https://ru.sputnik.md/20210725/trener---o-vystuplenii-anny-dulche-na-olimpiade-pokazala-chto-ona-boets-43140383.html
Тренер - о выступлении Анны Дулче на Олимпиаде: показала, что она боец
Тренер - о выступлении Анны Дулче на Олимпиаде: показала, что она боец
Молдавская спортсменка Анна Дулче и ее тренер Олег Молдован поделились впечатлениями от выступления на Олимпиаде. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T13:26+0300
2021-07-25T13:26+0300
2021-07-25T13:37+0300
олимпиада в токио-2020
олимпиада
стрельба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/19/43140167_0:0:1968:1108_1920x0_80_0_0_b86ce5bc2a029d5b51af48b009fa34f2.jpg
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Тренер Олег Молдован остался доволен выступлением своей подопечной в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, несмотря на скромный результат. Об этом он рассказал в комментарии для Sputnik Молдова.Тренер считает, что юной спортсменке не хватило тактики стрельбы и опыта участия в международных соревнованиях.Сама 15-летняя спортсменка была немногословной.“Очень жаль, что не прошла в финал, не получилось - бывает”, - заявила она по итогам выступления.Анна Дулче неудачно завершила квалификационный раунд по стрельбе из пневматического пистолета, заняв в общем зачете 48-е место. Девушка - дебютантка Олимпийских игр.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
https://ru.sputnik.md/20210725/dnevnik-olimpiady-dva-moldavskikh-sportsmena-zavershili-uchastie-v-igrakh-v-tokio-43134567.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/19/43140167_0:0:1900:1425_1920x0_80_0_0_66204e19ca12be905fb7c227f607ad01.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
олимпиада, стрельба
Тренер - о выступлении Анны Дулче на Олимпиаде: показала, что она боец
13:26 25.07.2021 (обновлено: 13:37 25.07.2021)
Молдавская спортсменка Анна Дулче и ее тренер Олег Молдован поделились впечатлениями от выступления на Олимпиаде.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik.
Тренер Олег Молдован остался доволен выступлением своей подопечной в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, несмотря на скромный результат. Об этом он рассказал в комментарии для Sputnik Молдова.
“Я доволен ее стрельбой. Показала, что она боец, она умеет. Правильно, что она попала на эти Игры”, - заявил Молдован.
Тренер считает, что юной спортсменке не хватило тактики стрельбы и опыта участия в международных соревнованиях.
“За эти два года были только два международных турнира: в январе 2020 года и в мае 2021 года. Не хватило навыков, как себя вести, как настроить временной режим стрельбы. А так она молодец, она показала, что она спортсмен. Она умеет и еще покажет себя”, - говорит тренер.
Сама 15-летняя спортсменка была немногословной.
“Очень жаль, что не прошла в финал, не получилось - бывает”, - заявила она по итогам выступления.
Анна Дулче неудачно завершила квалификационный раунд по стрельбе из пневматического пистолета, заняв в общем зачете 48-е место. Девушка - дебютантка Олимпийских игр.
В олимпийскую сборную Молдовы
, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.