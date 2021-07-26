https://ru.sputnik.md/20210726/-es--novoya-pandemia-43173517.html
В ЕС заявили о рисках новой пандемии
В ЕС заявили о рисках новой пандемии
В Европейском союзе есть риски новой пандемии
2021-07-26T23:15+0300
2021-07-26T23:15+0300
2021-07-26T23:15+0300
общество
одиночество
европейский союз
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Число людей в ЕС, страдающих от одиночества, во время пандемии увеличилось почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные Европейского Объединенного исследовательского центра (JRC), передает РИА Новости.Ученые также предупреждают, что в ЕС существует риск развития "пандемии одиночества", который требует немедленного вмешательства.В документе поясняется, что если в 2016 году около 12% жителей ЕС чувствовали себя одинокими, то во время пандемии эта цифра увеличилась до 25%. При этом проблема одиночества одинаково остро сегодня стоит перед всеми возрастными категориями, а также перед мужчинами и женщинами. Кроме того, одиночество одинаково остро переживают как жители городов, так и сельской местности.Если до пандемии Северная Европа отличалась самым низким (всего 6%) уровнем одиночества, то сегодня все регионы Евросоюза демонстрируют практически одинаковый его уровень (от 22% до 26%).
https://ru.sputnik.md/20210124/izolyatsiya-i-odinochestvo-ot-chego-stradaet-molodezh-v-pandemiyu-33348352.html
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одиночество, европейский союз
В ЕС заявили о рисках новой пандемии
О возможных рисках стало известно после доклада, опубликованного Европейским Объединенным исследовательским центром (JRC).
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik.
Число людей в ЕС, страдающих от одиночества, во время пандемии увеличилось почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные Европейского Объединенного исследовательского центра (JRC), передает РИА Новости
.
Ученые также предупреждают, что в ЕС существует риск развития "пандемии одиночества", который требует немедленного вмешательства.
"Согласно докладу JRC, каждый четвертый житель ЕС чувствует себя одиноким, число одиноких людей во время пандемии коронавируса удвоилось во всех возрастных группах… По сравнению с 2016 годом уровень одиночества среди лиц в возрасте 18-35 лет увеличился в четыре раза", – сообщается в докладе.
В документе поясняется, что если в 2016 году около 12% жителей ЕС чувствовали себя одинокими, то во время пандемии эта цифра увеличилась до 25%. При этом проблема одиночества одинаково остро сегодня стоит перед всеми возрастными категориями, а также перед мужчинами и женщинами. Кроме того, одиночество одинаково остро переживают как жители городов, так и сельской местности.
Если до пандемии Северная Европа отличалась самым низким (всего 6%) уровнем одиночества, то сегодня все регионы Евросоюза демонстрируют практически одинаковый его уровень (от 22% до 26%).