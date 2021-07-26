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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
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https://ru.sputnik.md/20210726/otlozhennoe-izbranie-spikera-parlamenta-deputaty-o-pervom-zasedanii-43162092.html
Отложенное избрание спикера парламента: депутаты - о первом заседании
Отложенное избрание спикера парламента: депутаты - о первом заседании
Народные избранники от Блока коммунистов и социалистов, а также Партии "Шор" остались в недоумении после объявления паузы до четверга в работе парламента. В то... 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T12:38+0300
2021-07-26T13:38+0300
политика
денис уланов
влад батрынча
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КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Лидер Партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу выступил с уточнением после объявления паузы до четверга в работе законодательного органа. По его мнению, не произошло ничего выходящего за рамки, поскольку паузу предложили в ходе пленума. "Было естественным то, как мы сегодня провели учредительное заседание. Было политическое заявление для всей страны. Теперь у всех будет время сформировать фракции, обдумать решения об избрании руководства. Все входит в нормальное русло", - считает лидер PAS.В то же время представители других фракций остались в недоумении после объявления длительного перерыва в работе парламента практически сразу после начала учредительного заседания. Как уточнил депутат, политические заявления больше не нужны, так как избирательная кампания завершилась. "Теперь люди ждут выполнения обещаний", - отметил он. Он подчеркнул, что все депутаты, избранные от его партии, были "готовы к максимальной работе и решению всех процедурных вопросов".Напомним, первое учредительное заседание законодательного органа Молдовы XI созыва состоялось в понедельник. На нем выступила президент Майя Санду и глава Конституционного суда Домника Маноле. Сразу после выступления президента лидер PAS Игорь Гросу объявил паузу до четверга, и все депутаты фракции покинули заседание. Таким образом, в понедельник не были выбраны спикер и вице-спикеры парламента, а также не сформированы фракции и постоянное бюро. Именно с момента проведения учредительного заседания парламент считается законно сформированным. Согласно регламенту его проводит самый старший по возрасту депутат. Он должен дать слово главе Конституционного суда для представления отчета об итогах выборов и об утверждении мандатов избранных депутатов. Самый возрастной депутат законодательного форума XI созыва — Эдуард Смирнов, которому 81 год. Он вошел в состав Заксобрания по списку Блока коммунистов и социалистов. Таким образом, именно он возглавляет заседание нового парламента 26 июля. Согласно закону парламентские фракции формируются в течение 10 дней после официального учреждения законодательного органа нового созыва. Они будут вести деятельность по своему регламенту и должны состоять не мене чем из пяти избранных депутатов.После избираются председатель, вице-спикеры и формируется Постоянное бюро законодательного органа. Для избрания спикера в парламенте по запросу фракций создается комиссия. Спикер избирается на тот же срок, что и весь состав парламента, тайным голосованием.Вице-председатели выбираются по предложению спикера после консультаций с фракциями открытым голосованием большинством голосов избранных депутатов.Постоянное бюро парламента – это рабочий орган Законодательного собрания, который формируется с учетом пропорционального представительства фракций. В его состав входят спикер и вице-спикеры.Законодательный орган X созыва был избран 24 февраля 2019 года, однако учредительное заседание состоялось лишь 21 марта 2019 года. Спикер и вице-спикеры были избраны 8 июня 2019 года и в тот же день был выбран премьер-министр и члены кабмина. Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.По избирательному списку PAS в парламент прошли 63 депутата: Игорь Гросу, Наталья Гаврилица, Михай Попшой, Сергей Литвиненко, Андрей Спыну, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Владимир Боля, Вероника Рошка, Лилиан Карп, Наталья Давидович, Олеся Стамате, Лариса Волох, Дан Перчун, Ион Гроза, Вирджилиу Пысларюк, Валентина Маник, Василе Шоймару, Думитру Алайба, Раду Мариан, Галина Сажин, Петру Фрунзе, Оазу Нантой, Василе Градинару, Артур Мижа, Анна Раку, Михаил Друца, Марчела Адам, Адриан Белый, Мариана Кушнир, Думитру Бурдянски, Александр Трубка, Олег Канацуй, Игор Талмазан, Марина Морозова, Ерсилия Катрави, Лариса Новак, Серджиу Лазареску, Андриан Кептонар, Мария Гонца, Борис Маркоч, Адриан Бэлуцел, Артемие Кэтэной, Инна Кошеру, Мария Панку, Ион Шпак, Ион Бабич, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Марчела Нистор, Росиан Василой, Еуджениу Синкевич, Юрие Пэсат, Георге Иким, Игорь Кирияк, Юлия Даскэлу, Ефимия Бандалак, Лилиана Гросу, Георге Агеоргиесей, Зинаида Попа, Виктория Казаку, Виталие Жакот, Дориан Истратий.От избирательного блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) в парламент прошли 32 депутата: Владимир Воронин, Игорь Додон, Зинаида Гречаная, Влад Батрынча, Олег Рейдман, Богдан Цырдя, Алла Долинца, Алла Пилипецкая, Елена Боднаренко, Александр Суходольский, Константин Старыш, Эдуард Смирнов, Корнелиу Фуркулицэ, Вячеслав Нигай, Ирина Лозован, Татьяна Кунецки, Федор Гагауз, Валериу Мудук, Адела Рэиляну, Алла Дарованная, Василе Боля, Владимир Односталко, Инга Сибова, Петру Бурдужа, Раду Мудряк, Саид-Мухмат Амаев, Кирилл Татарлы, Елена Белякова, Светлана Кэпэцинэ, Иванна Коксал, Николай Русол, Григоре Новак.От Партии "Шор" прошли шесть народных избранников: Илан Шор, Марина Таубер, Денис Уланов, Петру Жардан, Регина Апостолова, Вадим Фотеску.
https://ru.sputnik.md/20210726/pervoe-zasedanie-parlamenta-posle-vyborov-zayavlenie-prezidenta-43155250.html
https://ru.sputnik.md/20210724/samye-bogatye-samye-molodye-i-samye-kriminalnye-deputaty-novogo-parlamenta-43117148.html
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денис уланов, влад батрынча

Отложенное избрание спикера парламента: депутаты - о первом заседании

12:38 26.07.2021 (обновлено: 13:38 26.07.2021)
277
© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Народные избранники от Блока коммунистов и социалистов, а также Партии "Шор" остались в недоумении после объявления паузы до четверга в работе парламента. В то же время лидер PAS посчитал такой шаг естественным.
КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Лидер Партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу выступил с уточнением после объявления паузы до четверга в работе законодательного органа.

"Сегодняшнее заседание было протокольным, учредительным для нового созыва парламента. Я предложил на заседании, чтобы была сделана пауза. А техническая часть по избиранию руководства чтобы состоялась в 10 утра в четверг".

Igor Grosu - Sputnik Молдова
Игорь Гросу
лидер партии PAS
По его мнению, не произошло ничего выходящего за рамки, поскольку паузу предложили в ходе пленума.
"Было естественным то, как мы сегодня провели учредительное заседание. Было политическое заявление для всей страны. Теперь у всех будет время сформировать фракции, обдумать решения об избрании руководства. Все входит в нормальное русло", - считает лидер PAS.
В то же время представители других фракций остались в недоумении после объявления длительного перерыва в работе парламента практически сразу после начала учредительного заседания.

"Что мы должны делать, если те, кто больше всех обещал работать, оказались не готовы к этому. Что они собираются решать, какие инструкции получать? Придется ждать, пока они получат эти инструкции и мы соберемся на заседание. Нам жаль, это был фарс на народные деньги".

Марш сторонников Блока коммунистов и социалистов - Sputnik Молдова
Влад Батрынча
Депутат от Блока коммунистов и социалистов
Как уточнил депутат, политические заявления больше не нужны, так как избирательная кампания завершилась. "Теперь люди ждут выполнения обещаний", - отметил он.

"Парламентское большинство в данном случае принимает решения, которые считает необходимым. Вот почему они так решили, надо спрашивать их. Это притом, что они торопили начало работы парламента, запустить все органы. Мы тоже остались в неведении".

Денис Уланов - Sputnik Молдова
Денис Уланов
Член Партии "Шор"
Он подчеркнул, что все депутаты, избранные от его партии, были "готовы к максимальной работе и решению всех процедурных вопросов".
Напомним, первое учредительное заседание законодательного органа Молдовы XI созыва состоялось в понедельник. На нем выступила президент Майя Санду и глава Конституционного суда Домника Маноле.
Сразу после выступления президента лидер PAS Игорь Гросу объявил паузу до четверга, и все депутаты фракции покинули заседание.
Таким образом, в понедельник не были выбраны спикер и вице-спикеры парламента, а также не сформированы фракции и постоянное бюро.
Именно с момента проведения учредительного заседания парламент считается законно сформированным. Согласно регламенту его проводит самый старший по возрасту депутат. Он должен дать слово главе Конституционного суда для представления отчета об итогах выборов и об утверждении мандатов избранных депутатов. Самый возрастной депутат законодательного форума XI созыва — Эдуард Смирнов, которому 81 год. Он вошел в состав Заксобрания по списку Блока коммунистов и социалистов. Таким образом, именно он возглавляет заседание нового парламента 26 июля. Согласно закону парламентские фракции формируются в течение 10 дней после официального учреждения законодательного органа нового созыва. Они будут вести деятельность по своему регламенту и должны состоять не мене чем из пяти избранных депутатов.
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
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Первое заседание парламента после выборов: заявление президента
10:28
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После избираются председатель, вице-спикеры и формируется Постоянное бюро законодательного органа. Для избрания спикера в парламенте по запросу фракций создается комиссия. Спикер избирается на тот же срок, что и весь состав парламента, тайным голосованием.
Вице-председатели выбираются по предложению спикера после консультаций с фракциями открытым голосованием большинством голосов избранных депутатов.
Постоянное бюро парламента – это рабочий орган Законодательного собрания, который формируется с учетом пропорционального представительства фракций. В его состав входят спикер и вице-спикеры.
Законодательный орган X созыва был избран 24 февраля 2019 года, однако учредительное заседание состоялось лишь 21 марта 2019 года. Спикер и вице-спикеры были избраны 8 июня 2019 года и в тот же день был выбран премьер-министр и члены кабмина. Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
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По избирательному списку PAS в парламент прошли 63 депутата: Игорь Гросу, Наталья Гаврилица, Михай Попшой, Сергей Литвиненко, Андрей Спыну, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Владимир Боля, Вероника Рошка, Лилиан Карп, Наталья Давидович, Олеся Стамате, Лариса Волох, Дан Перчун, Ион Гроза, Вирджилиу Пысларюк, Валентина Маник, Василе Шоймару, Думитру Алайба, Раду Мариан, Галина Сажин, Петру Фрунзе, Оазу Нантой, Василе Градинару, Артур Мижа, Анна Раку, Михаил Друца, Марчела Адам, Адриан Белый, Мариана Кушнир, Думитру Бурдянски, Александр Трубка, Олег Канацуй, Игор Талмазан, Марина Морозова, Ерсилия Катрави, Лариса Новак, Серджиу Лазареску, Андриан Кептонар, Мария Гонца, Борис Маркоч, Адриан Бэлуцел, Артемие Кэтэной, Инна Кошеру, Мария Панку, Ион Шпак, Ион Бабич, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Марчела Нистор, Росиан Василой, Еуджениу Синкевич, Юрие Пэсат, Георге Иким, Игорь Кирияк, Юлия Даскэлу, Ефимия Бандалак, Лилиана Гросу, Георге Агеоргиесей, Зинаида Попа, Виктория Казаку, Виталие Жакот, Дориан Истратий.
От избирательного блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) в парламент прошли 32 депутата: Владимир Воронин, Игорь Додон, Зинаида Гречаная, Влад Батрынча, Олег Рейдман, Богдан Цырдя, Алла Долинца, Алла Пилипецкая, Елена Боднаренко, Александр Суходольский, Константин Старыш, Эдуард Смирнов, Корнелиу Фуркулицэ, Вячеслав Нигай, Ирина Лозован, Татьяна Кунецки, Федор Гагауз, Валериу Мудук, Адела Рэиляну, Алла Дарованная, Василе Боля, Владимир Односталко, Инга Сибова, Петру Бурдужа, Раду Мудряк, Саид-Мухмат Амаев, Кирилл Татарлы, Елена Белякова, Светлана Кэпэцинэ, Иванна Коксал, Николай Русол, Григоре Новак.
От Партии "Шор" прошли шесть народных избранников: Илан Шор, Марина Таубер, Денис Уланов, Петру Жардан, Регина Апостолова, Вадим Фотеску.
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