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https://ru.sputnik.md/20210726/pervoe-zasedanie-parlamenta-posle-vyborov-zayavlenie-prezidenta-43155250.html
Первое заседание парламента после выборов: заявление президента
Первое заседание парламента после выборов: заявление президента
Именно с момента проведения учредительного заседания парламент считается законно сформированным. 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T10:28+0300
2021-07-26T10:58+0300
майя санду
молдова
политика
парламент
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. В понедельник проходит первое заседание парламента XI созыва после досрочных выборов в высший законодательный орган страны. Согласно регламенту парламента, первое собрание депутатов проводит самый старший по возрасту депутат. По списку самым возрастным является Эдуард Смирнов, депутат от Блока коммунистов и социалистов. На первом заседании законодательного органа присутствуют президент Молдовы Майя Санду, глава Конституционного суда Домника Маноле, председатель Центризбиркома Дорин Чимил и представители дипломатического корпуса.Также перед новоизбранными депутатами выступила с речью глава государства. Она выразила надежду, что новый созыв парламента будет активно работать и принесет перемены в стране. Именно с момента проведения учредительного заседания парламент считается законно сформированным. Согласно регламенту его проводит самый старший по возрасту депутат. Он должен дать слово главе Конституционного суда для представления отчета об итогах выборов и утверждении мандатов избранных депутатов. Согласно закону парламентские фракции формируются в течение 10 дней после официального учреждения законодательного органа нового созыва. Они будут вести деятельность по своему регламенту и должны состоять не мене чем из пяти избранных депутатов.После избираются председатель, вице-спикеры и формируется Постоянное бюро законодательного органа. Для избрания спикера в парламенте по запросу фракций создается комиссия. Спикер избирается на тот же срок, что и весь состав парламента, тайным голосованием.Вице-председатели выбираются по предложению спикера после консультаций с фракциями открытым голосованием большинством голосов избранных депутатов.Постоянное бюро парламента – это рабочий орган законодательного собрания, который формируется с учетом пропорционального представительства фракций. В его состав входят спикер и вице-спикеры.КС утвердил результаты парламентских выборов и мандатов избранных депутатов 23 июля.Законодательный орган X созыва был избран 24 февраля 2019 года, однако учредительное заседание состоялось лишь 21 марта 2019 года. Спикер и вице-спикеры были избраны 8 июня 2019 года и в тот же день был выбран премьер-министр и члены кабмина.Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.По избирательному списку PAS в парламент прошли 63 депутата: Игорь Гросу, Наталья Гаврилица, Михай Попшой, Сергей Литвиненко, Андрей Спыну, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Владимир Боля, Вероника Рошка, Лилиан Карп, Наталья Давидович, Олеся Стамате, Лариса Волох, Дан Перчун, Ион Гроза, Вирджилиу Пысларюк, Валентина Маник, Василе Шоймару, Думитру Алайба, Раду Мариан, Галина Сажин, Петру Фрунзе, Оазу Нантой, Василе Градинару, Артур Мижа, Анна Раку, Михаил Друца, Марчела Адам, Адриан Белый, Мариана Кушнир, Думитру Бурдянски, Александр Трубка, Олег Канацуй, Игор Талмазан, Марина Морозова, Ерсилия Катрави, Лариса Новак, Серджиу Лазареску, Андриан Кептонар, Мария Гонца, Борис Маркоч, Адриан Бэлуцел, Артемие Кэтэной, Инна Кошеру, Мария Панку, Ион Шпак, Ион Бабич, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Марчела Нистор, Росиан Василой, Еуджениу Синкевич, Юрие Пэсат, Георге Иким, Игорь Кирияк, Юлия Даскэлу, Ефимия Бандалак, Лилиана Гросу, Георге Агеоргиесей, Зинаида Попа, Виктория Казаку, Виталие Жакот, Дориан Истратий.От избирательного блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) прошли в парламент 32 депутата: Владимир Воронин, Игорь Додон, Зинаида Гречаная, Влад Батрынча, Олег Рейдман, Богдан Цырдя, Алла Долинца, Алла Пилипецкая, Елена Боднаренко, Александр Суходольский, Константин Старыш, Эдуард Смирнов, Корнелиу Фуркулицэ, Вячеслав Нигай, Ирина Лозован, Татьяна Кунецки, Федор Гагауз, Валериу Мудук, Адела Рэиляну, Алла Дарованная, Василе Боля, Владимир Односталко, Инга Сибова, Петру Бурдужа, Раду Мудряк, Саид-Мухмат Амаев, Кирилл Татарлы, Елена Белякова, Светлана Кэпэцинэ, Иванна Коксал, Николай Русол, Григоре Новак.От Партии "Шор" прошли шесть народных избранников: Илан Шор, Марина Таубер, Денис Уланов, Петру Жардан, Регина Апостолова, Вадим Фотеску.
https://ru.sputnik.md/20210721/kogda-v-moldove-poyavitsya-pravitelstvo--kalendar-formirovaniya-novoy-vlasti-42849848.html
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Юлия Липовая
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майя санду, молдова, парламент

Первое заседание парламента после выборов: заявление президента

10:28 26.07.2021 (обновлено: 10:58 26.07.2021)
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Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Именно с момента проведения учредительного заседания парламент считается законно сформированным.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. В понедельник проходит первое заседание парламента XI созыва после досрочных выборов в высший законодательный орган страны.
Согласно регламенту парламента, первое собрание депутатов проводит самый старший по возрасту депутат. По списку самым возрастным является Эдуард Смирнов, депутат от Блока коммунистов и социалистов.
"Мне выпала честь вести учредительное заседание нового парламента XI созыва. В зале находится 91 депутат. Объявляю заседание открытым", - заявил Смирнов.
На первом заседании законодательного органа присутствуют президент Молдовы Майя Санду, глава Конституционного суда Домника Маноле, председатель Центризбиркома Дорин Чимил и представители дипломатического корпуса.

"Как вы знаете, 23 июля Конституционный суд утвердил итоги досрочных парламентских выборов и мандаты депутатов. Выборы прошли свободно, корректно и прозрачно. Права граждан были соблюдены. В законодательный орган прошли три политических формирования", - пояснила Маноле.

Также перед новоизбранными депутатами выступила с речью глава государства.

"Сегодня, спустя семь месяцев как я стала президентом, стою перед парламентариями впервые. Рада, что могу сделать это в новом легитимном парламенте, где реформаторское и честное большинство", - отметила Санду.

Она выразила надежду, что новый созыв парламента будет активно работать и принесет перемены в стране.
В ближайшие дни будет избрано правительство, оно должно найти решения, как освободить страну из капканов прошлого. Нужно очистить государственные институты и срочно восстановить внешнее финансирование. С этого момента объявляю нулевую толерантность в отношении коррупции. Люди ждут справедливости, ждут, когда увидят, как воры садятся в тюрьму", - добавила Санду.
Именно с момента проведения учредительного заседания парламент считается законно сформированным. Согласно регламенту его проводит самый старший по возрасту депутат. Он должен дать слово главе Конституционного суда для представления отчета об итогах выборов и утверждении мандатов избранных депутатов.
Согласно закону парламентские фракции формируются в течение 10 дней после официального учреждения законодательного органа нового созыва. Они будут вести деятельность по своему регламенту и должны состоять не мене чем из пяти избранных депутатов.
После избираются председатель, вице-спикеры и формируется Постоянное бюро законодательного органа. Для избрания спикера в парламенте по запросу фракций создается комиссия. Спикер избирается на тот же срок, что и весь состав парламента, тайным голосованием.
Вице-председатели выбираются по предложению спикера после консультаций с фракциями открытым голосованием большинством голосов избранных депутатов.
Парламент Parlament - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
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Постоянное бюро парламента – это рабочий орган законодательного собрания, который формируется с учетом пропорционального представительства фракций. В его состав входят спикер и вице-спикеры.
КС утвердил результаты парламентских выборов и мандатов избранных депутатов 23 июля.
Законодательный орган X созыва был избран 24 февраля 2019 года, однако учредительное заседание состоялось лишь 21 марта 2019 года. Спикер и вице-спикеры были избраны 8 июня 2019 года и в тот же день был выбран премьер-министр и члены кабмина.
Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.
По избирательному списку PAS в парламент прошли 63 депутата: Игорь Гросу, Наталья Гаврилица, Михай Попшой, Сергей Литвиненко, Андрей Спыну, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Владимир Боля, Вероника Рошка, Лилиан Карп, Наталья Давидович, Олеся Стамате, Лариса Волох, Дан Перчун, Ион Гроза, Вирджилиу Пысларюк, Валентина Маник, Василе Шоймару, Думитру Алайба, Раду Мариан, Галина Сажин, Петру Фрунзе, Оазу Нантой, Василе Градинару, Артур Мижа, Анна Раку, Михаил Друца, Марчела Адам, Адриан Белый, Мариана Кушнир, Думитру Бурдянски, Александр Трубка, Олег Канацуй, Игор Талмазан, Марина Морозова, Ерсилия Катрави, Лариса Новак, Серджиу Лазареску, Андриан Кептонар, Мария Гонца, Борис Маркоч, Адриан Бэлуцел, Артемие Кэтэной, Инна Кошеру, Мария Панку, Ион Шпак, Ион Бабич, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Марчела Нистор, Росиан Василой, Еуджениу Синкевич, Юрие Пэсат, Георге Иким, Игорь Кирияк, Юлия Даскэлу, Ефимия Бандалак, Лилиана Гросу, Георге Агеоргиесей, Зинаида Попа, Виктория Казаку, Виталие Жакот, Дориан Истратий.
От избирательного блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) прошли в парламент 32 депутата: Владимир Воронин, Игорь Додон, Зинаида Гречаная, Влад Батрынча, Олег Рейдман, Богдан Цырдя, Алла Долинца, Алла Пилипецкая, Елена Боднаренко, Александр Суходольский, Константин Старыш, Эдуард Смирнов, Корнелиу Фуркулицэ, Вячеслав Нигай, Ирина Лозован, Татьяна Кунецки, Федор Гагауз, Валериу Мудук, Адела Рэиляну, Алла Дарованная, Василе Боля, Владимир Односталко, Инга Сибова, Петру Бурдужа, Раду Мудряк, Саид-Мухмат Амаев, Кирилл Татарлы, Елена Белякова, Светлана Кэпэцинэ, Иванна Коксал, Николай Русол, Григоре Новак.
От Партии "Шор" прошли шесть народных избранников: Илан Шор, Марина Таубер, Денис Уланов, Петру Жардан, Регина Апостолова, Вадим Фотеску.
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