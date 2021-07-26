https://ru.sputnik.md/20210726/pas-nachala-pravlenie-moldova-43256930.html

Есть такая партия: PAS начала правление Молдовой

Есть такая партия: PAS начала правление Молдовой

Почему учредительное заседание нового парламента Молдовы больше было похоже на партийное собрание.

2021-07-26T20:21+0300

2021-07-26T20:21+0300

2021-07-26T20:21+0300

колумнистика

политика

pas

парламент

оппозиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1a/43164108_0:12:3073:1740_1920x0_80_0_0_70c14096dc31b68f1ee5d59caef2d821.jpg

Депутаты, собравшиеся в понедельник на первое заседание, не приняли ни одного решения и даже не собирались выбирать руководство парламента. Спикер и его заместители не были избраны. Постоянное бюро не было создано. Фракции не были сформированы. К распределению постоянных комиссий даже не приступили.На что потратили депутаты час своей жизни (и целый час рабочего времени) решительно не понятно. Понятно только, чем занимались депутаты "Действия и солидарности". У них шла какая-то своя сложная внутренняя партийная жизнь, которая почему-то была перенесена в стены парламента.Учредительное заседание началось привычно, и казалось бы, ничто не предвещало осечки. Старейший депутат Эдуард Смирнов сообщил, что кворум есть, поприветствовал президента, председателя КС и дипломатический корпус. Президентский оркестр сыграл гимн Молдовы, и все шло без сучка, без задоринки. Еще бы, ведь церемонию репетировали несколько суток.А затем на трибуну парламента вышла Майя Санду. Из 56 минут, которые депутаты находились в зале, она выступала 39 минут. И сразу после бурных, продолжительных аплодисментов, адресованных главе государства, лидер PAS Игорь Гросу объявил перерыв до четверга."Что это было?" — с удивлением спрашивали друг друга в здании парламента даже лояльные новой власти журналисты.Потерянный часА было вот что. Майя Санду, неформальный лидер "Действия и солидарности", обозначила приоритеты для будущего правительства правящей партии. Партийцы послушали своего лидера и поаплодировали. А потом все разошлись.Других предложений для повестки дня первого заседания парламента, видимо, не отыскалось. Рост цен на бензин оказался недостоин упоминания, финансовый коллапс на железной дороге ускользнул от внимания, индийский штамм оказался неинтересен.Не было еще в истории такого короткого первого дня работы новоизбранных парламентариев. Столь куцая программа заставила политологов говорить о раздорах внутри PAS по поводу должностей. Видимо, споры оказались настолько сложными и острыми, что обсуждать вопрос о руководящих постах в PAS оказались не готовы, считают обозреватели.Однако не в этом проблема — с постами правящая партия как-нибудь разберется. Куда больший негативный эффект произвела непосредственность, с которой "Действие и солидарность" подменила собой парламент.Как теперь будут выглядеть процедурыПо иронии судьбы, в своей речи Санду выразила надежду, что этот парламент будет принимать законы "не как два предыдущих созыва", а без нарушения парламентских процедур. "Сейчас — время для революции в управлении государством", — сказала она.Но стоило президенту окончить речь, как депутаты пропрезидентской партии тут же собрали свои ноутбуки, блокноты, авторучки и смартфоны и начали спускаться по лестницам, покидая зал. Без всяких там "прошу поставить на голосование".В зале в этот момент находился председательствующий, старейший депутат, который торжественно открыл заседание. Партийцы PAS его просто проигнорировали, и это было беспрецедентное унижение. Но не для социалиста Эдуарда Смирнова, а для всего парламента.Председательствующий затем и назначается, чтобы блюсти процедуру, пока кресло не займет избранный спикер. К нему должны апеллировать депутаты с просьбами дать слово, внести вопросы в повестку дня или объявить перерыв. Именно он оглашает время, когда депутаты соберутся вновь. Потому что если не он, то кто? Правящая партия? А с какой стати? В парламенте ведь все депутаты равны, без различия по фракциям. Все они избраны одним и тем же народом.Эта процедура отражает саму суть парламентаризма — и всю ее одним росчерком порушил Игорь Гросу. Причем на знаковом учредительном заседании, которое обозначило курс для работы всего нового XI созыва парламента.То есть, вот так теперь будет выглядеть "соблюдение парламентских процедур", о котором говорила госпожа президент.Лояльная PAS пресса довольно неуклюже попыталась перевести все это в шутку: "Сами предложили перерыв, сами и решили". Игорь Гросу, почувствовав некоторое неудобство, также заявил на брифинге: "Все было в пределах Регламента парламента".Но в том-то и дело, что никто ничего в парламенте в понедельник не решал. Не было передано в президиум никаких предложений. Не было никакого голосования. Не состоялось вообще никаких парламентских процедур, которые могли бы определяться Регламентом.Почему оппозицию надо уважатьПравящие партии, особенно сильные правящие партии, всегда подчеркнуто демонстрировали уважение к оппозиции. Потому что без оппозиции парламент — не парламент.Легитимность решений, принятых в отсутствие оппозиции, всегда оказывается под вопросом. Пусть даже оппозиция ничего не решает, но она должна быть, и должна быть уважаема. Это еще один фундаментальный принцип парламентаризма. Но и его правящая PAS на заседании в понедельник разбила вдребезги."Для чего собирали это заседание? Чтобы один человек выступал 40 минут? ", — возмутился депутат-социалист Влад Батрынча. Его реплика утонула в шуме и разговорах депутатов PAS, которые спешили покинуть зал. Оппозиционного парламентария никто не слушал."Наше большинство решило поломать регламент и оставило зал, — заявил растерянно Эдуард Смирнов, который вел заседание. — Мы остались в меньшинстве, мне остается только объявить перерыв".Как бы депутаты PAS ни относились к депутатам от Партии социалистов и какие бы противоречия между ними ни возникали во время политической борьбы, демонстрировать пренебрежение не стоило. Борьба окончена, теперь они власть, правила игры для них изменились.Лучше всех это понимали в теперь оппозиционной Партии коммунистов — когда после победы в 2001 году добровольно отдали представителям оппозиции посты главы ЦИК, Счетной палаты, других контролирующих органов.Похоже, ничего подобного от PAS ждать не стоит. В руководстве "Действия и солидарности" явно решили, что победа дает им право подменить собой парламент. Принимать все решения единолично, не допуская ни малейших пререканий.Если PAS не прекратит немедленно демонстрировать этот стиль, значит, точно с такими же подходами они будут формировать и правительство.И вообще, именно таким будет правление "хороших людей" в следующие четыре года. Когда партия заменяет собой парламент, правительство выполняет все пожелания партии, а президент перестает видеть разницу между собой и государством.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://ru.sputnik.md/20210726/uchreditelnoe-zasedanie-parlamenta-zakryto-spiker-ne-vybran-43157694.html

https://ru.sputnik.md/20210726/pervoe-zasedanie-parlamenta-posle-vyborov-zayavlenie-prezidenta-43155250.html

https://ru.sputnik.md/20210726/otlozhennoe-izbranie-spikera-parlamenta-deputaty-o-pervom-zasedanii-43162092.html

https://ru.sputnik.md/20210720/kak-postupyat-mayya-sandu-i-pas-s-genprokuraturoy-42595925.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

колумнистика, pas, парламент, оппозиция