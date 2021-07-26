https://ru.sputnik.md/20210726/pevits-maksim--koma-43185679.html

Певицу МакSим постепенно выводят из комы

Певицу МакSим постепенно выводят из комы

Певицу МакSим выводят из комы

2021-07-26T17:25+0300

2021-07-26T17:25+0300

2021-07-26T17:37+0300

коронавирус

деятели культуры

россия

кома

певица

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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала РИА Новости о том, что в состоянии исполнительницы есть прогресс.Она добавила, что периодически врачи выводят артистку из медикаментозного сна."Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Этот процесс постоянно регулируется. Полностью ее не вывели. <…> Есть времена, когда она спит, и бывает, когда она в сознании. <...> Это в последние дни", — добавила Соколова.Артистку подключили к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.Марина Абросимова стала популярной в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".

https://ru.sputnik.md/20210723/maksim-idet-na-popravku---chto-izmenilos-v-ee-sostoyanii-43109633.html

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деятели культуры, россия, кома, певица