Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости и репортажи с Олимпийских игр в Токио.
https://ru.sputnik.md/20210726/dzyudoist-viktor-sterpu-zavershil-vystuplenie-na-olimpiyskikh-igrakh-43154216.html
Дзюдоист Виктор Стерпу завершил выступление на Олимпийских играх
Дзюдоист Виктор Стерпу завершил выступление на Олимпийских играх
Спортсмен выступил успешно в первом отборочном раунде, но в следующем поединке проиграл, что не позволяет ему пройти дальше. 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T09:43+0300
2021-07-26T09:43+0300
токио
плавание
дзюдо
олимпиада в токио-2020
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/03/34240737_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5789ccd39725c94b5753ed16a7275cfb.jpg
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Молдавский дзюдоист Виктор Стерпу проиграл израильтянину Тохару Бутбулю в 1/8 финала и выбыл с Олимпийских игр в Токио.Ранее Стерпу обыграл кубинца Магдиэля Эстраду в 1/16 финала.Другой молдавский дзюдоист Денис Виеру в первом поединке квалификационного зачета категории до 66 кг победил ниппоном спортсмена из Узбекистана Сардора Нуруллаева. Однако уже во втором поединке молдаванин уступил бразильскому дзюдоисту Даниелу Каргнину.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании - Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html
https://ru.sputnik.md/20210717/olimpiyskaya-sbornaya-moldovy-grafica-foto-35546055.html
токио
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/03/34240737_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_864005144c979d9896c724be08acd93a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
токио, плавание, дзюдо

Дзюдоист Виктор Стерпу завершил выступление на Олимпийских играх

09:43 26.07.2021
5
© Photo : Comitetul national olimpic si sportiv din republica moldovaДзюдоист Виктор Стерпу
Дзюдоист Виктор Стерпу - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
© Photo : Comitetul national olimpic si sportiv din republica moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Спортсмен выступил успешно в первом отборочном раунде, но в следующем поединке проиграл, что не позволяет ему пройти дальше.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Молдавский дзюдоист Виктор Стерпу проиграл израильтянину Тохару Бутбулю в 1/8 финала и выбыл с Олимпийских игр в Токио.
Ранее Стерпу обыграл кубинца Магдиэля Эстраду в 1/16 финала.
© Sputnik / Vadim RusuВиктор Стерпу
Виктор Стерпу - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
Виктор Стерпу
© Sputnik / Vadim Rusu
Другой молдавский дзюдоист Денис Виеру в первом поединке квалификационного зачета категории до 66 кг победил ниппоном спортсмена из Узбекистана Сардора Нуруллаева. Однако уже во втором поединке молдаванин уступил бразильскому дзюдоисту Даниелу Каргнину.
Календарь олимпиады обложка - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
22 июля, 14:25
184
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании - Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Олимпиада заглушка - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
Олимпийская сборная Молдовы
17 июля, 10:33
339
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:43Дзюдоист Виктор Стерпу завершил выступление на Олимпийских играх
09:26В США зафиксировали недельный максимум инцидентов со стрельбой
09:00Михаеш: в Молдове слишком много СМИ
08:42Пока все спали: спасательная операция SMURD, санитарные пропуски, ситуация с COVID
08:30Зачем на самом деле Румыния выделит Молдове 300 000 евро
08:00Игнат: что "хорошие люди" предлагают аграрному сектору Молдовы
07:30В аэропорту Кишинева начнет работу пункт вакцинации
07:00Самый точный прогноз погоды: знойные дни возвращаются
00:01Погодные рекорды Молдовы 26 июля
ВчераПоцелуй в день рождения: Лопес и Аффлек снова вместе
ВчераИтоги недели в Молдове в одном видео: новый парламент и драка в прямом эфире
ВчераСнять на 30 секунд: медалистам на ОИ разрешили фотографироваться без масок
ВчераУ кого больше: названы страны с самым крупным госдолгом
ВчераТайфун "Иньфа" летит на Шанхай, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
ВчераМинздрав: радует, что граждане понимают важность вакцинации
ВчераСнова "большая вода": Сочи затопило, есть погибший
ВчераЕсли сердцу плохо: врач назвал скрытые симптомы инфаркта
Вчера"Нет свободы без обязательств": Макрон высказался о протестах против COVID-ограничений
ВчераКогда болит душа: психолог рассказала о причинах и признаках фатальной депрессии