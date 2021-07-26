https://ru.sputnik.md/20210726/dzyudoist-viktor-sterpu-zavershil-vystuplenie-na-olimpiyskikh-igrakh-43154216.html

Дзюдоист Виктор Стерпу завершил выступление на Олимпийских играх

Дзюдоист Виктор Стерпу завершил выступление на Олимпийских играх

Спортсмен выступил успешно в первом отборочном раунде, но в следующем поединке проиграл, что не позволяет ему пройти дальше. 26.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-26T09:43+0300

2021-07-26T09:43+0300

2021-07-26T09:43+0300

токио

плавание

дзюдо

олимпиада в токио-2020

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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Молдавский дзюдоист Виктор Стерпу проиграл израильтянину Тохару Бутбулю в 1/8 финала и выбыл с Олимпийских игр в Токио.Ранее Стерпу обыграл кубинца Магдиэля Эстраду в 1/16 финала.Другой молдавский дзюдоист Денис Виеру в первом поединке квалификационного зачета категории до 66 кг победил ниппоном спортсмена из Узбекистана Сардора Нуруллаева. Однако уже во втором поединке молдаванин уступил бразильскому дзюдоисту Даниелу Каргнину.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании - Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.

https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html

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токио, плавание, дзюдо