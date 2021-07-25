https://ru.sputnik.md/20210725/za-nimi-buduschee-vuzy-rossii-budut-gotovit-futurologov-43137842.html

За ними будущее: вузы России будут готовить футурологов

За ними будущее: вузы России будут готовить футурологов

Специалистов по работе с будущим - футурологов - начнут готовить магистратуры высших учебных заведений РФ. 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T12:34+0300

2021-07-25T12:34+0300

2021-07-25T12:34+0300

россия

общество

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ИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Магистратуры российских вузов начнут готовить специалистов по работе с будущим, выпуск первых специалистов ожидается в ближайшие пять лет, рассказала РИА Новости ректор "Университета 2035" Нина Яныкина.Она уточнила, что во многих странах уже запущены магистратуры со специализацией по направлению "футуролог" (Future Studies). На этих программах готовят специалистов, которые профессионально работают с будущим: умеют выстраивать долгосрочные стратегии развития и оценивать перспективность проектов, технологий и феноменов.По ее мнению, соответствующий образовательный стандарт появится и в России, поскольку востребованность таких специалистов со стороны бизнеса, системы образования, органов госуправления активно растет.По мнению Яныкиной, это одна из тех сфер, которые в ближайшие годы станут наиболее востребованными, поэтому вузам уже сейчас надо обратить внимание на подготовку таких кадров.Яныкина уверена, что навыки понадобятся, в первую очередь тем специалистам, которые напрямую или опосредованно работают с будущим: директорам по развитию для работы со сценариями будущего компании, инженерам для проектирования нового решения, ученым для формирования видения новых сфер, отраслей, рынков.

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