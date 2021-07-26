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Тромбицкий: браконьерством в Молдове занимаются профессионалы
Тромбицкий: браконьерством в Молдове занимаются профессионалы
Эксперт – о том, кого нужно назначать на должности в экологической сфере, и о браконьерстве
2021-07-26T18:00+0300
2021-07-26T18:00+0300
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Тромбицкий: браконьерством в Молдове занимаются профессионалы
Тромбицкий: браконьерством в Молдове занимаются профессионалы
На места и должности, которые оплачиваются из государственного бюджета, необходимо назначать специалистов, которые искренне заботятся о том, чтобы эта система функционировала. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras эколог Илья Тромбицкий.С этим злом бороться можно, считает Тромбицкий, но, к сожалению, в Молдове есть законы, которые выполняются, и законы, которые не выполняются, а экологическое законодательство относят именно к той части законов, которую можно не выполнять."Бедность не самый главный фактор в проблеме браконьерства, потому что браконьерство в основном поставлено на промышленную основу и им занимаются профессионально: не для того, чтобы покушать рыбу, а для того, чтобы ее продать", – заключил собеседник.
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Тромбицкий: браконьерством в Молдове занимаются профессионалы

18:00 26.07.2021
144
Радио
Тромбицкий: браконьерством в Молдове занимаются профессионалы
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эколог рассказал, кого нужно назначать на должности в сфере охраны экологии в Молдове и кто в стране занимается браконьерством.
На места и должности, которые оплачиваются из государственного бюджета, необходимо назначать специалистов, которые искренне заботятся о том, чтобы эта система функционировала. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras эколог Илья Тромбицкий.

"Нужны некоторые изменения в законодательстве, но это не так принципиально. Главное – чтобы люди стремились выполнять свои обязанности, а не писать бумажки. Вот в этом основная задача", – считает эколог.

С этим злом бороться можно, считает Тромбицкий, но, к сожалению, в Молдове есть законы, которые выполняются, и законы, которые не выполняются, а экологическое законодательство относят именно к той части законов, которую можно не выполнять.
"Бедность не самый главный фактор в проблеме браконьерства, потому что браконьерство в основном поставлено на промышленную основу и им занимаются профессионально: не для того, чтобы покушать рыбу, а для того, чтобы ее продать", – заключил собеседник.
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