер сообщает о наступившей в те дни настоящей панике в Польше. В Кракове ожидали нашествия турок.Часть молдавских бояр, не видя перспектив в дальнейшей борьбе, опасаясь за свою жизнь и просчитывая возможные выгоды, стала переходить на сторону Турции.Стефан III готовился к дальнейшей борьбе с Османской империей, продолжая поиски союзников.

https://ru.sputnik.md/20190702/Gordost-Moldovy-chem-znamenit-velikiy-gospodar-Shtefan-chel-Mare-26681012.html

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