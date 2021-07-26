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"Нацбанку нет дела до экономики", или Почему курс лея продолжает падать
"Нацбанку нет дела до экономики", или Почему курс лея продолжает падать
Экономисты рассказали о будущем курса лея
2021-07-26T21:36+0300
2021-07-26T21:52+0300
курс
нацбанк
деньги
инфляция
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Прогнозы на ближайшее будущее для молдавской валюты неутешительны. По мнению экспертов, с высокой степенью вероятности нацвалюта продолжит свое падение и в ближайшие месяцы. Такое снижение курса лея, как утверждают экономисты, является результатом целенаправленной политики Нацбанка по возвращению инфляции в установленные законодательством рамки.Затяжное пикеС начала лета молдавская национальная валюта начала терять в цене, так ее курс к доллару, установленный Нацбанком на 26 июля, составил 18,06 лея. Этот показатель всего на три бана меньше чем в апреле 2021 года, когда курс доллара обновил годовой рекорд. Еще год назад, в начале августа, один американский доллар стоил в Молдове 16,54 лея. С тех пор молдавская национальная валюта демонстрирует негативную тенденцию.Стоит отметить, Нацбанк рассчитывает самостоятельно только курс лея к американскому доллару, курсы всех остальных валют формируются в зависимости от их стоимости в долларах США.Тем не менее, курс нацвалюты к евро стабильно снижается с весны прошлого года. В мае 2020-го официальный курс европейской валюты к лею составлял 19,33, а уже 26 июля евро стоит почти на два лея дороже — 21,26.По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу нынешнее снижение курса лея — это результат политики национального банка Молдовы по поддержанию роста инфляции.ИнфляцияТакая политика НБМ дает свои плоды. Инфляция в Молдове с рекордно низких показателей на начало 2021 года, тогда ее уровень в Молдове оказался ниже 1%, начала стремительно расти. В июне 2021 года ее показатель составил уже 3,6%. По прогнозам Нацбанка, 2021-й год Молдова закончит с показателем инфляции около 5%. При этом среднегодовой ее уровень составит 2,5%. А в 2022 году он уже достигнет 4,4%.Эксперты отмечают, что поддержание уровня инфляции на уровне 5% +/-1,5% является одной из главных обязанностей молдавского Центробанка.По ее словам, Центробанк влияет на курс валюты только когда она каким-то существенным образом начинает сказываться на уровне цен.О том же говорит и Гырбу."Национальный банк обязан удерживать уровень инфляции. У нас недавно она упала практически до нуля, поэтому Нацбанк, не имея других инструментов, печатал деньги и выбрасывал их на валютный рынок, чтобы вернуть инфляцию в допустимые пределы", — объясняет он.По словам эксперта, низкий уровень инфляции негативно сказывается на экономике страны.Если цена национальной валюты опустится слишком низко, Нацбанк может поднять базовую ставку и тем самым увеличить стоимость денег, чтобы выровнять курс."Это заставит коммерческие банки повысить стоимость кредитов, что снизит кредитование экономики. Но тогда будет сложно развивать бизнес, вкладывать в него деньги, кредитоваться", — говорит эксперт.По его словам, перед Национальным банком не стоит задачи стимулировать экономику и помогать бизнесу или гражданам.Эксперт считает, что главный фактор падения лея — политика Нацбанка по стимулированию инфляции."Нацбанк просто покупает больше валюты, для того, чтобы поддерживать инфляцию на уровне. Макрофинансовые показатели должны быть стабильными. Экономика же развивается, когда все стабильно", — уверен Гырбу.ПрогнозХоть эксперт и считает, что любые прогнозы будут очень субъективными, все же предположил в комментарии для Sputnik Молдова, что лей продолжит терять в цене."Лей в дальнейшем должен падать. У нас появляется инфляция за счет повышения цен на внешних рынках. Нефть подорожала — за ней все подорожает. Продовольствие уже подорожало. Все это приведет к тому, что лей продолжит обесцениваться", — подытоживает Гырбу.
https://ru.sputnik.md/20210421/Zhizn-v-kredit-na-kakie-tseli-grazhdane-Moldovy-berut-dengi-v-dolg-34472315.html
https://ru.sputnik.md/20210510/godovoj-uroven-inflyacii-ne-prevyshaet-pyati-procentov-nacbank-34693918.html
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курс, нацбанк, деньги, инфляция

"Нацбанку нет дела до экономики", или Почему курс лея продолжает падать

21:36 26.07.2021 (обновлено: 21:52 26.07.2021)
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© Sputnik / Mihai Caraus валюта
 валюта - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Молдавский лей стабильно падает по отношению к евро и доллару уже в течение года. Курс лея к доллару вплотную приблизился к показателям апреля текущего года, когда национальная валюта снизилась до рекордных за последние пять лет значений.
Прогнозы на ближайшее будущее для молдавской валюты неутешительны. По мнению экспертов, с высокой степенью вероятности нацвалюта продолжит свое падение и в ближайшие месяцы. Такое снижение курса лея, как утверждают экономисты, является результатом целенаправленной политики Нацбанка по возвращению инфляции в установленные законодательством рамки.

Затяжное пике

С начала лета молдавская национальная валюта начала терять в цене, так ее курс к доллару, установленный Нацбанком на 26 июля, составил 18,06 лея. Этот показатель всего на три бана меньше чем в апреле 2021 года, когда курс доллара обновил годовой рекорд. Еще год назад, в начале августа, один американский доллар стоил в Молдове 16,54 лея. С тех пор молдавская национальная валюта демонстрирует негативную тенденцию.
© Screenshot / Banca Națională a MoldoveiКурс к доллару
Курс к доллару - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
Курс к доллару
© Screenshot / Banca Națională a Moldovei
Стоит отметить, Нацбанк рассчитывает самостоятельно только курс лея к американскому доллару, курсы всех остальных валют формируются в зависимости от их стоимости в долларах США.
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 21.04.2021
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Тем не менее, курс нацвалюты к евро стабильно снижается с весны прошлого года. В мае 2020-го официальный курс европейской валюты к лею составлял 19,33, а уже 26 июля евро стоит почти на два лея дороже — 21,26.
По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу нынешнее снижение курса лея — это результат политики национального банка Молдовы по поддержанию роста инфляции.

"Нацбанк через обменный курс увеличивал инфляцию. В прошлом году она была слишком маленькая, поэтому Нацбанк закупал валюту и уменьшал курс лея, чтобы подстегнуть рост цен. В будущем, возможно, будет наоборот, потому что инфляция растет очень быстро", — поясняет Гырбу.

Инфляция

Такая политика НБМ дает свои плоды. Инфляция в Молдове с рекордно низких показателей на начало 2021 года, тогда ее уровень в Молдове оказался ниже 1%, начала стремительно расти. В июне 2021 года ее показатель составил уже 3,6%. По прогнозам Нацбанка, 2021-й год Молдова закончит с показателем инфляции около 5%. При этом среднегодовой ее уровень составит 2,5%. А в 2022 году он уже достигнет 4,4%.
© Screenshot / Banca Națională a MoldoveiИнфляция 10 лет
Инфляция 10 лет - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
Инфляция 10 лет
© Screenshot / Banca Națională a Moldovei
Эксперты отмечают, что поддержание уровня инфляции на уровне 5% +/-1,5% является одной из главных обязанностей молдавского Центробанка.

"Если в начале нулевых годов одной из основных задач НБМ было поддержание курса нацвалюты, то сейчас у банка совсем другие задачи. Его цель — поддержание стабильности цен, то есть – в инфляции. Банк не отвечает за курс, он отвечает за инфляцию", — объясняет экономист Галина Шеларь.

По ее словам, Центробанк влияет на курс валюты только когда она каким-то существенным образом начинает сказываться на уровне цен.
Национальный банк Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 10.05.2021
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Годовой уровень инфляции не превышает пяти процентов — Нацбанк
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О том же говорит и Гырбу.
"Национальный банк обязан удерживать уровень инфляции. У нас недавно она упала практически до нуля, поэтому Нацбанк, не имея других инструментов, печатал деньги и выбрасывал их на валютный рынок, чтобы вернуть инфляцию в допустимые пределы", — объясняет он.
По словам эксперта, низкий уровень инфляции негативно сказывается на экономике страны.

"При низкой инфляции экономика не развивается. Люди перестают покупать. Когда продукт стоит 10 леев, а на следующий день – 9,5 лея, вы подумаете: "подожду-ка я еще немного, чтобы цена снизилась". От этого экономика рушится. Экономические агенты перестают продавать и производить", — разъясняет экономист.

Если цена национальной валюты опустится слишком низко, Нацбанк может поднять базовую ставку и тем самым увеличить стоимость денег, чтобы выровнять курс.
"Это заставит коммерческие банки повысить стоимость кредитов, что снизит кредитование экономики. Но тогда будет сложно развивать бизнес, вкладывать в него деньги, кредитоваться", — говорит эксперт.
По его словам, перед Национальным банком не стоит задачи стимулировать экономику и помогать бизнесу или гражданам.

"Нацбанку нет никакого дела до экономики. Это ведомство не отвечает никаким образом за ее развитие. Так у нас написано в законе. Кроме инфляции больше их ничего не интересует. Ни курс, ни экономика", — объясняет Гырбу.

Эксперт считает, что главный фактор падения лея — политика Нацбанка по стимулированию инфляции.
"Нацбанк просто покупает больше валюты, для того, чтобы поддерживать инфляцию на уровне. Макрофинансовые показатели должны быть стабильными. Экономика же развивается, когда все стабильно", — уверен Гырбу.

Прогноз

Хоть эксперт и считает, что любые прогнозы будут очень субъективными, все же предположил в комментарии для Sputnik Молдова, что лей продолжит терять в цене.
"Лей в дальнейшем должен падать. У нас появляется инфляция за счет повышения цен на внешних рынках. Нефть подорожала — за ней все подорожает. Продовольствие уже подорожало. Все это приведет к тому, что лей продолжит обесцениваться", — подытоживает Гырбу.
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