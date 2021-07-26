https://ru.sputnik.md/20210726/nazvano-novoe-potentsialnoe-svoystvo-vaktsin-ot-covid-19-43163479.html

Названо новое потенциальное свойство вакцин от COVID-19

Названо новое потенциальное свойство вакцин от COVID-19

Ранее ученые из Великобритании пришли к выводу, что у переболевших COVID-19 может наблюдаться значительное снижение уровня интеллекта. 26.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-26T14:03+0300

2021-07-26T14:03+0300

2021-07-26T14:03+0300

коронавирус

ученые

вакцинация

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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Вакцинация от коронавируса может помочь предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, передают Известия со ссылкой на Ura.ru. Его симптомы - слабость, депрессия и снижении когнитивных функций, сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.При этом врач заявил о необходимости провести эксперимент для доказательства данной теории. По его словам, экспериментальная группа с постковидным синдромом уже привита, тогда как контрольная пока нет.Ранее, в июле, ученые из Великобритании, изучившие влияние коронавируса на когнитивные способности людей, пришли к выводу, согласно которому у переболевших COVID-19 может наблюдаться значительное снижение уровня интеллекта. Так, выздоровевшие указывали на ощущение "тумана" в голове и зачастую не могли справиться с логическими заданиями.

https://ru.sputnik.md/20210726/v-aeroportu-kishineva-nachnet-rabotu-punkt-vaktsinatsii-43149183.html

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ученые, вакцинация