https://ru.sputnik.md/20210726/punkt-vakczinaczii-aeroport-kishinev-43171339.html

В Международном аэропорту в Кишиневе открылся пункт вакцинации

В Международном аэропорту в Кишиневе открылся пункт вакцинации

Вакцинация в аэропорту Кишинева какие прививки доступны

2021-07-26T15:31+0300

2021-07-26T15:31+0300

2021-07-26T15:31+0300

коронавирус

вакцинация

международный аэропорт кишинева

кишинев

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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik.Молдавский Минздрав открыл в Международном аэропорту Кишинева пункт вакцинации.Как отметили в Минздраве, в этой точке иммунизации будут доступны три вакцины: AstraZeneca, Pfizer и Johnson&Johnson. Получить инъекцию можно, предъявив удостоверение личности.Открытие этого дополнительного центра вакцинации стало возможным благодаря активному сотрудничеству администрации аэропорта и руководства Минздрава."Поддерживаем инициативу властей и рады, что можем внести свой вклад в достижение этой цели. Возвращение к нормальной жизни может быть достигнуто только совместными усилиями, а также путем поддержки и продвижения вакцинации среди населения", - отметила представитель Avia Invest Родика Русу.Теперь все пассажиры Международного аэропорта Кишинева имеют возможность сделать одну из трех вакцин, доступных в терминале, в зоне общего пользования.Пункт вакцинации открыт с 8.00 до 20.00. С начала кампании в Молдове было использовано 955 799 доз вакцин.

https://ru.sputnik.md/20210726/gde-v-kishineve-26-iyulya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-43159004.html

кишинев

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вакцинация, международный аэропорт кишинева, кишинев