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Михаеш: в Молдове слишком много СМИ

Михаеш: в Молдове слишком много СМИ

Эксперт оценил плюрализм и темпы развития молдавской прессы, увидев в этом хороший показатель демократии. 26.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-26T09:00+0300

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Михаеш: в Молдове слишком много СМИ Михаеш: в Молдове слишком много СМИ

"Я внимательно читаю, смотрю молдавские передачи и считаю, что молдавскую прессу отличает плюрализм мнений. Я бы сказал, что у нас даже чересчур много прессы", - сказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михаеш.После строительства домов, привел интересный факт Михаеш, пресса является второй отраслью в Республике Молдова, которая развивается и куда вкладывают национальные и иностранные инвесторы. В молдавской прессе всегда можно найти свободные рабочие места в виде вакансий на должность редактора или журналиста.В заключение Михаеш рассказал, что в Молдове работают около 150 телевизионных каналов, что само по себе является хорошим показателем демократии. Со временем разнообразие левой, правой, прозападной и провосточной прессы может изменить экономика, но на данный момент многие рабочие места создаются именно прессой.

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2021

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