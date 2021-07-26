https://ru.sputnik.md/20210726/ignat-chto-khoroshie-lyudi-predlagayut-agrarnomu-sektoru-moldovy-42976082.html

Игнат: что "хорошие люди" предлагают аграрному сектору Молдовы

Игнат: что "хорошие люди" предлагают аграрному сектору Молдовы

Эксперт оценил уровень компетентности "хороших людей" (Oameni buni) в сельскохозяйственном секторе, напомнил о деградации черноземов и назвал специалистов, в... 26.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-26T08:00+0300

2021-07-26T08:00+0300

2021-07-26T08:44+0300

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Игнат: что "Хорошие люди" предлагают аграрному сектору Молдовы Игнат: что "Хорошие люди" предлагают аграрному сектору Молдовы

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Сельское хозяйство консервативно и довольно инерционно, поэтому, если в руководство Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды придут просто Oameni buni, от этого мало что изменится. Помимо них, там желательно видеть и специалистов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Анатолий Игнат.Стагнацию можно продолжить, отметил Игнат: по старой молдавской традиции сажать дерево в бедную почву и на следующий год получать урожай. Это не продлится долго, потому что пресловутые молдавские черноземы настолько истощены, что в следующие десятилетия нам придется заняться поиском плодородных земель."Деградация земель в Молдове находится на таком уровне, что я не хочу думать, что может случиться через пару десятилетий с той технологией земледелия, которая у Молдовы сейчас есть. Я повторю, желательно было бы в команде министерства видеть еще и компетентных людей", - подчеркнул эксперт.Игнат напомнил, что штат министерства серьезно сократили, до 20 с лишним человек, поэтому сейчас им довольно сложно отвечать всем требованиям министерства по разработке политик в области сельского хозяйства.Для этой цели и нужны специалисты, подчеркнул в заключение Игнат. Речь идет о тех, кто понимает проблемы сельскохозяйственного сектора, знает, как их решать при помощи политик, в состоянии их разрабатывать и внедрять.

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2021

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