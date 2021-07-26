https://ru.sputnik.md/20210726/kishinev-zheltyy-kod-pandemi-43191023.html

В Кишиневе могут вернуть желтый код в связи с пандемией

В Кишиневе могут вернуть желтый код в связи с пандемией

В Кишиневе могут вернуть "желтый код" в связи с пандемией из-за появления штамма "дельта" в Молдове

2021-07-26T16:59+0300

2021-07-26T16:59+0300

2021-07-26T16:59+0300

новости кишинева

примэрия кишинева

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35502917_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_392a843e283461ce5e6b6dd5bc8651cf.jpg

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. На этой неделе пройдет заседание чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева, на котором в столицу могут вернуть желтый код эпидопасности. Такое заявление сделали представители муниципальной власти в ходе еженедельного заседания городских служб, говоря о регистрации наличия штамма коронавируса "дельта" в стране.Замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ добавил, что в столице могут вернуть желтый код опасности в области общественного здоровья.По его словам, в последние дни в столице увеличивается количество случаев заражения коронавирусом нового типа: 26 на 100 тысяч жителей.Гылкэ также упомянул, что в конце прошлой недели значительно увеличилось количество запросов на вакцинацию.При официальном введении желтого кода чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе установит новые меры по предотвращению заражения коронавирусом.В настоящее время в Кишиневе действует зеленый код.

https://ru.sputnik.md/20210726/punkt-vakczinaczii-aeroport-kishinev-43171339.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

примэрия кишинева, кишинев