https://ru.sputnik.md/20210726/oon-chislo-zhertv-sredi-mirnykh-grazhdan-v-afganistane-dostiglo-rekorda-43158858.html

ООН: число жертв среди мирных граждан в Афганистане достигло рекорда

ООН: число жертв среди мирных граждан в Афганистане достигло рекорда

С мая по июнь в Афганистане произошел резкий рост числа убитых и раненых, 783 и 1609 соответственно. 26.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-26T13:08+0300

2021-07-26T13:08+0300

2021-07-26T13:31+0300

политика

жертвы

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оон

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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) представила доклад, в котором сообщается о том, что число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордного уровня. Резкий рост насилия отмечался в мае на фоне вывода иностранных сил, передает РИА Новости."Потери (убитыми и ранеными – ред.) в Афганистане в первой половине 2021 года достигли рекордных значений, включая резкое увеличение убийств и ранений с мая, когда начался вывод международных вооруженных сил, а боевые действия усилились после наступления (радикального движения – ред.) "Талибан"*... Число жертв среди гражданского населения составило 5183 (1659 убиты и 3254 ранены), что на 47% больше, чем в тот же период в 2020 году", - сообщается в докладе миссии по итогам первой половины 2021 года.Как отмечается, "ООН предупреждает, что без значительной деэскалации насилия в Афганистане в 2021 году может быть зафиксировано самое большое количество задокументированных жертв в год среди гражданского населения" с момента начала ведения подсчетов со стороны миссии.Согласно данным миссии ООН, с мая по июнь в Афганистане произошел резкий рост числа убитых и раненых, 783 и 1609 соответственно.Также в докладе отмечается, что 32% от числа убитых и раненых мирных жителей – дети, 14% приходится на женщин. Это самый высокий показатель за аналогичный период.

https://ru.sputnik.md/20210722/boevye-deystviya-perepolzayut-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-trevozhnye-fakty-42962300.html

https://ru.sputnik.md/20210714/Taliby-ne-pustili-v-Afganistan-Turtsiyu-chto-dalshe-35523384.html

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