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Стефан III Великий против Мехмеда II Великого
Стефан III Великий против Мехмеда II Великого
Летом 1476 года 150-тысячная турецкая армия под командованием султана Османской империи, завоевателя Константинополя, вторглась в Молдавское княжество – чем... 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T10:00+0300
2021-07-25T10:27+0300
общество
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Воевода Угровлахии (иначе называемой Валашским княжеством, Валахией, а молдаванами – Мунтенией) Мирча Радулович (Мирча Старый), поддерживая противника султана Мехмеда I (претендента на трон Мустафу), сильно рисковал – на кону была не только его жизнь, но и судьба государства. Случилось худшее. Мустафе не удалось захватить власть, и вся мощь Османского государства и гнев Мехмеда обратились против союзников Мустафы, в том числе против Угровлахии – страна была разорена янычарами Мехмеда I.В 1415 году Мирча Радулович начал платить Османскому султану дань (харач) в размере 3000 золотых. Турки к этому времени уже прочно утвердились в княжестве на берегах Нижнего Дуная, захватив Турну, Брэилу, в Джурджу создали райу.Опасные соседиПосле крупной военной кампании в Угровлахии в 1420 году османы вышли к сухопутным границам Молдавского государства. Первое столкновение между Османской империей и Молдавией произошло у приморских границ княжества. Турецкий флот несколько раз атаковал важнейший морской порт в Днестровском лимане Белгород, но был отбит защитниками крепости. Кроме того, на несколько лет был потерян важнейший порт и крепость в устье Дуная Килия, которая вошла в состав Молдавского княжества в конце XIV века во времена правления молдавского господаря Романа I. Султан Баязид называл Килию ключом и воротами ко всей земле молдавской, венгерской и северодунайской, а Белгород — ключом и воротами к землям польской, русской, татарской, вплоть до верхнего (северного) побережья Черного моря.В последующие три десятилетия положение Османской Порты на Балканах усиливается. В 1453 году пал Константинополь – закончила более чем тысячелетнюю историю своего существования Романия – восточная Римская империя – одна из величайших держав в мировой истории. Турки захватили весь Балканский полуостров, но их задачи в Европе на этом не ограничивались, они планировали подчинить Угровлахию и Молдавию, угрожая Венгрии, Австрии, Литве, Польше.Дань ТурцииПри Петре III Ароне Молдавское княжество в 1456 году начало выплачивать ежегодно дань османам в размере двух тысяч золотых.Деяния Стефана IIIВ 1457 году после победы в двух битвах над дружинами Петра III Арона и изгнания его из страны началось правление Стефана III. Стефан был помазан на господарство митрополитом Феоктистом.Положение на юго-западных границах страны осложнилось после того, как в 1462 году османы, захватив столицу Угровлахии Тырговиште и изгнав Влада Цепеша, посадили на престол Раду Красивого.Стефан III стремился, чтобы соседняя Угровлахия была союзником Молдовы. Несколько лет шло соперничество за влияние на это княжество. Султан назначал на угровалашский престол своих ставленников, а молдавский господарь, поддерживая антитурецкую партию, - угодных ему воевод.Борьба в Угровлахии между ставленниками Турции в Молдавии неминуема вела к прямому столкновению между ними. Началась самая большая в XV веке молдавско-турецкая война, продолжавшаяся почти без перерыва с 1473 до 1487 год.Стефан III изгнал из Тырговиште ставленника османов господаря Раду Красивого. После карательного похода Стефан III возвел на угровалашский престол воеводу Бассараба.Стефан III отказался возобновлять уплату дани и передать Турции крепости Килию и Белгород.Султан был в ярости, Турция начала подготовку к войне. Огромное, 120-тысячное войско под командованием Сулейман-паши перешло Дунай и осенью 1474 года вторглось в Молдавию. Стефан III, проведя всеобщую мобилизацию, собрал около 40 тысяч человек. Из Польши и Венгрии на помощь прибыли семь тысяч солдат. 10 января 1475 года при Васлуе турки были разгромлены."В месяце январе 10 дня в четверг у воеводы Стефана был большой бой с турками немного выше Васлуя у реки, которая называется Берлад. Бог ему помог, он разбил турок числом в 100 тысяч и 17 тысяч мунтян, которые были с ними, так что вряд ли кто-нибудь из них ушел невредимым. И их преследовали еще целых 8 миль…" (Молдавско-немецкая хроника).Эта победа произвела ошеломляющее впечатление в Европе. Мало кому известная в то время Молдавия вдруг истребила армию турецких янычар, которые до этого несколько раз разбивали сильнейшие войска крестоносцев.Было очевидно, что Турция не смирится с поражением. Понимая это, молдавский господарь после сражения шлет письма и гонцов в Краков, Венецию, к папе римскому Сиксту IV, в Москву, прося помощи, предупреждая, что готовится новый поход против Молдавии. Однако существенной поддержки господарь не получил, о чем позже многие монархи Европы сильно пожалеют.Захват Крыма и татарская угроза для МолдавииЛетом 1475 года турецкий флот под командованием великого визиря Гедика Ахмеда-Паши напал на генуэзскую колонию Каффу в Крыму и после осады с моря захватил ее. В декабре того же года в Крыму пало княжество Феодоро, защищаемое молдавскими войсками.Крымское ханство стало турецким вассалом, что резко ухудшило внешнеполитическое положение Молдавского княжества, так как теперь Турция в своих войнах в регионе получала мощную военную поддержку крымских татар.Союз с ВенгриейСтефан III в поисках союзников 12 июля 1475 года заключил антитурецкий договор с Венгрией, признавая себя вассалом венгерской короны. В свою очередь, король Венгрии Матвей Корвин обязался помогать Стефану III в случае нападения на Молдавию турок.Поход на МолдавиюВ начале лета 1476 года завоеватель Константинополя султан Мехмед II Великий во главе 150-тысячной армии двинулся в Молдавию. К туркам присоединились войска угровлашского воеводы Бассараба, переметнувшегося на сторону султана. С востока на Молдавию двинулись татары.Султан рассчитывал подчинить Молдавию, поставить господарем своего ставленника и покончить с Молдавией как независимым государством.Стефан III и на этот раз собрал великое войско, примерно в 40 тысяч человек. Татары были разбиты, но перед турецкой армией пришлось отступить. Недалеко от Нямца, в долине реки Белой (позже место получило название Рэзбоень, то есть место сражения), произошел решающий бой. Молдавская армия в ожесточенном сражении потерпела поражение.Однако господарь с остатками войск укрылся в крепостях Нямец и Сочава, держал оборону и гарнизон крепости в Хотине. Молдавским воинам удалось отбить все атаки турок. Стефан III, получив подкрепление, начал преследовать отступавшего противника."Султан осадил замок по названию Нямец; тут выстрелами из замка у него была разбита большая пушка и убит пушечный мастер, тогда султан отступил. К этому времени воевода Стефан [собрал] опять войско в 16 тысяч человек и начал действовать против турок. Турки подумали, что он получил подмогу от поляков или от венгров, и ушли, однако он захватил у них много пленных…" (Краткая хроника Стефана).Отходивших янычар преследовала молдавская армия и настигла их у переправы через Дунай. Добыча и пленные, захваченные турками, были отбиты. Поход Мехмеда II не достиг своей цели. Но Молдавия была разорена, многие люди перебиты. Турция готовилась к новой войне.Итоги похода султана в МолдавиюПоражение молдавских войск у реки Белой вызвало в соседних странах большое беспокойство. Польский историк XVI века Мартин Кромер сообщает о наступившей в те дни настоящей панике в Польше. В Кракове ожидали нашествия турок.Часть молдавских бояр, не видя перспектив в дальнейшей борьбе, опасаясь за свою жизнь и просчитывая возможные выгоды, стала переходить на сторону Турции.Стефан III готовился к дальнейшей борьбе с Османской империей, продолжая поиски союзников.
https://ru.sputnik.md/20190702/Gordost-Moldovy-chem-znamenit-velikiy-gospodar-Shtefan-chel-Mare-26681012.html
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Евгений Паскарь
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Историк Виктор Степанюк о роли господаря Стефана III Великого в истории Молдавского княжества и Европы
Историк Виктор Степанюк о роли господаря Стефана III Великого в истории Молдавского княжества и Европы
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Стефан III Великий против Мехмеда II Великого

10:00 25.07.2021 (обновлено: 10:27 25.07.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariПамятник Штефан чел Маре
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Евгений Паскарь - Sputnik Молдова
Евгений Паскарь
Все материалы
Летом 1476 года 150-тысячная турецкая армия под командованием султана Османской империи, завоевателя Константинополя, вторглась в Молдавское княжество – чем закончилось нашествие?
Воевода Угровлахии (иначе называемой Валашским княжеством, Валахией, а молдаванами – Мунтенией) Мирча Радулович (Мирча Старый), поддерживая противника султана Мехмеда I (претендента на трон Мустафу), сильно рисковал – на кону была не только его жизнь, но и судьба государства. Случилось худшее. Мустафе не удалось захватить власть, и вся мощь Османского государства и гнев Мехмеда обратились против союзников Мустафы, в том числе против Угровлахии – страна была разорена янычарами Мехмеда I.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьПортрет господаря Угровлахии Мирчи Старого. Иллюстрация 1600 года
Портрет господаря Угровлахии Мирчи Старого. Иллюстрация 1600 года - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Портрет господаря Угровлахии Мирчи Старого. Иллюстрация 1600 года
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
В 1415 году Мирча Радулович начал платить Османскому султану дань (харач) в размере 3000 золотых. Турки к этому времени уже прочно утвердились в княжестве на берегах Нижнего Дуная, захватив Турну, Брэилу, в Джурджу создали райу.

Опасные соседи

После крупной военной кампании в Угровлахии в 1420 году османы вышли к сухопутным границам Молдавского государства. Первое столкновение между Османской империей и Молдавией произошло у приморских границ княжества. Турецкий флот несколько раз атаковал важнейший морской порт в Днестровском лимане Белгород, но был отбит защитниками крепости. Кроме того, на несколько лет был потерян важнейший порт и крепость в устье Дуная Килия, которая вошла в состав Молдавского княжества в конце XIV века во времена правления молдавского господаря Романа I. Султан Баязид называл Килию ключом и воротами ко всей земле молдавской, венгерской и северодунайской, а Белгород — ключом и воротами к землям польской, русской, татарской, вплоть до верхнего (северного) побережья Черного моря.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьФрагмент карты XVI века. Отмечен Белгород как один из крупнейших городов в Северном Причерноморье.
Фрагмент карты XVI века. Отмечен Белгород как один из крупнейших городов в Северном Причерноморье. - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Фрагмент карты XVI века. Отмечен Белгород как один из крупнейших городов в Северном Причерноморье.
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
В последующие три десятилетия положение Османской Порты на Балканах усиливается. В 1453 году пал Константинополь – закончила более чем тысячелетнюю историю своего существования Романия – восточная Римская империя – одна из величайших держав в мировой истории. Турки захватили весь Балканский полуостров, но их задачи в Европе на этом не ограничивались, они планировали подчинить Угровлахию и Молдавию, угрожая Венгрии, Австрии, Литве, Польше.

Дань Турции

При Петре III Ароне Молдавское княжество в 1456 году начало выплачивать ежегодно дань османам в размере двух тысяч золотых.
Памятник Штефан чел Маре - Sputnik Молдова, 1920, 02.07.2019
Общество
Гордость Молдовы: чем знаменит великий господарь Штефан чел Маре
2 июля 2019, 11:09
779

Деяния Стефана III

В 1457 году после победы в двух битвах над дружинами Петра III Арона и изгнания его из страны началось правление Стефана III.
"В лето 6965 месяца априля 12 во вторник великий прииде Стефан воевода, сын Богдана Воеводы, на Арона воеводи на място, нарицаемое Хряск, у Должещи. И возможе Стефан воевода божиею милостью и пряят скипетр молдавский", - сообщается в Бистрицкой летописи.
Стефан был помазан на господарство митрополитом Феоктистом.
Положение на юго-западных границах страны осложнилось после того, как в 1462 году османы, захватив столицу Угровлахии Тырговиште и изгнав Влада Цепеша, посадили на престол Раду Красивого.
Стефан III стремился, чтобы соседняя Угровлахия была союзником Молдовы. Несколько лет шло соперничество за влияние на это княжество. Султан назначал на угровалашский престол своих ставленников, а молдавский господарь, поддерживая антитурецкую партию, - угодных ему воевод.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьКоронация Стефана III Великого. Автор Б.Несведов. 1947 г.
Коронация Стефана III Великого. Автор Б.Несведов. 1947 г. - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Коронация Стефана III Великого. Автор Б.Несведов. 1947 г.
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Борьба в Угровлахии между ставленниками Турции в Молдавии неминуема вела к прямому столкновению между ними. Началась самая большая в XV веке молдавско-турецкая война, продолжавшаяся почти без перерыва с 1473 до 1487 год.
Стефан III изгнал из Тырговиште ставленника османов господаря Раду Красивого. После карательного похода Стефан III возвел на угровалашский престол воеводу Бассараба.

"В месяце ноябре 8 дня в понедельник расположил воевода Стефан свое войско со своей хоругвью в Мунтении у [реки] Милковой... в воскресенье... ударил воевода Стефан на Радула. И убил 64 тысячи человек из его [войска], так что воеводе Радулу едва [удалось] бежать с немногими людьми в замок, который называется Дымбовица. В том же месяце 23 дня пришел воевода Стефан со всем своим войском к этому замку и подверг его сильной осаде, а ночью воевода Радул бежал из замка. В том же месяце 24 дня воевода Стефан занял замок, взяв его штурмом. И захватил [там] жену воеводы Радула и его единственную дочь со всем войском и с большими сокровищами… И воевода Стефан поставил воеводу Басараба господарем над страной Мунтенией" (Молдавско-немецкая хроника).

Стефан III отказался возобновлять уплату дани и передать Турции крепости Килию и Белгород.
Султан был в ярости, Турция начала подготовку к войне. Огромное, 120-тысячное войско под командованием Сулейман-паши перешло Дунай и осенью 1474 года вторглось в Молдавию. Стефан III, проведя всеобщую мобилизацию, собрал около 40 тысяч человек. Из Польши и Венгрии на помощь прибыли семь тысяч солдат. 10 января 1475 года при Васлуе турки были разгромлены.
"В месяце январе 10 дня в четверг у воеводы Стефана был большой бой с турками немного выше Васлуя у реки, которая называется Берлад. Бог ему помог, он разбил турок числом в 100 тысяч и 17 тысяч мунтян, которые были с ними, так что вряд ли кто-нибудь из них ушел невредимым. И их преследовали еще целых 8 миль…" (Молдавско-немецкая хроника).
Эта победа произвела ошеломляющее впечатление в Европе. Мало кому известная в то время Молдавия вдруг истребила армию турецких янычар, которые до этого несколько раз разбивали сильнейшие войска крестоносцев.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьПортрет папы Сикста IV в книге Жизнь понтификов, изданной в 16 веке
Портрет папы Сикста IV в книге Жизнь понтификов, изданной в 16 веке - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Портрет папы Сикста IV в книге Жизнь понтификов, изданной в 16 веке
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Было очевидно, что Турция не смирится с поражением. Понимая это, молдавский господарь после сражения шлет письма и гонцов в Краков, Венецию, к папе римскому Сиксту IV, в Москву, прося помощи, предупреждая, что готовится новый поход против Молдавии. Однако существенной поддержки господарь не получил, о чем позже многие монархи Европы сильно пожалеют.

Захват Крыма и татарская угроза для Молдавии

Летом 1475 года турецкий флот под командованием великого визиря Гедика Ахмеда-Паши напал на генуэзскую колонию Каффу в Крыму и после осады с моря захватил ее. В декабре того же года в Крыму пало княжество Феодоро, защищаемое молдавскими войсками.
© Video: Евгений Паскарь
Крымское ханство стало турецким вассалом, что резко ухудшило внешнеполитическое положение Молдавского княжества, так как теперь Турция в своих войнах в регионе получала мощную военную поддержку крымских татар.

Союз с Венгрией

Стефан III в поисках союзников 12 июля 1475 года заключил антитурецкий договор с Венгрией, признавая себя вассалом венгерской короны.
© Public DomainПортрет короля Венгрии Матвея Корвина
Портрет короля Венгрии Матвея Корвина - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Портрет короля Венгрии Матвея Корвина
© Public Domain
В свою очередь, король Венгрии Матвей Корвин обязался помогать Стефану III в случае нападения на Молдавию турок.

Поход на Молдавию

В начале лета 1476 года завоеватель Константинополя султан Мехмед II Великий во главе 150-тысячной армии двинулся в Молдавию. К туркам присоединились войска угровлашского воеводы Бассараба, переметнувшегося на сторону султана. С востока на Молдавию двинулись татары.
Султан рассчитывал подчинить Молдавию, поставить господарем своего ставленника и покончить с Молдавией как независимым государством.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьБитва молдавских воинов с венгерской армии. Иллюстрация XV века.
Битва молдавских воинов с венгерской армии. Иллюстрация XV века. - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Битва молдавских воинов с венгерской армии. Иллюстрация XV века.
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Стефан III и на этот раз собрал великое войско, примерно в 40 тысяч человек. Татары были разбиты, но перед турецкой армией пришлось отступить. Недалеко от Нямца, в долине реки Белой (позже место получило название Рэзбоень, то есть место сражения), произошел решающий бой. Молдавская армия в ожесточенном сражении потерпела поражение.

"В месяце июле 26 дня в пятницу пришел турецкий султан… с двумястами тысячами человек и сразился с воеводой Стефаном на одном поле у речки, которая зовется Белой; тут турками были убиты его великие бояре, дворяне и все его войско, ему же самому удалось уйти с небольшим отрядом. И султан выжег почти всю его страну, но замков ему не удалось взять" (Молдавско-немецкая летопись).

Однако господарь с остатками войск укрылся в крепостях Нямец и Сочава, держал оборону и гарнизон крепости в Хотине. Молдавским воинам удалось отбить все атаки турок. Стефан III, получив подкрепление, начал преследовать отступавшего противника.
"Султан осадил замок по названию Нямец; тут выстрелами из замка у него была разбита большая пушка и убит пушечный мастер, тогда султан отступил. К этому времени воевода Стефан [собрал] опять войско в 16 тысяч человек и начал действовать против турок. Турки подумали, что он получил подмогу от поляков или от венгров, и ушли, однако он захватил у них много пленных…" (Краткая хроника Стефана).
Отходивших янычар преследовала молдавская армия и настигла их у переправы через Дунай. Добыча и пленные, захваченные турками, были отбиты. Поход Мехмеда II не достиг своей цели. Но Молдавия была разорена, многие люди перебиты. Турция готовилась к новой войне.

Итоги похода султана в Молдавию

Поражение молдавских войск у реки Белой вызвало в соседних странах большое беспокойство. Польский историк XVI века Мартин Кромер сообщает о наступившей в те дни настоящей панике в Польше. В Кракове ожидали нашествия турок.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьФрагмент карты 16 века. Молдавия отмечена как доминирующее государство в Северо_западном Причерноморье
Фрагмент карты 16 века. Молдавия отмечена как доминирующее государство в Северо_западном Причерноморье - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Фрагмент карты 16 века. Молдавия отмечена как доминирующее государство в Северо_западном Причерноморье
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Часть молдавских бояр, не видя перспектив в дальнейшей борьбе, опасаясь за свою жизнь и просчитывая возможные выгоды, стала переходить на сторону Турции.
Стефан III готовился к дальнейшей борьбе с Османской империей, продолжая поиски союзников.
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