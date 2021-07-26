https://ru.sputnik.md/20210726/neudachnyy-pryzhok-s-parashyutom-deputat-nantoy-rasskazal-o-svoey-travme-43159595.html
Неудачный прыжок с парашютом: депутат Нантой рассказал о своей травме
Неудачный прыжок с парашютом: депутат Нантой рассказал о своей травме
Восстановление депутата Оазу Нантоя будет проходить быстрее, нежели ожидалось изначально. 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T12:24+0300
2021-07-26T12:24+0300
2021-07-26T12:29+0300
smurd
молдова
оазу нантой
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Депутат парламента Молдовы Оазу Нантой получил травму 24 июля во время приземления после прыжка с парашютом на Кубке Восточной Европы в Болгарии.По его словам, дополнительное обследование в Кишиневе показало, что травма несерьезная и реабилитация может быть быстрее, нежели предполагали изначально.В то же время Нантой поблагодарил всех, кто проявил сочувствие и внимание к этому инциденту.Ранее появилась информация, что бригада спасателей SMURD выполнила трансграничную операцию по перевозке из Болгарии гражданина Молдовы 73 лет. Мужчина получил травмы в районе Монтана, Болгария. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.Пострадавшего госпитализировали в Институт неотложной медицины в столице для дальнейшего оказания медицинской помощи.
https://ru.sputnik.md/20210726/poka-vse-spali-spasatelnaya-operatsiya-smurd-sanitarnye-propuski-situatsiya-s-covid-43152238.html
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smurd, молдова, оазу нантой
Неудачный прыжок с парашютом: депутат Нантой рассказал о своей травме
12:24 26.07.2021 (обновлено: 12:29 26.07.2021)
Восстановление депутата Оазу Нантоя будет проходить быстрее, нежели ожидалось изначально.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Депутат парламента Молдовы Оазу Нантой получил травму 24 июля во время приземления после прыжка с парашютом на Кубке Восточной Европы в Болгарии.
"Медицинское обследование на месте показало, что необходима моя транспортировка домой в горизонтальном фиксированном положении. Характер травмы не позволил мне вернуться в Молдову за рулем моей машины, поэтому я обратился в наземную службу SMURD".
Оазу Нантой
Депутат парламента Молдовы
По его словам, дополнительное обследование в Кишиневе показало, что травма несерьезная и реабилитация может быть быстрее, нежели предполагали изначально.
В то же время Нантой поблагодарил всех, кто проявил сочувствие и внимание к этому инциденту.
Ранее появилась информация, что бригада спасателей SMURD выполнила трансграничную операцию по перевозке из Болгарии гражданина Молдовы 73 лет. Мужчина получил травмы в районе Монтана, Болгария. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Пострадавшего госпитализировали в Институт неотложной медицины в столице для дальнейшего оказания медицинской помощи.