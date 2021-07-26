https://ru.sputnik.md/20210726/rossiyskie-gimnasty-zoloto-olimpiady-43261245.html

Российские гимнасты взяли золото Олимпиады в командном многоборье

Российские гимнасты взяли золото Олимпиады в командном многоборье

Российские гимнасты взяли золото Олимпиады в командном многоборье

2021-07-26T21:56+0300

2021-07-26T21:56+0300

2021-07-26T22:47+0300

олимпиада в токио-2020

гимнастика

россия

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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Впервые за 25 лет российские гимнасты сумели выиграть золото в командном турнире на Олимпиаде.Гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин впервые с 1996 года победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли сборной России очередное золото на Играх в Токио, сообщает РИА Новости.Россияне победили с результатом 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии — 262,397, бронзу завоевали представители Китая — 261,894.На 26 июля на счету сборной России на Играх в Токио четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых награды.

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гимнастика, россия