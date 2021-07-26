https://ru.sputnik.md/20210726/pyanyj-avtoinstruktor-moldova-43169954.html
Не лучший учитель: в Молдове поймали пьяного автоинструктора за рулем
Не лучший учитель: в Молдове поймали пьяного автоинструктора за рулем
Пьяный автоинструктор в Молдове попался за рулем
2021-07-26T14:41+0300
2021-07-26T14:41+0300
2021-07-26T14:46+0300
общество
алкоголь
полиция
молдова
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Полицейские остановили пьяного автоинструктора за рулем машины автошколы. Об этом сообщили в Национальном инспекторате патрулирования (НИП)."Патрульные остановили авто, хаотично передвигающееся в сторону Кишинева по трассе Вадул луй Водэ. Водитель 40 лет был пьян. После теста в выдыхаемым им воздухе обнаружили 1,04 миллиграммов на литр алкоголя", - отметили в НИП.Как уточнили в полиции, машина принадлежит автошколе, где работал инструктор. Транспортное средство отправили на специальную парковку.По данным НИП, на прошлой неделе полицейские остановили 54 пьяных водителя.В полиции призвали всех автолюбителей обдумывать каждый свой шаг. Также в НИП отметили, что в таких ситуациях очень важно вмешательство родных и друзей, чтобы не позволить пьяному человеку сесть за руль.
https://ru.sputnik.md/20210707/video-pyanyy-voditel-obyasnil-svoe-sostoyanie--35396676.html
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алкоголь, полиция, молдова
Не лучший учитель: в Молдове поймали пьяного автоинструктора за рулем
14:41 26.07.2021 (обновлено: 14:46 26.07.2021)
Большую концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе показал алкотест.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Полицейские остановили пьяного автоинструктора за рулем машины автошколы. Об этом сообщили в Национальном инспекторате патрулирования (НИП).
"Патрульные остановили авто, хаотично передвигающееся в сторону Кишинева по трассе Вадул луй Водэ. Водитель 40 лет был пьян. После теста в выдыхаемым им воздухе обнаружили 1,04 миллиграммов на литр алкоголя", - отметили в НИП.
Как уточнили в полиции, машина принадлежит автошколе, где работал инструктор. Транспортное средство отправили на специальную парковку.
По данным НИП, на прошлой неделе полицейские остановили 54 пьяных водителя.
В полиции призвали всех автолюбителей обдумывать каждый свой шаг. Также в НИП отметили, что в таких ситуациях очень важно вмешательство родных и друзей, чтобы не позволить пьяному человеку сесть за руль.