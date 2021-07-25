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Тайфун "Иньфа" летит на Шанхай, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности
Тайфун "Иньфа" летит на Шанхай, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности
По данным агентства "Синьхуа", Шанхай уже находится под влиянием циклона, порывы ветра в городе достигают семи баллов. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T18:15+0300
2021-07-25T18:15+0300
общество
шанхай
китай
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Приближающийся тайфун "Иньфа" парализовал транспортное сообщение в Шанхае, власти были вынуждены эвакуировать около 360 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.Тайфун "Иньфа" ("Фейерверк") достиг побережья провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая в воскресенье днем. По данным синоптиков, он двигается на северо-запад со скоростью 10 километров в час и к вечеру воскресенья достигнет Шанхая. Власти города объявили предпоследний, "оранжевый" уровень предупреждения.По данным агентства "Синьхуа", Шанхай уже находится под влиянием циклона, порывы ветра в городе достигают семи баллов, повалены около тысячи деревьев, сорваны рекламные щиты и выбиты стекла зданий. Ожидается, что к ночи порывистый ветер и дождь усилятся.Власти уже эвакуировали из прибрежных районов около 360 тысяч работников. На данный момент пострадавших нет.В двух международных аэропортах города отменены все пассажирские рейсы, закрыто метро, а также полностью остановлено движение скоростных поездов до завтрашнего дня.
https://ru.sputnik.md/20210723/v-kitae-zafiksirovana-vspyshka-ptichego-grippa---odin-chelovek-pogib-43112047.html
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шанхай, китай

Тайфун "Иньфа" летит на Шанхай, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности

18:15 25.07.2021
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© REUTERS / STRINGERТайфун "Иньфа"
Тайфун Иньфа - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© REUTERS / STRINGER
По данным агентства "Синьхуа", Шанхай уже находится под влиянием циклона, порывы ветра в городе достигают семи баллов.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Приближающийся тайфун "Иньфа" парализовал транспортное сообщение в Шанхае, власти были вынуждены эвакуировать около 360 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.
Тайфун "Иньфа" ("Фейерверк") достиг побережья провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая в воскресенье днем. По данным синоптиков, он двигается на северо-запад со скоростью 10 километров в час и к вечеру воскресенья достигнет Шанхая. Власти города объявили предпоследний, "оранжевый" уровень предупреждения.
По данным агентства "Синьхуа", Шанхай уже находится под влиянием циклона, порывы ветра в городе достигают семи баллов, повалены около тысячи деревьев, сорваны рекламные щиты и выбиты стекла зданий. Ожидается, что к ночи порывистый ветер и дождь усилятся.
Власти уже эвакуировали из прибрежных районов около 360 тысяч работников. На данный момент пострадавших нет.
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В двух международных аэропортах города отменены все пассажирские рейсы, закрыто метро, а также полностью остановлено движение скоростных поездов до завтрашнего дня.
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