https://ru.sputnik.md/20210725/tayfun-infa-letit-na-shankhay-obyavlen-oranzhevyy-uroven-pogodnoy-opasnosti--43146269.html

Тайфун "Иньфа" летит на Шанхай, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности

Тайфун "Иньфа" летит на Шанхай, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности

По данным агентства "Синьхуа", Шанхай уже находится под влиянием циклона, порывы ветра в городе достигают семи баллов. 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T18:15+0300

2021-07-25T18:15+0300

2021-07-25T18:15+0300

общество

шанхай

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/19/43146175_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_ad567c8499e5414c4e9732e341291e73.jpg

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Приближающийся тайфун "Иньфа" парализовал транспортное сообщение в Шанхае, власти были вынуждены эвакуировать около 360 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.Тайфун "Иньфа" ("Фейерверк") достиг побережья провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая в воскресенье днем. По данным синоптиков, он двигается на северо-запад со скоростью 10 километров в час и к вечеру воскресенья достигнет Шанхая. Власти города объявили предпоследний, "оранжевый" уровень предупреждения.По данным агентства "Синьхуа", Шанхай уже находится под влиянием циклона, порывы ветра в городе достигают семи баллов, повалены около тысячи деревьев, сорваны рекламные щиты и выбиты стекла зданий. Ожидается, что к ночи порывистый ветер и дождь усилятся.Власти уже эвакуировали из прибрежных районов около 360 тысяч работников. На данный момент пострадавших нет.В двух международных аэропортах города отменены все пассажирские рейсы, закрыто метро, а также полностью остановлено движение скоростных поездов до завтрашнего дня.

https://ru.sputnik.md/20210723/v-kitae-zafiksirovana-vspyshka-ptichego-grippa---odin-chelovek-pogib-43112047.html

шанхай

китай

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шанхай, китай