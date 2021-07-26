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Российская компания начнет исследование новой вакцины от коронавируса
Российская компания начнет исследование новой вакцины от коронавируса
Российская компания Biocad начнет исследование вакцины от коронавируса
2021-07-26T23:45+0300
2021-07-26T23:45+0300
коронавирус
вакцина
россия
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Российская компания Biocad получила разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований новой вакцины против коронавируса, сообщает РИА Новости.Известно, что Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). Пока в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по этой технологии. Вектор rAAV не обладает репликативной активностью — он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний.Дата окончания исследования — 31 декабря 2026 года. Тесты пройдут на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах.
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вакцина, россия

Российская компания начнет исследование новой вакцины от коронавируса

23:45 26.07.2021
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© Sputnik / Aram NersesyanЛаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу в Республиканском центре профилактики СПИДа
Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу в Республиканском центре профилактики СПИДа - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Aram Nersesyan
Минздрав РФ выдал медицинской компании разрешение на проведение исследования вакцины от коронавируса.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Российская компания Biocad получила разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований новой вакцины против коронавируса, сообщает РИА Новости.
"Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S", — говорится в материалах реестра разрешений на проведение исследований.
Известно, что Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). Пока в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по этой технологии. Вектор rAAV не обладает репликативной активностью — он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний.
Дата окончания исследования — 31 декабря 2026 года. Тесты пройдут на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах.
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