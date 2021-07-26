Наводнение в Китае – более миллиона человек эвакуированы

Проливные дожди начались в провинции Хэнань еще 17 июля.
Затопленными оказались дороги и автомагистрали.
Власти экстренно эвакуировали из опасных районов почти полтора миллиона человек.
Власти экстренно эвакуировали из опасных районов почти полтора миллиона человек.
Площадь пострадавших сельхозугодий составила 876,6 тысячи гектаров, разрушены 8876 построек.
Площадь пострадавших сельхозугодий составила 876,6 тысячи гектаров, разрушены 8876 построек.
Жителям затопленных районов пришлось в срочном порядке покинуть свои дома.
Ущерб от стихии оценивается в 11 миллиардов долларов.
Для эвакуации людей используют все возможные методы, в том числе подручную технику.
Для эвакуации людей используют все возможные методы, в том числе подручную технику.
Более 10 тысяч военных, пожарных и представителей других служб задействованы в спасательных работах и ликвидации последствий наводнения.
Более 10 тысяч военных, пожарных и представителей других служб задействованы в спасательных работах и ликвидации последствий наводнения.
В ряде районов провинции до сих пор не восстановлено электроснабжение и водоснабжение.
В ряде районов провинции до сих пор не восстановлено электроснабжение и водоснабжение.
В городе Чжэнчжоу потоками воды разрушило плотину, затопило метро и первые этажи домов.
В городе Чжэнчжоу потоками воды разрушило плотину, затопило метро и первые этажи домов.
Многие сельские жители спасаются на самодельных плотах.
Важно спасти не только жизни, но и припасы. В первую очередь воду.
На фото: людей вывозят на фронтальном погрузчике из зоны затопления.
На фото: работники фермы вывозят погибших при наводнении животных.
На фото: заграждение, выстроенное перед входом, не помогло – здание полностью затоплено.
На фото: заграждение, выстроенное перед входом, не помогло – здание полностью затоплено.
Вид с воздуха на затопленный город Синьсян в провинции Хэнань.
Спасательная операция после нескольких дней рекордных ливней в провинции Хэнань все еще продолжается.
Спасательная операция после нескольких дней рекордных ливней в провинции Хэнань все еще продолжается.