Олимпиада в Токио-2020
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Российские гимнасты взяли золото Олимпиады в командном многоборье
21:56 26.07.2021 (обновлено: 22:47 26.07.2021)
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© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкGimnaștii din Rusia au ocupat primul loc la Jocurile Olimpice de la Tokyo
© Sputnik / Alexey Filippov/
После победы гимнастов в командном турнире российская олимпийская сборная вышла на четверное место в медальном зачете Токио-2020.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Впервые за 25 лет российские гимнасты сумели выиграть золото в командном турнире на Олимпиаде.
Гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин впервые с 1996 года победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли сборной России очередное золото на Играх в Токио, сообщает РИА Новости.
Россияне победили с результатом 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии — 262,397, бронзу завоевали представители Китая — 261,894.
На 26 июля на счету сборной России на Играх в Токио четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых награды.
Россияне победили с результатом 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии — 262,397, бронзу завоевали представители Китая — 261,894.
На 26 июля на счету сборной России на Играх в Токио четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых награды.