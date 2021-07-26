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Неудачный прыжок с парашютом: депутат Нантой рассказал о своей травме
Неудачный прыжок с парашютом: депутат Нантой рассказал о своей травме
Восстановление депутата Оазу Нантоя будет проходить быстрее, нежели ожидалось изначально. 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T12:24+0300
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Депутат парламента Молдовы Оазу Нантой получил травму 24 июля во время приземления после прыжка с парашютом на Кубке Восточной Европы в Болгарии.По его словам, дополнительное обследование в Кишиневе показало, что травма несерьезная и реабилитация может быть быстрее, нежели предполагали изначально.В то же время Нантой поблагодарил всех, кто проявил сочувствие и внимание к этому инциденту.Ранее появилась информация, что бригада спасателей SMURD выполнила трансграничную операцию по перевозке из Болгарии гражданина Молдовы 73 лет. Мужчина получил травмы в районе Монтана, Болгария. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.Пострадавшего госпитализировали в Институт неотложной медицины в столице для дальнейшего оказания медицинской помощи.
https://ru.sputnik.md/20210726/poka-vse-spali-spasatelnaya-operatsiya-smurd-sanitarnye-propuski-situatsiya-s-covid-43152238.html
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smurd, молдова, оазу нантой

Неудачный прыжок с парашютом: депутат Нантой рассказал о своей травме

12:24 26.07.2021 (обновлено: 12:29 26.07.2021)
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© Sputnik / Мирослав РотарьОазу Нантой
Оазу Нантой - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Восстановление депутата Оазу Нантоя будет проходить быстрее, нежели ожидалось изначально.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Депутат парламента Молдовы Оазу Нантой получил травму 24 июля во время приземления после прыжка с парашютом на Кубке Восточной Европы в Болгарии.

"Медицинское обследование на месте показало, что необходима моя транспортировка домой в горизонтальном фиксированном положении. Характер травмы не позволил мне вернуться в Молдову за рулем моей машины, поэтому я обратился в наземную службу SMURD".

Муниципальный совет, Оазу Нантой - Sputnik Молдова
Оазу Нантой
Депутат парламента Молдовы
По его словам, дополнительное обследование в Кишиневе показало, что травма несерьезная и реабилитация может быть быстрее, нежели предполагали изначально.
В то же время Нантой поблагодарил всех, кто проявил сочувствие и внимание к этому инциденту.
Спасатели доставили пострадавшего гражданина Молдовы из Болгарии - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
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Ранее появилась информация, что бригада спасателей SMURD выполнила трансграничную операцию по перевозке из Болгарии гражданина Молдовы 73 лет. Мужчина получил травмы в районе Монтана, Болгария. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Пострадавшего госпитализировали в Институт неотложной медицины в столице для дальнейшего оказания медицинской помощи.
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