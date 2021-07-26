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"Подводные камни" политики PAS: чего ждать от прозападной власти
"Подводные камни" политики PAS: чего ждать от прозападной власти
Политолог проанализировал, удастся ли PAS в сжатые сроки сформировать правительство.
2021-07-26T21:17+0300
2021-07-26T21:17+0300
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игорь додон
майя санду
игорь гросу
молдова
владимир воронин
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Большинство граждан Молдовы связывают свои надежды на развитие республики с пропрезидентской партией "Действие и солидарность" (PAS), которая получила 63 места из 101 в парламенте. Хоть граждане республики и научены не доверять политикам, во многих все же теплится надежда на то, что, может быть, хотя бы этот состав парламента не окажется отдаленным от народа, хоть как-то начнет выполнять обещания, данные в предвыборный период. Хоть и верится в это с большим трудом. Проводя свою кампанию, представители PAS щедро сыпали обещаниями в адрес жителей Молдовы, говоря как о борьбе с коррупцией, так и о социальных проектах, которые намерены внедрять. Почувствуют ли люди улучшение жизни в ближайшее время, либо все опять сойдет на нет? Политические прогнозы для Молдовы на 4 года – будем жить лучше или хуже? Удастся ли партии "Действие и солидарность" победить коррупцию в стране? И какими способами правящая партия будет бороться со взяточничеством? Когда PAS сформирует правительство? Ответ на эти и другие вопросы обозреватель Sputnik Молдова узнал в беседе с политическим аналитиком Корнелиу Чурей.
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видео, парламент, оппозиция, большинство, игорь додон, майя санду, игорь гросу, молдова, владимир воронин, правительство

"Подводные камни" политики PAS: чего ждать от прозападной власти

21:17 26.07.2021
291
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Политолог Корнелиу Чуря проанализировал, удастся ли PAS в сжатые сроки сформировать правительство, которое бы смогло справиться с многочисленными проблемами.
Большинство граждан Молдовы связывают свои надежды на развитие республики с пропрезидентской партией "Действие и солидарность" (PAS), которая получила 63 места из 101 в парламенте. Хоть граждане республики и научены не доверять политикам, во многих все же теплится надежда на то, что, может быть, хотя бы этот состав парламента не окажется отдаленным от народа, хоть как-то начнет выполнять обещания, данные в предвыборный период. Хоть и верится в это с большим трудом.

Проводя свою кампанию, представители PAS щедро сыпали обещаниями в адрес жителей Молдовы, говоря как о борьбе с коррупцией, так и о социальных проектах, которые намерены внедрять.

Почувствуют ли люди улучшение жизни в ближайшее время, либо все опять сойдет на нет? Политические прогнозы для Молдовы на 4 года – будем жить лучше или хуже? Удастся ли партии "Действие и солидарность" победить коррупцию в стране? И какими способами правящая партия будет бороться со взяточничеством? Когда PAS сформирует правительство? Ответ на эти и другие вопросы обозреватель Sputnik Молдова узнал в беседе с политическим аналитиком Корнелиу Чурей.
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