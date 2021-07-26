https://ru.sputnik.md/20210726/punkt-vakczinaczii-aeroport-kishinev-43171339.html
В Международном аэропорту в Кишиневе открылся пункт вакцинации
В Международном аэропорту в Кишиневе открылся пункт вакцинации
Вакцинация в аэропорту Кишинева какие прививки доступны
2021-07-26T15:31+0300
2021-07-26T15:31+0300
2021-07-26T15:31+0300
коронавирус
вакцинация
международный аэропорт кишинева
кишинев
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik.Молдавский Минздрав открыл в Международном аэропорту Кишинева пункт вакцинации.Как отметили в Минздраве, в этой точке иммунизации будут доступны три вакцины: AstraZeneca, Pfizer и Johnson&Johnson. Получить инъекцию можно, предъявив удостоверение личности.Открытие этого дополнительного центра вакцинации стало возможным благодаря активному сотрудничеству администрации аэропорта и руководства Минздрава."Поддерживаем инициативу властей и рады, что можем внести свой вклад в достижение этой цели. Возвращение к нормальной жизни может быть достигнуто только совместными усилиями, а также путем поддержки и продвижения вакцинации среди населения", - отметила представитель Avia Invest Родика Русу.Теперь все пассажиры Международного аэропорта Кишинева имеют возможность сделать одну из трех вакцин, доступных в терминале, в зоне общего пользования.Пункт вакцинации открыт с 8.00 до 20.00. С начала кампании в Молдове было использовано 955 799 доз вакцин.
https://ru.sputnik.md/20210726/gde-v-kishineve-26-iyulya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-43159004.html
кишинев
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Юлия Липовая
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вакцинация, международный аэропорт кишинева, кишинев
В Международном аэропорту в Кишиневе открылся пункт вакцинации
В Кишиневе открывается все больше точек, где можно привиться против коронавируса.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik.Молдавский Минздрав открыл в Международном аэропорту Кишинева пункт вакцинации.
Как отметили в Минздраве, в этой точке иммунизации будут доступны три вакцины: AstraZeneca, Pfizer и Johnson&Johnson. Получить инъекцию можно, предъявив удостоверение личности.
"Наша цель - привить 70% населения страны, чтобы обеспечить коллективный иммунитет, который позволит нам выйти из пандемии. Предпринимаем все необходимые меры, чтобы сделать вакцинацию ближе и доступнее людям. Остается только, чтобы люди поняли важность и преимущество иммунизации, что является сейчас единственным шансом для возвращения к нормальной жизни".
Денис Чернеля
Госсекретарь Минздрава
Открытие этого дополнительного центра вакцинации стало возможным благодаря активному сотрудничеству администрации аэропорта и руководства Минздрава.
"Поддерживаем инициативу властей и рады, что можем внести свой вклад в достижение этой цели. Возвращение к нормальной жизни может быть достигнуто только совместными усилиями, а также путем поддержки и продвижения вакцинации среди населения", - отметила представитель Avia Invest Родика Русу.
Теперь все пассажиры Международного аэропорта Кишинева имеют возможность сделать одну из трех вакцин, доступных в терминале, в зоне общего пользования.
Пункт вакцинации открыт с 8.00 до 20.00. С начала кампании в Молдове было использовано 955 799 доз вакцин.