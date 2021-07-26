https://ru.sputnik.md/20210726/politika-pas-ojidania-prozapadnaia-vlasti-43259013.html

"Подводные камни" политики PAS: чего ждать от прозападной власти

"Подводные камни" политики PAS: чего ждать от прозападной власти

Политолог проанализировал, удастся ли PAS в сжатые сроки сформировать правительство.

2021-07-26T21:17+0300

2021-07-26T21:17+0300

2021-07-26T21:17+0300

радио

парламент

оппозиция

большинство

игорь додон

майя санду

игорь гросу

молдова

владимир воронин

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Большинство граждан Молдовы связывают свои надежды на развитие республики с пропрезидентской партией "Действие и солидарность" (PAS), которая получила 63 места из 101 в парламенте. Хоть граждане республики и научены не доверять политикам, во многих все же теплится надежда на то, что, может быть, хотя бы этот состав парламента не окажется отдаленным от народа, хоть как-то начнет выполнять обещания, данные в предвыборный период. Хоть и верится в это с большим трудом. Проводя свою кампанию, представители PAS щедро сыпали обещаниями в адрес жителей Молдовы, говоря как о борьбе с коррупцией, так и о социальных проектах, которые намерены внедрять. Почувствуют ли люди улучшение жизни в ближайшее время, либо все опять сойдет на нет? Политические прогнозы для Молдовы на 4 года – будем жить лучше или хуже? Удастся ли партии "Действие и солидарность" победить коррупцию в стране? И какими способами правящая партия будет бороться со взяточничеством? Когда PAS сформирует правительство? Ответ на эти и другие вопросы обозреватель Sputnik Молдова узнал в беседе с политическим аналитиком Корнелиу Чурей.

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2021

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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