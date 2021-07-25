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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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https://ru.sputnik.md/20210725/trener---o-vystuplenii-anny-dulche-na-olimpiade-pokazala-chto-ona-boets-43140383.html
Тренер - о выступлении Анны Дулче на Олимпиаде: показала, что она боец
Тренер - о выступлении Анны Дулче на Олимпиаде: показала, что она боец
Молдавская спортсменка Анна Дулче и ее тренер Олег Молдован поделились впечатлениями от выступления на Олимпиаде. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T13:26+0300
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олимпиада в токио-2020
олимпиада
стрельба
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Тренер Олег Молдован остался доволен выступлением своей подопечной в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, несмотря на скромный результат. Об этом он рассказал в комментарии для Sputnik Молдова.Тренер считает, что юной спортсменке не хватило тактики стрельбы и опыта участия в международных соревнованиях.Сама 15-летняя спортсменка была немногословной.“Очень жаль, что не прошла в финал, не получилось - бывает”, - заявила она по итогам выступления.Анна Дулче неудачно завершила квалификационный раунд по стрельбе из пневматического пистолета, заняв в общем зачете 48-е место. Девушка - дебютантка Олимпийских игр.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
https://ru.sputnik.md/20210725/dnevnik-olimpiady-dva-moldavskikh-sportsmena-zavershili-uchastie-v-igrakh-v-tokio-43134567.html
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олимпиада, стрельба

Тренер - о выступлении Анны Дулче на Олимпиаде: показала, что она боец

13:26 25.07.2021 (обновлено: 13:37 25.07.2021)
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© Photo : Facebook / Asociaţia Presei Sportive din Republica MoldovaАнна Дулче
Анна Дулче - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Photo : Facebook / Asociaţia Presei Sportive din Republica Moldova
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Молдавская спортсменка Анна Дулче и ее тренер Олег Молдован поделились впечатлениями от выступления на Олимпиаде.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Тренер Олег Молдован остался доволен выступлением своей подопечной в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, несмотря на скромный результат. Об этом он рассказал в комментарии для Sputnik Молдова.

“Я доволен ее стрельбой. Показала, что она боец, она умеет. Правильно, что она попала на эти Игры”, - заявил Молдован.

Тренер считает, что юной спортсменке не хватило тактики стрельбы и опыта участия в международных соревнованиях.
Олимпиада-2020. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
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“За эти два года были только два международных турнира: в январе 2020 года и в мае 2021 года. Не хватило навыков, как себя вести, как настроить временной режим стрельбы. А так она молодец, она показала, что она спортсмен. Она умеет и еще покажет себя”, - говорит тренер.

Сама 15-летняя спортсменка была немногословной.
“Очень жаль, что не прошла в финал, не получилось - бывает”, - заявила она по итогам выступления.
Анна Дулче неудачно завершила квалификационный раунд по стрельбе из пневматического пистолета, заняв в общем зачете 48-е место. Девушка - дебютантка Олимпийских игр.
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Токио-2020: команда Молдовы представляет олимпийскую форму - Sputnik Молдова, 1920, 23.06.2021
Видео
Видео: команда Молдовы представила олимпийскую форму для Токио-2020
23 июня, 18:04
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Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
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