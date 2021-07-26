https://ru.sputnik.md/20210726/proschanie-lidia-bezhenaru-botgros-43229797.html
Стало известно, когда пройдет прощание с Лидией Беженару-Ботгрос
Стало известно, когда пройдет прощание с Лидией Беженару-Ботгрос
О смерти известной певицы и супруги музыканта Николая Ботгроса стало известно в понедельник утром. 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T18:14+0300
2021-07-26T18:14+0300
2021-07-26T18:23+0300
культура
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/903/89/9038974_0:81:1825:1107_1920x0_80_0_0_2b6b33a65afdfb9912f2497b283eb8b6.jpg
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Прощание с солисткой Национального оркестра народной музыки "Лэутарий" Лидией-Беженару-Ботгрос состоится в среду, 28 июля. Об этом сообщил директор Национального дворца имени Николая Сулака Андрей Локоман.Церемония прощания с артисткой пройдет 28 июля с 10.00 по 12.00 в Национальном дворце.Похороны состоятся также в среду в 13.00 на центральном кладбище столицы.Накануне, 27 июля, в 17.00 исполнительницу привезут в церковь Святой Теодоры из Сихлы.О смерти супруги музыканта Николая Ботгроса стало известно в понедельник утром. Лидия Беженару родилась в многодетной семье 3 мая 1953 года. Всю жизнь она пела в Национальном оркестре народной музыки "Лэутарий".В 1968–1971 годах изучала музыку в культпросветучилище имени Елены Сырбу в Сороках.С 1971-го в течение года работала в единецком Доме культуры. Была солисткой городского оркестра "Чокырлия", затем – оркестров народной музыки "Мугурел" с 1973 по 1974 год и "Лэутарий" – с 1978 года.В 1993 году награждена медалью "За гражданские заслуги". Лидия Беженару писала музыку и тексты для большинства песен из своего репертуара.Первый и единственный альбом певицы под названием "Я соскучилась по матери" появился после 20 лет сценической деятельности. В 1971 году она вышла замуж за будущего дирижера оркестра "Лэутарий" Николая Ботгроса. У них есть сын, певец народной музыки Корнел Ботгрос.
https://ru.sputnik.md/20190210/kem-na-samom-dele-byli-leutary-kogda-poyavilsya-pervyy-moldavskiy-orkestr-24572534.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/903/89/9038974_0:0:1621:1216_1920x0_80_0_0_a199ccd4249f23893236b929b58a9901.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
молдова
Стало известно, когда пройдет прощание с Лидией Беженару-Ботгрос
18:14 26.07.2021 (обновлено: 18:23 26.07.2021)
О смерти известной певицы и супруги музыканта Николая Ботгроса стало известно в понедельник утром.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Прощание с солисткой Национального оркестра народной музыки "Лэутарий" Лидией-Беженару-Ботгрос состоится в среду, 28 июля. Об этом сообщил директор Национального дворца имени Николая Сулака Андрей Локоман.
Церемония прощания с артисткой пройдет 28 июля с 10.00 по 12.00 в Национальном дворце.
Похороны состоятся также в среду в 13.00 на центральном кладбище столицы.
Накануне, 27 июля, в 17.00 исполнительницу привезут в церковь Святой Теодоры из Сихлы.
О смерти супруги музыканта Николая Ботгроса стало известно в понедельник утром.
Лидия Беженару родилась в многодетной семье 3 мая 1953 года. Всю жизнь она пела в Национальном оркестре народной музыки "Лэутарий".
В 1968–1971 годах изучала музыку в культпросветучилище имени Елены Сырбу в Сороках.
С 1971-го в течение года работала в единецком Доме культуры. Была солисткой городского оркестра "Чокырлия", затем – оркестров народной музыки "Мугурел" с 1973 по 1974 год и "Лэутарий" – с 1978 года.
В 1993 году награждена медалью "За гражданские заслуги". Лидия Беженару писала музыку и тексты для большинства песен из своего репертуара.
Первый и единственный альбом певицы под названием "Я соскучилась по матери" появился после 20 лет сценической деятельности. В 1971 году она вышла замуж за будущего дирижера оркестра "Лэутарий" Николая Ботгроса. У них есть сын, певец народной музыки Корнел Ботгрос.