https://ru.sputnik.md/20210726/brakonerstvo-v-moldove-43069427.html

Тромбицкий: браконьерством в Молдове занимаются профессионалы

Тромбицкий: браконьерством в Молдове занимаются профессионалы

Эксперт – о том, кого нужно назначать на должности в экологической сфере, и о браконьерстве

2021-07-26T18:00+0300

2021-07-26T18:00+0300

2021-07-26T18:00+0300

илья тромбицкий

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Тромбицкий: браконьерством в Молдове занимаются профессионалы Тромбицкий: браконьерством в Молдове занимаются профессионалы

На места и должности, которые оплачиваются из государственного бюджета, необходимо назначать специалистов, которые искренне заботятся о том, чтобы эта система функционировала. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras эколог Илья Тромбицкий.С этим злом бороться можно, считает Тромбицкий, но, к сожалению, в Молдове есть законы, которые выполняются, и законы, которые не выполняются, а экологическое законодательство относят именно к той части законов, которую можно не выполнять."Бедность не самый главный фактор в проблеме браконьерства, потому что браконьерство в основном поставлено на промышленную основу и им занимаются профессионально: не для того, чтобы покушать рыбу, а для того, чтобы ее продать", – заключил собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

илья тромбицкий, аудио, подкасты, экспертиза