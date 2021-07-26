https://ru.sputnik.md/20210726/migranti-rossia-vezd-uprostili-uslovia--43170552.html

Мигрантам упростили условия въезда в Россию

Мигрантам упростили условия въезда в Россию

Трудовым мигрантам упростили условия въезда в Россию

2021-07-26T15:08+0300

2021-07-26T15:08+0300

2021-07-26T15:08+0300

россия

спортивные меропрития

мигранты

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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. В России одобрили инициативу об упрощенном ввозе в страну мигрантов для подготовки и проведения международных мероприятий, в том числе для строительства стадионов, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.Речь может идти как о крупных спортивных соревнованиях, так и о различных международных фестивалях и выставках."Организаторам и мигрантам, участвующим в подготовке подобных мероприятий, не потребуется оформление разрешительных документов. Приглашение на въезд иностранным гражданам будет выдаваться без учета соответствующей квоты. Привлекаться иностранцы смогут в том числе для строительства объектов, необходимых для проведения мероприятий", – пояснил Груздев.Он подчеркнул, что ранее для каждого международного мероприятия принимались отдельные законы, устанавливавшие в период их проведения особенности въезда в Россию для иностранных граждан."Теперь предлагается систематизировать подобные правила, что позволит не принимать каждый раз специальные законы под каждое крупное международное событие", – отметил председатель правления АЮР, добавив, что перечни международных мероприятий, попадающих под действие предлагаемого закона, периоды их подготовки и списки объектов строительства будут утверждаться правительством России."Также предусматривается, что в упрощенном порядке принимать и устраивать на работу иностранных граждан смогут компании, работающие по договору с организаторами мероприятий и предоставляющие различные услуги, связанные с гостиничным, транспортным и туристическим сервисом", – резюмировал Груздев.

https://ru.sputnik.md/20210710/elektronnaya-karta-migranta-v-rossii-chto-o-ney-izvestno-35430871.html

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спортивные меропрития, мигранты