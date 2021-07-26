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Российский модуль "Пирс" успешно отстыковали от МКС
Российский модуль "Пирс" успешно отстыковали от МКС
Российский модуль "Пирс" отстыковали от МКС и затопят в Тихом океане.
2021-07-26T16:04+0300
2021-07-26T16:04+0300
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Российский модуль Международной космической станции (МКС) "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите, в понедельник был отстыкован с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16" и будет сведен с орбиты.Эта операция позволила освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема запущенного 21 июля многоцелевого лабораторного модуля "Наука", сообщает РИА Новости. Его стыковка запланирована на 29 июля. "Пирс" стал первым модулем МКС, который отстыковали от станции."Прогресс МС-16" отведет модуль на безопасное расстояние от станции, после чего в 17.01 включит двигатель для сведения его с орбиты. Планируется, что в 17.42 корабль с модулем войдет в атмосферу и начнет разрушаться. Несгоревшие элементы конструкции, по расчетам, могут упасть в 17.51 в южной части Тихого океана – на так называемом "Кладбище космических кораблей", несудоходном районе в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.За схожесть задач "Прогресс МС-16" прозвали "Герасимом" в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции, всего их было совершено 52. К нему также стыковались пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы".
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Российский модуль "Пирс" успешно отстыковали от МКС
16:04 26.07.2021 (обновлено: 16:44 26.07.2021)
Место отстыкованного от МКС модуля "Пирс" уже на этой неделе должен занять новый модуль "Наука".
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Российский модуль Международной космической станции (МКС) "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите, в понедельник был отстыкован с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16" и будет сведен с орбиты.
Эта операция позволила освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема запущенного 21 июля многоцелевого лабораторного модуля "Наука", сообщает РИА Новости
. Его стыковка запланирована на 29 июля. "Пирс" стал первым модулем МКС, который отстыковали от станции.
"Прогресс МС-16" отведет модуль на безопасное расстояние от станции, после чего в 17.01 включит двигатель для сведения его с орбиты. Планируется, что в 17.42 корабль с модулем войдет в атмосферу и начнет разрушаться. Несгоревшие элементы конструкции, по расчетам, могут упасть в 17.51 в южной части Тихого океана – на так называемом "Кладбище космических кораблей", несудоходном районе в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.
За схожесть задач "Прогресс МС-16" прозвали "Герасимом" в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".
Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции, всего их было совершено 52. К нему также стыковались пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы".