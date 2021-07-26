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Курс валют на вторник — доллар и евро продолжают наступление
Курс валют на вторник — доллар и евро продолжают наступление
Курс валют на вторник — доллар и евро продолжают наступление
2021-07-26T22:05+0300
2021-07-26T22:05+0300
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 27 июля. Все валюты, будут вести себя неоднозначно по отношению к молдавскому лею.Евро подорожает на два бана и закрепится на уровне 21,2850 лея.Доллар США, наоборот, те же два бана уступит и остановится на 18,0497 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 27 июля немного потеряет в цене российский рубль, который разместится на уровне 0,2436 лея. Украинская гривна сохранит позиции и будет стоить 0,6685 лея. Румынский лей подорожает до 4,3249 в пересчете на национальную валюту.
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Евгений Чебан
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курс валют, валюта, деньги

Курс валют на вторник — доллар и евро продолжают наступление

22:05 26.07.2021
323
© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 27 июля. Все валюты, будут вести себя неоднозначно по отношению к молдавскому лею.
Евро подорожает на два бана и закрепится на уровне 21,2850 лея.
Доллар США, наоборот, те же два бана уступит и остановится на 18,0497 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).
Что касается остальных валют, то 27 июля немного потеряет в цене российский рубль, который разместится на уровне 0,2436 лея. Украинская гривна сохранит позиции и будет стоить 0,6685 лея. Румынский лей подорожает до 4,3249 в пересчете на национальную валюту.
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