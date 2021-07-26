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Учредительное заседание парламента: оркестр, дипломаты и речь президента
Учредительное заседание парламента: оркестр, дипломаты и речь президента
Первое заседание парламента Молдовы в фотографиях
2021-07-26T18:36+0300
2021-07-26T18:36+0300
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политика
фото
заседание
молдова
парламент
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Учредительное заседание парламента: оркестр, дипломаты и речь президента 18:36 26.07.2021 (обновлено: 19:15 26.07.2021)
На первом заседании парламента выступили глава Конституционного суда и президент Молдовы, после чего была объявлена пауза до четверга. Депутаты не выбрали спикера, вице-спикеров, не сформировали фракций и постоянное бюро.
© Sputnik / Mihai Caraus Парламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова
На первом учредительном заседании парламента Молдовы торжественно сыграл военный духовой оркестр.
На первом учредительном заседании парламента Молдовы торжественно сыграл военный духовой оркестр.
Присутствовали представители Центризбиркома и глава Конституционного суда.
Присутствовали представители Центризбиркома и глава Конституционного суда.
© Sputnik / Mihai Caraus
Депутаты PAS во время исполнения гимна Молдовы.
Депутаты PAS во время исполнения гимна Молдовы.
© Sputnik / Mihai Caraus
Президент Молдовы Майя Санду и председатель первого заседания парламента, старший по возрасту депутат Эдуард Смирнов.
Президент Молдовы Майя Санду и председатель первого заседания парламента, старший по возрасту депутат Эдуард Смирнов.
В зале присутствовал 91 депутат.
В зале присутствовал 91 депутат.
© Sputnik / Mihai Caraus
Лидер Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.
Лидер Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.
© Sputnik / Mihai Caraus
Объявление об открытии первого заседания законодательного органа.
Объявление об открытии первого заседания законодательного органа.
© Sputnik / Mihai Caraus
На официальной церемонии были также представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Молдове.
На официальной церемонии были также представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Молдове.
© Sputnik / Mihai Caraus
Депутаты Блока коммунистов и социалистов.
Депутаты Блока коммунистов и социалистов.
Майя Санду выступает с речью перед парламентариями.
Майя Санду выступает с речью перед парламентариями.
© Sputnik / Mihai Caraus
Парламентское большинство – депутаты Партии PAS.
Парламентское большинство – депутаты Партии PAS.
© Sputnik / Mihai Caraus
Заседание закончилось сразу после речи президента. Депутаты взяли паузу до четверга.
Заседание закончилось сразу после речи президента. Депутаты взяли паузу до четверга.