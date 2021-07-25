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Точно в цель: первое олимпийское золото России принесла пулевая стрельба
Точно в цель: первое олимпийское золото России принесла пулевая стрельба
Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр 2020 года в Токио. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T09:28+0300
2021-07-25T09:28+0300
2021-07-25T09:48+0300
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде в Токио победу одержала россиянка Виталина Бацарашкина.Как передает РИА Новости, в финале спортсменка набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Серебро - у представительницы Болгарии Антоанеты Костадиновой (239,4). Третье место заняла китаянка Цзян Жаньсинь (218,0).Победа Бацарашкиной стала первой для российских спортсменов на Играх в Токио. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров завоевала Анастасия Галашина, тхэквондист Михаил Артамонов стал третьим в весе до 58 кг.В беседе с журналистами спортсменка рассказала об ошибке судей на одном из ее выстрелов в олимпийском финале. Бацарашкиной 24 года, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро она выиграла серебро в той же дисциплине. Она также побеждала на чемпионатах мира и Европы.
https://ru.sputnik.md/20210724/svetovoe-shou-dronov-kak-yaponiya-otkryla-oi-2020-43118270.html
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спорт, россия
Точно в цель: первое олимпийское золото России принесла пулевая стрельба
09:28 25.07.2021 (обновлено: 09:48 25.07.2021)
Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр 2020 года в Токио.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik.
В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде в Токио победу одержала россиянка Виталина Бацарашкина
.
Как передает РИА Новости
, в финале спортсменка набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Серебро - у представительницы Болгарии Антоанеты Костадиновой (239,4). Третье место заняла китаянка Цзян Жаньсинь (218,0).
Победа Бацарашкиной стала первой для российских спортсменов на Играх в Токио
. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров завоевала Анастасия Галашина, тхэквондист Михаил Артамонов
стал третьим в весе до 58 кг.
В беседе с журналистами спортсменка рассказала об ошибке судей на одном из ее выстрелов в олимпийском финале.
"Они дали команду стоп, но у меня было еще 27 секунд. Потом они мне заново дали 50 секунд на выстрел. Я думаю, что это не то чтобы помогло, но у меня появилось время на перерыв", - отметила она.
Бацарашкиной 24 года, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро
она выиграла серебро в той же дисциплине. Она также побеждала на чемпионатах мира и Европы
.