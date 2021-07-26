https://ru.sputnik.md/20210726/kandidaty-narodnoe-sobranie-gagauzia-43255644.html
Первых кандидатов в Народное собрание зарегистрировал ЦИК Гагаузии
Первых кандидатов в Народное собрание зарегистрировал ЦИК Гагаузии
Первых кандидатов в Народное собрание зарегистрировал ЦИК Гагаузии.
2021-07-26T19:24+0300
2021-07-26T19:24+0300
2021-07-26T19:24+0300
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КОМРАТ, 26 июл – Sputnik, Максим Топал. Наибольшая активность наблюдается в избирательном округе №1 в Комрате, где за место депутата борются сразу три претендента: Николай Дудогло, Ирина Зеленская и Сергей Кюлафлы.По два кандидата зарегистрировано в избирательных округах №5 в Чадыр-Лунге и №15 в Буджаке. В Чадыр-Лунге баллотируются Николай Иванчук и Иван Константинов, а в Буджаке – Александр Кендигелян и Владимир Кысса.В других избирательных округах - Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Джолтае, Ферапонтьевке, Гайдарах, Конгазе и Русской Киселии - пока зарегистрировано по одному кандидату.Выборы в Народное собрание (парламент) Гагаузии состоятся 19 сентября этого года. Жителям автономии предстоит избрать 35 депутатов НСГ, которые баллотируются по 35 одномандатным округам.Напомним, в первый день подачи заявлений для участия в избирательной гонке перед зданием ЦИК Гагаузии образовалась очередь из желающих собирать подписи в свою поддержку.
https://ru.sputnik.md/20210721/azhiotazh-v-gagauzii-pretendenty-na-deputatskie-kresla-sozdali-ochered-42745818.html
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гагаузия, выборы, молдова
Первых кандидатов в Народное собрание зарегистрировал ЦИК Гагаузии
В автономии готовятся к выборам депутатов в Народное собрание Гагаузии. ЦИК признал первые подписные листы действительными и зарегистрировал кандидатов.
КОМРАТ, 26 июл – Sputnik, Максим Топал. Наибольшая активность наблюдается в избирательном округе №1 в Комрате, где за место депутата борются сразу три претендента: Николай Дудогло, Ирина Зеленская и Сергей Кюлафлы.
По два кандидата зарегистрировано в избирательных округах №5 в Чадыр-Лунге и №15 в Буджаке. В Чадыр-Лунге баллотируются Николай Иванчук и Иван Константинов, а в Буджаке – Александр Кендигелян и Владимир Кысса.
В других избирательных округах - Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Джолтае, Ферапонтьевке, Гайдарах, Конгазе и Русской Киселии - пока зарегистрировано по одному кандидату.
Выборы в Народное собрание (парламент) Гагаузии состоятся 19 сентября этого года. Жителям автономии предстоит избрать 35 депутатов НСГ, которые баллотируются по 35 одномандатным округам.
Напомним, в первый день подачи заявлений для участия в избирательной гонке перед зданием ЦИК Гагаузии образовалась очередь из желающих собирать подписи в свою поддержку.