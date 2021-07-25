https://ru.sputnik.md/20210725/tochno-v-tsel-pervoe-olimpiyskoe-zoloto-rossii-prinesla-pulevaya-strelba-43135422.html

Точно в цель: первое олимпийское золото России принесла пулевая стрельба

Точно в цель: первое олимпийское золото России принесла пулевая стрельба

Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр 2020 года в Токио. 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T09:28+0300

2021-07-25T09:28+0300

2021-07-25T09:48+0300

олимпиада в токио-2020

спорт

россия

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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде в Токио победу одержала россиянка Виталина Бацарашкина.Как передает РИА Новости, в финале спортсменка набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Серебро - у представительницы Болгарии Антоанеты Костадиновой (239,4). Третье место заняла китаянка Цзян Жаньсинь (218,0).Победа Бацарашкиной стала первой для российских спортсменов на Играх в Токио. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров завоевала Анастасия Галашина, тхэквондист Михаил Артамонов стал третьим в весе до 58 кг.В беседе с журналистами спортсменка рассказала об ошибке судей на одном из ее выстрелов в олимпийском финале. Бацарашкиной 24 года, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро она выиграла серебро в той же дисциплине. Она также побеждала на чемпионатах мира и Европы.

https://ru.sputnik.md/20210724/svetovoe-shou-dronov-kak-yaponiya-otkryla-oi-2020-43118270.html

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