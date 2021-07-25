https://ru.sputnik.md/20210725/trener---o-vystuplenii-anny-dulche-na-olimpiade-pokazala-chto-ona-boets-43140383.html

Тренер - о выступлении Анны Дулче на Олимпиаде: показала, что она боец

Тренер - о выступлении Анны Дулче на Олимпиаде: показала, что она боец

Молдавская спортсменка Анна Дулче и ее тренер Олег Молдован поделились впечатлениями от выступления на Олимпиаде. 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T13:26+0300

2021-07-25T13:26+0300

2021-07-25T13:37+0300

олимпиада в токио-2020

олимпиада

стрельба

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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Тренер Олег Молдован остался доволен выступлением своей подопечной в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, несмотря на скромный результат. Об этом он рассказал в комментарии для Sputnik Молдова.Тренер считает, что юной спортсменке не хватило тактики стрельбы и опыта участия в международных соревнованиях.Сама 15-летняя спортсменка была немногословной.“Очень жаль, что не прошла в финал, не получилось - бывает”, - заявила она по итогам выступления.Анна Дулче неудачно завершила квалификационный раунд по стрельбе из пневматического пистолета, заняв в общем зачете 48-е место. Девушка - дебютантка Олимпийских игр.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.

https://ru.sputnik.md/20210725/dnevnik-olimpiady-dva-moldavskikh-sportsmena-zavershili-uchastie-v-igrakh-v-tokio-43134567.html

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2021

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олимпиада, стрельба