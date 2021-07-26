https://ru.sputnik.md/20210726/proschanie-lidia-bezhenaru-botgros-43229797.html

Стало известно, когда пройдет прощание с Лидией Беженару-Ботгрос

Стало известно, когда пройдет прощание с Лидией Беженару-Ботгрос

О смерти известной певицы и супруги музыканта Николая Ботгроса стало известно в понедельник утром. 26.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-26T18:14+0300

2021-07-26T18:14+0300

2021-07-26T18:23+0300

культура

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/903/89/9038974_0:81:1825:1107_1920x0_80_0_0_2b6b33a65afdfb9912f2497b283eb8b6.jpg

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Прощание с солисткой Национального оркестра народной музыки "Лэутарий" Лидией-Беженару-Ботгрос состоится в среду, 28 июля. Об этом сообщил директор Национального дворца имени Николая Сулака Андрей Локоман.Церемония прощания с артисткой пройдет 28 июля с 10.00 по 12.00 в Национальном дворце.Похороны состоятся также в среду в 13.00 на центральном кладбище столицы.Накануне, 27 июля, в 17.00 исполнительницу привезут в церковь Святой Теодоры из Сихлы.О смерти супруги музыканта Николая Ботгроса стало известно в понедельник утром. Лидия Беженару родилась в многодетной семье 3 мая 1953 года. Всю жизнь она пела в Национальном оркестре народной музыки "Лэутарий".В 1968–1971 годах изучала музыку в культпросветучилище имени Елены Сырбу в Сороках.С 1971-го в течение года работала в ​​единецком Доме культуры. Была солисткой городского оркестра "Чокырлия", затем – оркестров народной музыки "Мугурел" с 1973 по 1974 год и "Лэутарий" – с 1978 года.В 1993 году награждена медалью "За гражданские заслуги". Лидия Беженару писала музыку и тексты для большинства песен из своего репертуара.Первый и единственный альбом певицы под названием "Я соскучилась по матери" появился после 20 лет сценической деятельности. В 1971 году она вышла замуж за будущего дирижера оркестра "Лэутарий" Николая Ботгроса. У них есть сын, певец народной музыки Корнел Ботгрос.

https://ru.sputnik.md/20190210/kem-na-samom-dele-byli-leutary-kogda-poyavilsya-pervyy-moldavskiy-orkestr-24572534.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

молдова