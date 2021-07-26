https://ru.sputnik.md/20210726/-es--novoya-pandemia-43173517.html

В ЕС заявили о рисках новой пандемии

В ЕС заявили о рисках новой пандемии

В Европейском союзе есть риски новой пандемии

2021-07-26T23:15+0300

2021-07-26T23:15+0300

2021-07-26T23:15+0300

общество

одиночество

европейский союз

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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Число людей в ЕС, страдающих от одиночества, во время пандемии увеличилось почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные Европейского Объединенного исследовательского центра (JRC), передает РИА Новости.Ученые также предупреждают, что в ЕС существует риск развития "пандемии одиночества", который требует немедленного вмешательства.В документе поясняется, что если в 2016 году около 12% жителей ЕС чувствовали себя одинокими, то во время пандемии эта цифра увеличилась до 25%. При этом проблема одиночества одинаково остро сегодня стоит перед всеми возрастными категориями, а также перед мужчинами и женщинами. Кроме того, одиночество одинаково остро переживают как жители городов, так и сельской местности.Если до пандемии Северная Европа отличалась самым низким (всего 6%) уровнем одиночества, то сегодня все регионы Евросоюза демонстрируют практически одинаковый его уровень (от 22% до 26%).

https://ru.sputnik.md/20210124/izolyatsiya-i-odinochestvo-ot-chego-stradaet-molodezh-v-pandemiyu-33348352.html

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одиночество, европейский союз