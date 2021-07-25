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У кого больше: названы страны с самым крупным госдолгом
У кого больше: названы страны с самым крупным госдолгом
Общий государственный долг всех государств мира составляет 105% от их суммарного ВВП. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T18:45+0300
2021-07-25T18:45+0300
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Государственный долг Страны восходящего солнца превышает 200% ВВП, что выводит Японию в мировые лидеры по этому показателю, рассказал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.По его словам, высокий уровень задолженности также у Великобритании, США и еврозоны — более 100% ВВП.По его словам, несмотря на колоссальные уровни долговой нагрузки во многих крупных странах, в обозримом будущем проблем с обслуживанием долга не предвидится. "Наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: Япония — 234%, Великобритания — 144%, США — 160%, еврозона — 120,4%", — указал собеседник агентства.Крупнейшие в мире регуляторы уже многие годы сохраняют режим сверхнизких ставок, что значительно упрощает обслуживание долга, добавил Наметкин. "В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляет ноль процентов, ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне — минус 0,1%", — напомнил он.В то же время опыт коронакризиса показал, что в случае ухудшения макроэкономических условий мировые регуляторы готовы пойти на беспрецедентные меры по предоставлению ликвидности рынкам, чтобы сохранить стабильность финансовой системы, продолжил эксперт.Он добавил, что в текущих условиях некоторые опасения может вызывать заметный разгон инфляции в развитых странах как следствие масштабных мер поддержки экономики в период пандемии. "Например, в июне 2021 года потребительские цены в США выросли на 5,4% в годовом выражении, что стало максимальным ростом с августа 2008-го. В таких условиях возникает теоретическая возможность ужесточения монетарной политики ФРС США, что может ухудшить ситуацию с обслуживанием долга", — считает Наметкин."Тем не менее, учитывая опыт последних десяти лет и сохраняющуюся экономическую неопределенность, крайне маловероятно, что американский регулятор пойдет на заметное сворачивание стимулирующей политики", — заключил собеседник агентства.
https://ru.sputnik.md/20210706/U-kogo-Moldova-beret-vzaymy-vneshniy-dolg-strany-68-VVP-35383923.html
https://ru.sputnik.md/20210324/kriticheskiy-uroven-gosdolg-usa-prevysil-razmer-ekonomiki-34107947.html
https://ru.sputnik.md/20210621/inflyatsiyu-v-usa-obyavili-ugrozoy-mirovoy-ekonomike-35189321.html
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япония, сша, великобритания

У кого больше: названы страны с самым крупным госдолгом

18:45 25.07.2021
254
© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Общий государственный долг всех государств мира составляет 105% от их суммарного ВВП.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Государственный долг Страны восходящего солнца превышает 200% ВВП, что выводит Японию в мировые лидеры по этому показателю, рассказал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.
По его словам, высокий уровень задолженности также у Великобритании, США и еврозоны — более 100% ВВП.
"Согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%", — отметил эксперт.
По его словам, несмотря на колоссальные уровни долговой нагрузки во многих крупных странах, в обозримом будущем проблем с обслуживанием долга не предвидится. "Наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: Япония — 234%, Великобритания — 144%, США — 160%, еврозона — 120,4%", — указал собеседник агентства.
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Крупнейшие в мире регуляторы уже многие годы сохраняют режим сверхнизких ставок, что значительно упрощает обслуживание долга, добавил Наметкин. "В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляет ноль процентов, ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне — минус 0,1%", — напомнил он.
В то же время опыт коронакризиса показал, что в случае ухудшения макроэкономических условий мировые регуляторы готовы пойти на беспрецедентные меры по предоставлению ликвидности рынкам, чтобы сохранить стабильность финансовой системы, продолжил эксперт.
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Он добавил, что в текущих условиях некоторые опасения может вызывать заметный разгон инфляции в развитых странах как следствие масштабных мер поддержки экономики в период пандемии. "Например, в июне 2021 года потребительские цены в США выросли на 5,4% в годовом выражении, что стало максимальным ростом с августа 2008-го. В таких условиях возникает теоретическая возможность ужесточения монетарной политики ФРС США, что может ухудшить ситуацию с обслуживанием долга", — считает Наметкин.
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"Тем не менее, учитывая опыт последних десяти лет и сохраняющуюся экономическую неопределенность, крайне маловероятно, что американский регулятор пойдет на заметное сворачивание стимулирующей политики", — заключил собеседник агентства.
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