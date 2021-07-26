https://ru.sputnik.md/20210726/mikhaesh-v-moldove-slishkom-mnogo-smi-43050822.html
Михаеш: в Молдове слишком много СМИ
Михаеш: в Молдове слишком много СМИ
Эксперт оценил плюрализм и темпы развития молдавской прессы, увидев в этом хороший показатель демократии. 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T09:00+0300
2021-07-26T09:00+0300
2021-07-26T09:28+0300
утро на sputnik’e
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/17/43055906_0:31:640:391_1920x0_80_0_0_684f626615cf61dceecaba9f459fadae.jpg
Михаеш: в Молдове слишком много СМИ
Михаеш: в Молдове слишком много СМИ
"Я внимательно читаю, смотрю молдавские передачи и считаю, что молдавскую прессу отличает плюрализм мнений. Я бы сказал, что у нас даже чересчур много прессы", - сказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михаеш.После строительства домов, привел интересный факт Михаеш, пресса является второй отраслью в Республике Молдова, которая развивается и куда вкладывают национальные и иностранные инвесторы. В молдавской прессе всегда можно найти свободные рабочие места в виде вакансий на должность редактора или журналиста.В заключение Михаеш рассказал, что в Молдове работают около 150 телевизионных каналов, что само по себе является хорошим показателем демократии. Со временем разнообразие левой, правой, прозападной и провосточной прессы может изменить экономика, но на данный момент многие рабочие места создаются именно прессой.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/17/43055906_40:0:601:421_1920x0_80_0_0_cdd43053f2298b6f40fc5a591483115f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, аудио, подкасты
Михаеш: в Молдове слишком много СМИ
09:00 26.07.2021 (обновлено: 09:28 26.07.2021)
Эксперт оценил плюрализм и темпы развития молдавской прессы, увидев в этом хороший показатель демократии.
"Я внимательно читаю, смотрю молдавские передачи и считаю, что молдавскую прессу отличает плюрализм мнений. Я бы сказал, что у нас даже чересчур много прессы", - сказал в эфире студии Sputnik Молдова
политический аналитик Роман Михаеш.
После строительства домов, привел интересный факт Михаеш, пресса является второй отраслью в Республике Молдова, которая развивается и куда вкладывают национальные и иностранные инвесторы. В молдавской прессе всегда можно найти свободные рабочие места в виде вакансий на должность редактора или журналиста.
"В Румынии, а я учился в Яссах, всего лишь два телевидения – общественный межрегиональный канал TVR1 и канал Iasi Live – и больше ничего нет. Два телевидения в Яссах, а Яссы больше Республики Молдова и по территории, и бюджету".
Роман Михаеш
Политический аналитик
В заключение Михаеш рассказал, что в Молдове работают около 150 телевизионных каналов, что само по себе является хорошим показателем демократии. Со временем разнообразие левой, правой, прозападной и провосточной прессы может изменить экономика, но на данный момент многие рабочие места создаются именно прессой.