https://ru.sputnik.md/20210726/issledovanie-vaktsina-koronavirus-43261877.html

Российская компания начнет исследование новой вакцины от коронавируса

Российская компания начнет исследование новой вакцины от коронавируса

Российская компания Biocad начнет исследование вакцины от коронавируса

2021-07-26T23:45+0300

2021-07-26T23:45+0300

2021-07-26T23:45+0300

коронавирус

вакцина

россия

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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Российская компания Biocad получила разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований новой вакцины против коронавируса, сообщает РИА Новости.Известно, что Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). Пока в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по этой технологии. Вектор rAAV не обладает репликативной активностью — он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний.Дата окончания исследования — 31 декабря 2026 года. Тесты пройдут на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах.

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вакцина, россия