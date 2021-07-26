https://ru.sputnik.md/20210726/poka-vse-spali-spasatelnaya-operatsiya-smurd-sanitarnye-propuski-situatsiya-s-covid-43152238.html

Пока все спали: спасательная операция SMURD, санитарные пропуски, ситуация с COVID

Пока все спали: спасательная операция SMURD, санитарные пропуски, ситуация с COVID

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 26.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-26T08:42+0300

2021-07-26T08:42+0300

2021-07-26T08:47+0300

общество

smurd

молдова

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1a/43151551_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fe0ed9dd5324a21d4e24b04cbb4e7309.jpg

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Бригада спасателей SMURD выполнила трансграничную операцию по перевозке из Болгарии гражданина Молдовы 73 лет. Мужчина получил травмы в районе Монтана, Болгария. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.Пострадавший госпитализирован в Институт неотложной медицины в столице для дальнейшего оказания медицинской помощи. По данным ГИЧС, это седьмое трансграничное наземное вмешательство SMURD, проведенное учреждением для граждан Республики Молдова.По информации молдавских СМИ, пострадавший мужчина – депутат PAS Оазу Нантой. Сообщается, что он получил травмы после неудачного прыжка с парашютом.Во Франции приняли законопроект о санитарных пропускахПарламент Франции принял законопроект о расширении практики использования санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников от COVID-19, передает РИА Новости.По закону не предусматривается увольнение людей, которые не вакцинируются от коронавируса из-за своей профессии. Санитарные пропуска для детей 12-17 лет будут действовать только с 30 сентября. После 15 ноября система пропусков будет продолжать действовать только после нового голосования в парламенте. Они, как отмечает агентство Франс Пресс, не будут нужны в торговых центрах, за исключением кафе и ресторанов на их территории.Помимо обязательной вакцинации медперсонала, пожарных и тех, кто ухаживает за пожилыми, законопроект предусматривает введение санитарных пропусков (предполагающих либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат теста на коронавирус, либо доказательство перенесенного заболевания) в начале августа в кафе, ресторанах, медучреждениях, самолетах и поездах дальнего следования.С 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава Французской Республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры.Ситуация с COVID-19На утро 26 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 194 123 828. Из них 4 158 692 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 443 761). Следом идут Индия (31 371 901) и Бразилия (19 688 663). В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 056 388), Россия (6 049 215), Великобритания (5 723 399), Турция (5 601 608), Аргентина (4 846 615), Колумбия (4 727 846) и Италия (4 317 415).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 325 776 случаев заражения, в Румынии – 1 082 292.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 43 новых случая инфицирования COVID-19.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 52 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 251 489.Отмечено два летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6244.

https://ru.sputnik.md/20210724/parizhane-protiv-stolitsa-frantsii-ne-khochet-vvedeniya-sanitarnykh-propuskov-43126472.html

https://ru.sputnik.md/20210715/Kak-dolgo-sokhranyayutsya-antitela-posle-legkoy-formy-koronavirusa-35533183.html

молдова

франция

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

smurd, молдова, франция