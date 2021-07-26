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Наводнение в Китае – более миллиона человек эвакуированы
Наводнение в Китае – более миллиона человек эвакуированы
Фото: наводнение в Китае – более миллиона человек эвакуированы
2021-07-26T19:52+0300
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наводнение, происшествия, китай, в мире, фото, фото

Наводнение в Китае – более миллиона человек эвакуированы

19:52 26.07.2021
38
Число жертв наводнения в китайской провинции Хэнань выросло до 69 человек.
© REUTERS / Aly Song

Проливные дожди начались в провинции Хэнань еще 17 июля.

Проливные дожди начались в провинции Хэнань еще 17 июля. - Sputnik Молдова
1/17
© REUTERS / Aly Song

Проливные дожди начались в провинции Хэнань еще 17 июля.

© REUTERS / Aly Song

Затопленными оказались дороги и автомагистрали.

Затопленными оказались дороги и автомагистрали. - Sputnik Молдова
2/17
© REUTERS / Aly Song

Затопленными оказались дороги и автомагистрали.

© REUTERS / Aly Song

Власти экстренно эвакуировали из опасных районов почти полтора миллиона человек.

Власти экстренно эвакуировали из опасных районов почти полтора миллиона человек. - Sputnik Молдова
3/17
© REUTERS / Aly Song

Власти экстренно эвакуировали из опасных районов почти полтора миллиона человек.

© REUTERS / Aly Song

Площадь пострадавших сельхозугодий составила 876,6 тысячи гектаров, разрушены 8876 построек.

Площадь пострадавших сельхозугодий составила 876,6 тысячи гектаров, разрушены 8876 построек. - Sputnik Молдова
4/17
© REUTERS / Aly Song

Площадь пострадавших сельхозугодий составила 876,6 тысячи гектаров, разрушены 8876 построек.

© REUTERS / Aly Song

Жителям затопленных районов пришлось в срочном порядке покинуть свои дома.

Жителям затопленных районов пришлось в срочном порядке покинуть свои дома. - Sputnik Молдова
5/17
© REUTERS / Aly Song

Жителям затопленных районов пришлось в срочном порядке покинуть свои дома.

© REUTERS / Aly Song

Ущерб от стихии оценивается в 11 миллиардов долларов.

Ущерб от стихии оценивается в 11 миллиардов долларов. - Sputnik Молдова
6/17
© REUTERS / Aly Song

Ущерб от стихии оценивается в 11 миллиардов долларов.

© REUTERS / Aly Song

Для эвакуации людей используют все возможные методы, в том числе подручную технику.

Для эвакуации людей используют все возможные методы, в том числе подручную технику. - Sputnik Молдова
7/17
© REUTERS / Aly Song

Для эвакуации людей используют все возможные методы, в том числе подручную технику.

© REUTERS / Aly Song

Более 10 тысяч военных, пожарных и представителей других служб задействованы в спасательных работах и ликвидации последствий наводнения.

Более 10 тысяч военных, пожарных и представителей других служб задействованы в спасательных работах и ликвидации последствий наводнения. - Sputnik Молдова
8/17
© REUTERS / Aly Song

Более 10 тысяч военных, пожарных и представителей других служб задействованы в спасательных работах и ликвидации последствий наводнения.

© REUTERS / Aly Song

В ряде районов провинции до сих пор не восстановлено электроснабжение и водоснабжение.

В ряде районов провинции до сих пор не восстановлено электроснабжение и водоснабжение. - Sputnik Молдова
9/17
© REUTERS / Aly Song

В ряде районов провинции до сих пор не восстановлено электроснабжение и водоснабжение.

© REUTERS / CNSphoto

В городе Чжэнчжоу потоками воды разрушило плотину, затопило метро и первые этажи домов.

В городе Чжэнчжоу потоками воды разрушило плотину, затопило метро и первые этажи домов. - Sputnik Молдова
10/17
© REUTERS / CNSphoto

В городе Чжэнчжоу потоками воды разрушило плотину, затопило метро и первые этажи домов.

© REUTERS / Aly Song

Многие сельские жители спасаются на самодельных плотах.

Многие сельские жители спасаются на самодельных плотах. - Sputnik Молдова
11/17
© REUTERS / Aly Song

Многие сельские жители спасаются на самодельных плотах.

© REUTERS / Aly Song

Важно спасти не только жизни, но и припасы. В первую очередь воду.

Важно спасти не только жизни, но и припасы. В первую очередь воду. - Sputnik Молдова
12/17
© REUTERS / Aly Song

Важно спасти не только жизни, но и припасы. В первую очередь воду.

© REUTERS / Aly Song

На фото: людей вывозят на фронтальном погрузчике из зоны затопления.

На фото: людей вывозят на фронтальном погрузчике из зоны затопления. - Sputnik Молдова
13/17
© REUTERS / Aly Song

На фото: людей вывозят на фронтальном погрузчике из зоны затопления.

© REUTERS / Aly Song

На фото: работники фермы вывозят погибших при наводнении животных.

На фото: работники фермы вывозят погибших при наводнении животных. - Sputnik Молдова
14/17
© REUTERS / Aly Song

На фото: работники фермы вывозят погибших при наводнении животных.

© REUTERS / China Daily

На фото: заграждение, выстроенное перед входом, не помогло – здание полностью затоплено.

На фото: заграждение, выстроенное перед входом, не помогло – здание полностью затоплено. - Sputnik Молдова
15/17
© REUTERS / China Daily

На фото: заграждение, выстроенное перед входом, не помогло – здание полностью затоплено.

© REUTERS / Aly Song

Вид с воздуха на затопленный город Синьсян в провинции Хэнань.

Вид с воздуха на затопленный город Синьсян в провинции Хэнань. - Sputnik Молдова
16/17
© REUTERS / Aly Song

Вид с воздуха на затопленный город Синьсян в провинции Хэнань.

© REUTERS / Aly Song

Спасательная операция после нескольких дней рекордных ливней в провинции Хэнань все еще продолжается.

Спасательная операция после нескольких дней рекордных ливней в провинции Хэнань все еще продолжается. - Sputnik Молдова
17/17
© REUTERS / Aly Song

Спасательная операция после нескольких дней рекордных ливней в провинции Хэнань все еще продолжается.

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