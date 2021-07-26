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В Кишиневе могут вернуть желтый код в связи с пандемией
В Кишиневе могут вернуть желтый код в связи с пандемией
В Кишиневе могут вернуть "желтый код" в связи с пандемией из-за появления штамма "дельта" в Молдове
2021-07-26T16:59+0300
2021-07-26T16:59+0300
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. На этой неделе пройдет заседание чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева, на котором в столицу могут вернуть желтый код эпидопасности. Такое заявление сделали представители муниципальной власти в ходе еженедельного заседания городских служб, говоря о регистрации наличия штамма коронавируса "дельта" в стране.Замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ добавил, что в столице могут вернуть желтый код опасности в области общественного здоровья.По его словам, в последние дни в столице увеличивается количество случаев заражения коронавирусом нового типа: 26 на 100 тысяч жителей.Гылкэ также упомянул, что в конце прошлой недели значительно увеличилось количество запросов на вакцинацию.При официальном введении желтого кода чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе установит новые меры по предотвращению заражения коронавирусом.В настоящее время в Кишиневе действует зеленый код.
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Марина Гончарук
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примэрия кишинева, кишинев

В Кишиневе могут вернуть желтый код в связи с пандемией

16:59 26.07.2021
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© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
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Кишиневские власти рассмотрят вопросы безопасности в области общественного здоровья.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. На этой неделе пройдет заседание чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева, на котором в столицу могут вернуть желтый код эпидопасности. Такое заявление сделали представители муниципальной власти в ходе еженедельного заседания городских служб, говоря о регистрации наличия штамма коронавируса "дельта" в стране.

"Специалисты должны оценить нынешнее состояние здравоохранения в городе, особенно с учетом того, что наблюдается тенденция роста числа случаев COVID-19".

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Примар Кишинева
Замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ добавил, что в столице могут вернуть желтый код опасности в области общественного здоровья.
В аэропорту Кишинева начал работу пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
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В Международном аэропорту в Кишиневе открылся пункт вакцинации
15:31
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По его словам, в последние дни в столице увеличивается количество случаев заражения коронавирусом нового типа: 26 на 100 тысяч жителей.
Гылкэ также упомянул, что в конце прошлой недели значительно увеличилось количество запросов на вакцинацию.

"За выходные только в мобильных пунктах вакцинирован 441 человек. В столице привито всего 256 тысяч человек. Это хороший показатель, но недостаточный для появления коллективного иммунитета".

Boris Gâlcă - Sputnik Молдова
Борис Гылкэ
Замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева
При официальном введении желтого кода чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе установит новые меры по предотвращению заражения коронавирусом.
В настоящее время в Кишиневе действует зеленый код.
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