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https://ru.sputnik.md/20210726/nestle-otzovet-morozhenoe-kantserogeny-43261728.html
Компания Nestle отзовет из продажи до 50 видов мороженого из-за канцерогенов
Компания Nestle отзовет из продажи до 50 видов мороженого из-за канцерогенов
НПО из Испании рассказала, что причиной отзыва стало возможное загрязнение продукции канцерогенной окисью этилена. 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T23:31+0300
2021-07-26T23:31+0300
общество
канцероген
мороженое
европа
в мире
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Испанская неправительственная организация FACUA, специализирующаяся на защите прав потребителей, рассказала о том, что концерн Nestle SA отзывает из продажи около 45 видов мороженого из-за возможного загрязнения канцерогенной окисью этилена.Об отзыве из продажи ряда позиций в связи с новыми директивами Еврокомиссии сообщил крупнейший мировой производитель мороженого Froneri, пишет РИА Новости. При этом в сообщении компании говорится, что речь идет о незначительном объеме загрязненных компонентов, который практически не представляет угрозы для потребителей.При этом ни Nestle, ни Froneri не публикуют полного списка затронутых загрязнением продуктов. Представители FACUA получили список отзываемого мороженого от сотрудников испанских торговых сетей. По данным активистов, отзыв затрагивает мороженое 46 марок Nestle, производимых на предприятиях Froneri, в том числе Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa и другие. Перечень был размещен на сайте правозащитников.FACUA предупреждает, что список ограничен данными трех торговых сетей и призывает Nestle и Froneri опубликовать полную информацию по мороженому, загрязненному окисью этилена, которую регулирующие органы рассматривают как канцерогенное вещество.
https://ru.sputnik.md/20210704/Uchenye-nazvali-priznaki-raka-kotorye-mozhno-obnaruzhit-na-yazyke-35363977.html
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канцероген, мороженое, европа, в мире

Компания Nestle отзовет из продажи до 50 видов мороженого из-за канцерогенов

23:31 26.07.2021
102
© Sputnik / Miroslav RotariEskimo
Eskimo - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
НПО из Испании рассказала, что причиной отзыва стало возможное загрязнение продукции канцерогенной окисью этилена.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Испанская неправительственная организация FACUA, специализирующаяся на защите прав потребителей, рассказала о том, что концерн Nestle SA отзывает из продажи около 45 видов мороженого из-за возможного загрязнения канцерогенной окисью этилена.
Об отзыве из продажи ряда позиций в связи с новыми директивами Еврокомиссии сообщил крупнейший мировой производитель мороженого Froneri, пишет РИА Новости. При этом в сообщении компании говорится, что речь идет о незначительном объеме загрязненных компонентов, который практически не представляет угрозы для потребителей.
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При этом ни Nestle, ни Froneri не публикуют полного списка затронутых загрязнением продуктов. Представители FACUA получили список отзываемого мороженого от сотрудников испанских торговых сетей. По данным активистов, отзыв затрагивает мороженое 46 марок Nestle, производимых на предприятиях Froneri, в том числе Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa и другие. Перечень был размещен на сайте правозащитников.
FACUA предупреждает, что список ограничен данными трех торговых сетей и призывает Nestle и Froneri опубликовать полную информацию по мороженому, загрязненному окисью этилена, которую регулирующие органы рассматривают как канцерогенное вещество.
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