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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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Точно в цель: первое олимпийское золото России принесла пулевая стрельба
Точно в цель: первое олимпийское золото России принесла пулевая стрельба
Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр 2020 года в Токио. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T09:28+0300
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде в Токио победу одержала россиянка Виталина Бацарашкина.Как передает РИА Новости, в финале спортсменка набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Серебро - у представительницы Болгарии Антоанеты Костадиновой (239,4). Третье место заняла китаянка Цзян Жаньсинь (218,0).Победа Бацарашкиной стала первой для российских спортсменов на Играх в Токио. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров завоевала Анастасия Галашина, тхэквондист Михаил Артамонов стал третьим в весе до 58 кг.В беседе с журналистами спортсменка рассказала об ошибке судей на одном из ее выстрелов в олимпийском финале. Бацарашкиной 24 года, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро она выиграла серебро в той же дисциплине. Она также побеждала на чемпионатах мира и Европы.
https://ru.sputnik.md/20210724/svetovoe-shou-dronov-kak-yaponiya-otkryla-oi-2020-43118270.html
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спорт, россия

Точно в цель: первое олимпийское золото России принесла пулевая стрельба

09:28 25.07.2021 (обновлено: 09:48 25.07.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м
Олимпиада-2020. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
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Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр 2020 года в Токио.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде в Токио победу одержала россиянка Виталина Бацарашкина.
Как передает РИА Новости, в финале спортсменка набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Серебро - у представительницы Болгарии Антоанеты Костадиновой (239,4). Третье место заняла китаянка Цзян Жаньсинь (218,0).
Победа Бацарашкиной стала первой для российских спортсменов на Играх в Токио. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров завоевала Анастасия Галашина, тхэквондист Михаил Артамонов стал третьим в весе до 58 кг.
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В беседе с журналистами спортсменка рассказала об ошибке судей на одном из ее выстрелов в олимпийском финале.
"Они дали команду стоп, но у меня было еще 27 секунд. Потом они мне заново дали 50 секунд на выстрел. Я думаю, что это не то чтобы помогло, но у меня появилось время на перерыв", - отметила она.
Бацарашкиной 24 года, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро она выиграла серебро в той же дисциплине. Она также побеждала на чемпионатах мира и Европы.
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