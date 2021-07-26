https://ru.sputnik.md/20210726/natsbank-kurs-leya-prodolzhaet-padat-43259979.html

"Нацбанку нет дела до экономики", или Почему курс лея продолжает падать

"Нацбанку нет дела до экономики", или Почему курс лея продолжает падать

Экономисты рассказали о будущем курса лея

2021-07-26T21:36+0300

2021-07-26T21:36+0300

2021-07-26T21:52+0300

курс

нацбанк

деньги

инфляция

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Прогнозы на ближайшее будущее для молдавской валюты неутешительны. По мнению экспертов, с высокой степенью вероятности нацвалюта продолжит свое падение и в ближайшие месяцы. Такое снижение курса лея, как утверждают экономисты, является результатом целенаправленной политики Нацбанка по возвращению инфляции в установленные законодательством рамки.Затяжное пикеС начала лета молдавская национальная валюта начала терять в цене, так ее курс к доллару, установленный Нацбанком на 26 июля, составил 18,06 лея. Этот показатель всего на три бана меньше чем в апреле 2021 года, когда курс доллара обновил годовой рекорд. Еще год назад, в начале августа, один американский доллар стоил в Молдове 16,54 лея. С тех пор молдавская национальная валюта демонстрирует негативную тенденцию.Стоит отметить, Нацбанк рассчитывает самостоятельно только курс лея к американскому доллару, курсы всех остальных валют формируются в зависимости от их стоимости в долларах США.Тем не менее, курс нацвалюты к евро стабильно снижается с весны прошлого года. В мае 2020-го официальный курс европейской валюты к лею составлял 19,33, а уже 26 июля евро стоит почти на два лея дороже — 21,26.По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу нынешнее снижение курса лея — это результат политики национального банка Молдовы по поддержанию роста инфляции.ИнфляцияТакая политика НБМ дает свои плоды. Инфляция в Молдове с рекордно низких показателей на начало 2021 года, тогда ее уровень в Молдове оказался ниже 1%, начала стремительно расти. В июне 2021 года ее показатель составил уже 3,6%. По прогнозам Нацбанка, 2021-й год Молдова закончит с показателем инфляции около 5%. При этом среднегодовой ее уровень составит 2,5%. А в 2022 году он уже достигнет 4,4%.Эксперты отмечают, что поддержание уровня инфляции на уровне 5% +/-1,5% является одной из главных обязанностей молдавского Центробанка.По ее словам, Центробанк влияет на курс валюты только когда она каким-то существенным образом начинает сказываться на уровне цен.О том же говорит и Гырбу."Национальный банк обязан удерживать уровень инфляции. У нас недавно она упала практически до нуля, поэтому Нацбанк, не имея других инструментов, печатал деньги и выбрасывал их на валютный рынок, чтобы вернуть инфляцию в допустимые пределы", — объясняет он.По словам эксперта, низкий уровень инфляции негативно сказывается на экономике страны.Если цена национальной валюты опустится слишком низко, Нацбанк может поднять базовую ставку и тем самым увеличить стоимость денег, чтобы выровнять курс."Это заставит коммерческие банки повысить стоимость кредитов, что снизит кредитование экономики. Но тогда будет сложно развивать бизнес, вкладывать в него деньги, кредитоваться", — говорит эксперт.По его словам, перед Национальным банком не стоит задачи стимулировать экономику и помогать бизнесу или гражданам.Эксперт считает, что главный фактор падения лея — политика Нацбанка по стимулированию инфляции."Нацбанк просто покупает больше валюты, для того, чтобы поддерживать инфляцию на уровне. Макрофинансовые показатели должны быть стабильными. Экономика же развивается, когда все стабильно", — уверен Гырбу.ПрогнозХоть эксперт и считает, что любые прогнозы будут очень субъективными, все же предположил в комментарии для Sputnik Молдова, что лей продолжит терять в цене."Лей в дальнейшем должен падать. У нас появляется инфляция за счет повышения цен на внешних рынках. Нефть подорожала — за ней все подорожает. Продовольствие уже подорожало. Все это приведет к тому, что лей продолжит обесцениваться", — подытоживает Гырбу.

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2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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курс, нацбанк, деньги, инфляция