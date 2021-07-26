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Погодные рекорды Молдовы 26 июля
Погодные рекорды Молдовы 26 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Самое холодное 26 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в конце прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1986 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 26 июля зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +37 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210725/tayfun-infa-letit-na-shankhay-obyavlen-oranzhevyy-uroven-pogodnoy-opasnosti--43146269.html
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Погодные рекорды Молдовы 26 июля

00:01 26.07.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЛето в Кишиневе
Лето в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Самое холодное 26 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в конце прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
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По информации синоптиков, в 1986 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 26 июля зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +37 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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