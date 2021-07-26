Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова
Фото
Смотрите самые интересные и эксклюзивные кадры того, что происходит в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210726/foto-pervoe-zasedanie-parlament-moldova-43175175.html
Учредительное заседание парламента: оркестр, дипломаты и речь президента
Учредительное заседание парламента: оркестр, дипломаты и речь президента
Первое заседание парламента Молдовы в фотографиях
2021-07-26T18:36+0300
2021-07-26T19:15+0300
политика
фото
заседание
молдова
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1a/43164413_0:188:3073:1916_1920x0_80_0_0_8e9a9e542083622c11cfda06212dc5e0.jpg
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1a/43164413_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_0e36109f67891aa89db0b24dd8be214d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, заседание, молдова, фото, парламент

Учредительное заседание парламента: оркестр, дипломаты и речь президента

18:36 26.07.2021 (обновлено: 19:15 26.07.2021)
244
На первом заседании парламента выступили глава Конституционного суда и президент Молдовы, после чего была объявлена пауза до четверга. Депутаты не выбрали спикера, вице-спикеров, не сформировали фракций и постоянное бюро.
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова
1/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Парламент Республики Молдова

На первом учредительном заседании парламента Молдовы торжественно сыграл военный духовой оркестр.

На первом учредительном заседании парламента Молдовы торжественно сыграл военный духовой оркестр. - Sputnik Молдова
2/13

На первом учредительном заседании парламента Молдовы торжественно сыграл военный духовой оркестр.

Присутствовали представители Центризбиркома и глава Конституционного суда.

Присутствовали представители Центризбиркома и глава Конституционного суда. - Sputnik Молдова
3/13

Присутствовали представители Центризбиркома и глава Конституционного суда.

© Sputnik / Mihai Caraus

Депутаты PAS во время исполнения гимна Молдовы.

Депутаты PAS во время исполнения гимна Молдовы. - Sputnik Молдова
4/13
© Sputnik / Mihai Caraus

Депутаты PAS во время исполнения гимна Молдовы.

© Sputnik / Mihai Caraus

Президент Молдовы Майя Санду и председатель первого заседания парламента, старший по возрасту депутат Эдуард Смирнов.

Президент Молдовы Майя Санду и председатель первого заседания парламента, старший по возрасту депутат Эдуард Смирнов. - Sputnik Молдова
5/13
© Sputnik / Mihai Caraus

Президент Молдовы Майя Санду и председатель первого заседания парламента, старший по возрасту депутат Эдуард Смирнов.

В зале присутствовал 91 депутат.

В зале присутствовал 91 депутат. - Sputnik Молдова
6/13

В зале присутствовал 91 депутат.

© Sputnik / Mihai Caraus

Лидер Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.

Лидер Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин. - Sputnik Молдова
7/13
© Sputnik / Mihai Caraus

Лидер Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.

© Sputnik / Mihai Caraus

Объявление об открытии первого заседания законодательного органа.

Объявление об открытии первого заседания законодательного органа. - Sputnik Молдова
8/13
© Sputnik / Mihai Caraus

Объявление об открытии первого заседания законодательного органа.

© Sputnik / Mihai Caraus

На официальной церемонии были также представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Молдове.

На официальной церемонии были также представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Молдове. - Sputnik Молдова
9/13
© Sputnik / Mihai Caraus

На официальной церемонии были также представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Молдове.

© Sputnik / Mihai Caraus

Депутаты Блока коммунистов и социалистов.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов. - Sputnik Молдова
10/13
© Sputnik / Mihai Caraus

Депутаты Блока коммунистов и социалистов.

Майя Санду выступает с речью перед парламентариями.

Майя Санду выступает с речью перед парламентариями. - Sputnik Молдова
11/13

Майя Санду выступает с речью перед парламентариями.

© Sputnik / Mihai Caraus

Парламентское большинство – депутаты Партии PAS.

Парламентское большинство – депутаты Партии PAS. - Sputnik Молдова
12/13
© Sputnik / Mihai Caraus

Парламентское большинство – депутаты Партии PAS.

© Sputnik / Mihai Caraus

Заседание закончилось сразу после речи президента. Депутаты взяли паузу до четверга.

Заседание закончилось сразу после речи президента. Депутаты взяли паузу до четверга. - Sputnik Молдова
13/13
© Sputnik / Mihai Caraus

Заседание закончилось сразу после речи президента. Депутаты взяли паузу до четверга.

001110
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:24Первых кандидатов в Народное собрание зарегистрировал ЦИК Гагаузии
19:02Парламент у Молдовы есть, но пока он ничего решать не может
18:36Учредительное заседание парламента: оркестр, дипломаты и речь президента
18:14Стало известно, когда пройдет прощание с Лидией Беженару-Ботгрос
18:00Тромбицкий: браконьерством в Молдове занимаются профессионалы
17:47Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:25Певицу МакSим постепенно выводят из комы
16:59В Кишиневе могут вернуть "желтый код" в связи с пандемией
16:29Железная дорога: в Молдове закрывают рейс Унгены – Бельцы
16:04Российский модуль "Пирс" успешно отстыковали от МКС
15:31В Международном аэропорту в Кишиневе открылся пункт вакцинации
15:08Мигрантам упростили условия въезда в Россию
14:41Не лучший учитель: в Молдове поймали пьяного автоинструктора за рулем
14:13"Желтый код" метеоопасности в Молдове: вновь установится жаркая погода
14:03Названо новое потенциальное свойство вакцин от COVID-19
13:38Врач объяснил, почему штамм "дельта" сложнее вылечить
13:08ООН: число жертв среди мирных граждан в Афганистане достигло рекорда
12:38Отложенное избрание спикера парламента: депутаты - о первом заседании
12:24Неудачный прыжок с парашютом: депутат Нантой рассказал о своей травме
12:11Забастовка в аэропортах Италии: несколько рейсов перенесли