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Железная дорога: в Молдове закрывают рейс Унгены – Бельцы
Железная дорога: в Молдове закрывают рейс Унгены – Бельцы
Закрытие ЖД рейса Унгены Бельцы как это объяснили
2021-07-26T16:29+0300
2021-07-26T16:56+0300
железная дорога
молдова
общество
железная дорога молдовы
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Рейс Унгены – Бельцы временно отменен, об этом сообщили в госпредприятии "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ). Как отметили в ведомстве, продолжение эксплуатации поезда невозможно из-за его технического состояния. Ситуация на "Железной дороге Молдовы"На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.
https://ru.sputnik.md/20210517/v-transportnoj-otrasli-moldovy-prodolzhaetsya-spad-34774534.html
https://ru.sputnik.md/20210603/prokurory-provodyat-obyski-v-gp-zheleznaya-doroga-moldovy-34981832.html
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железная дорога, молдова, железная дорога молдовы

Железная дорога: в Молдове закрывают рейс Унгены – Бельцы

16:29 26.07.2021 (обновлено: 16:56 26.07.2021)
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© Sputnik / Caraus MihaiЖелезная дорога
Железная дорога - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Caraus Mihai
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Рейс Унгены – Бельцы временно отменен, об этом сообщили в госпредприятии "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ).
Как отметили в ведомстве, продолжение эксплуатации поезда невозможно из-за его технического состояния.
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"В связи с невозможностью обеспечения пригородных железнодорожных перевозок из-за технического состояния дизель поездов Д1 начиная с 26.07.2021 года временно отменяется курсирование поезда Унгены – Бельцы", – говорится в сообщении ЖДМ.

Ситуация на "Железной дороге Молдовы"

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.
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В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.
На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.
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