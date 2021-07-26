https://ru.sputnik.md/20210726/pyanyj-avtoinstruktor-moldova-43169954.html

Не лучший учитель: в Молдове поймали пьяного автоинструктора за рулем

Не лучший учитель: в Молдове поймали пьяного автоинструктора за рулем

Пьяный автоинструктор в Молдове попался за рулем

2021-07-26T14:41+0300

2021-07-26T14:41+0300

2021-07-26T14:46+0300

общество

алкоголь

полиция

молдова

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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Полицейские остановили пьяного автоинструктора за рулем машины автошколы. Об этом сообщили в Национальном инспекторате патрулирования (НИП)."Патрульные остановили авто, хаотично передвигающееся в сторону Кишинева по трассе Вадул луй Водэ. Водитель 40 лет был пьян. После теста в выдыхаемым им воздухе обнаружили 1,04 миллиграммов на литр алкоголя", - отметили в НИП.Как уточнили в полиции, машина принадлежит автошколе, где работал инструктор. Транспортное средство отправили на специальную парковку.По данным НИП, на прошлой неделе полицейские остановили 54 пьяных водителя.В полиции призвали всех автолюбителей обдумывать каждый свой шаг. Также в НИП отметили, что в таких ситуациях очень важно вмешательство родных и друзей, чтобы не позволить пьяному человеку сесть за руль.

https://ru.sputnik.md/20210707/video-pyanyy-voditel-obyasnil-svoe-sostoyanie--35396676.html

молдова

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2021

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алкоголь, полиция, молдова