https://ru.sputnik.md/20210726/kishinev-zheltyy-kod-pandemi-43191023.html
В Кишиневе могут вернуть желтый код в связи с пандемией
В Кишиневе могут вернуть желтый код в связи с пандемией
В Кишиневе могут вернуть "желтый код" в связи с пандемией из-за появления штамма "дельта" в Молдове
2021-07-26T16:59+0300
2021-07-26T16:59+0300
2021-07-26T16:59+0300
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. На этой неделе пройдет заседание чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева, на котором в столицу могут вернуть желтый код эпидопасности. Такое заявление сделали представители муниципальной власти в ходе еженедельного заседания городских служб, говоря о регистрации наличия штамма коронавируса "дельта" в стране.Замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ добавил, что в столице могут вернуть желтый код опасности в области общественного здоровья.По его словам, в последние дни в столице увеличивается количество случаев заражения коронавирусом нового типа: 26 на 100 тысяч жителей.Гылкэ также упомянул, что в конце прошлой недели значительно увеличилось количество запросов на вакцинацию.При официальном введении желтого кода чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе установит новые меры по предотвращению заражения коронавирусом.В настоящее время в Кишиневе действует зеленый код.
https://ru.sputnik.md/20210726/punkt-vakczinaczii-aeroport-kishinev-43171339.html
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Марина Гончарук
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примэрия кишинева, кишинев
В Кишиневе могут вернуть желтый код в связи с пандемией
Кишиневские власти рассмотрят вопросы безопасности в области общественного здоровья.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. На этой неделе пройдет заседание чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева, на котором в столицу могут вернуть желтый код эпидопасности. Такое заявление сделали представители муниципальной власти в ходе еженедельного заседания городских служб, говоря о регистрации наличия штамма коронавируса "дельта" в стране.
"Специалисты должны оценить нынешнее состояние здравоохранения в городе, особенно с учетом того, что наблюдается тенденция роста числа случаев COVID-19".
Замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ добавил, что в столице могут вернуть желтый код опасности в области общественного здоровья.
По его словам, в последние дни в столице увеличивается количество случаев заражения коронавирусом нового типа: 26 на 100 тысяч жителей.
Гылкэ также упомянул, что в конце прошлой недели значительно увеличилось количество запросов на вакцинацию.
"За выходные только в мобильных пунктах вакцинирован 441 человек. В столице привито всего 256 тысяч человек. Это хороший показатель, но недостаточный для появления коллективного иммунитета".
Борис Гылкэ
Замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева
При официальном введении желтого кода чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе установит новые меры по предотвращению заражения коронавирусом.
В настоящее время в Кишиневе действует зеленый код.