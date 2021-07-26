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Певицу МакSим постепенно выводят из комы
Певицу МакSим постепенно выводят из комы
Певицу МакSим выводят из комы
2021-07-26T17:25+0300
2021-07-26T17:37+0300
коронавирус
деятели культуры
россия
кома
певица
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала РИА Новости о том, что в состоянии исполнительницы есть прогресс.Она добавила, что периодически врачи выводят артистку из медикаментозного сна."Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Этот процесс постоянно регулируется. Полностью ее не вывели. &lt;…&gt; Есть времена, когда она спит, и бывает, когда она в сознании. &lt;...&gt; Это в последние дни", — добавила Соколова.Артистку подключили к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.Марина Абросимова стала популярной в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://ru.sputnik.md/20210723/maksim-idet-na-popravku---chto-izmenilos-v-ee-sostoyanii-43109633.html
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деятели культуры, россия, кома, певица

Певицу МакSим постепенно выводят из комы

17:25 26.07.2021 (обновлено: 17:37 26.07.2021)
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова) - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Артистку подключили к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала РИА Новости о том, что в состоянии исполнительницы есть прогресс.
"Она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. <…> Есть улучшения, значит, это уже не "крайне", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что периодически врачи выводят артистку из медикаментозного сна.
"Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Этот процесс постоянно регулируется. Полностью ее не вывели. <…> Есть времена, когда она спит, и бывает, когда она в сознании. <...> Это в последние дни", — добавила Соколова.
Певица MакSим (Марина Абросимова) - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
Культура
МакSим идет на поправку - что изменилось в ее состоянии
23 июля, 21:17
451
Артистку подключили к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.
Марина Абросимова стала популярной в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
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