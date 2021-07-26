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Михаеш: в Молдове слишком много СМИ
Михаеш: в Молдове слишком много СМИ
Эксперт оценил плюрализм и темпы развития молдавской прессы, увидев в этом хороший показатель демократии. 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T09:00+0300
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Михаеш: в Молдове слишком много СМИ
Михаеш: в Молдове слишком много СМИ
"Я внимательно читаю, смотрю молдавские передачи и считаю, что молдавскую прессу отличает плюрализм мнений. Я бы сказал, что у нас даже чересчур много прессы", - сказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михаеш.После строительства домов, привел интересный факт Михаеш, пресса является второй отраслью в Республике Молдова, которая развивается и куда вкладывают национальные и иностранные инвесторы. В молдавской прессе всегда можно найти свободные рабочие места в виде вакансий на должность редактора или журналиста.В заключение Михаеш рассказал, что в Молдове работают около 150 телевизионных каналов, что само по себе является хорошим показателем демократии. Со временем разнообразие левой, правой, прозападной и провосточной прессы может изменить экономика, но на данный момент многие рабочие места создаются именно прессой.
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Михаеш: в Молдове слишком много СМИ

09:00 26.07.2021 (обновлено: 09:28 26.07.2021)
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Радио
Михаеш: в Молдове слишком много СМИ
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт оценил плюрализм и темпы развития молдавской прессы, увидев в этом хороший показатель демократии.
"Я внимательно читаю, смотрю молдавские передачи и считаю, что молдавскую прессу отличает плюрализм мнений. Я бы сказал, что у нас даже чересчур много прессы", - сказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михаеш.
После строительства домов, привел интересный факт Михаеш, пресса является второй отраслью в Республике Молдова, которая развивается и куда вкладывают национальные и иностранные инвесторы. В молдавской прессе всегда можно найти свободные рабочие места в виде вакансий на должность редактора или журналиста.

"В Румынии, а я учился в Яссах, всего лишь два телевидения – общественный межрегиональный канал TVR1 и канал Iasi Live – и больше ничего нет. Два телевидения в Яссах, а Яссы больше Республики Молдова и по территории, и бюджету".

Roman Mihăeș - Sputnik Молдова
Роман Михаеш
Политический аналитик
В заключение Михаеш рассказал, что в Молдове работают около 150 телевизионных каналов, что само по себе является хорошим показателем демократии. Со временем разнообразие левой, правой, прозападной и провосточной прессы может изменить экономика, но на данный момент многие рабочие места создаются именно прессой.
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