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Самый точный прогноз погоды: знойные дни возвращаются
Самый точный прогноз погоды: знойные дни возвращаются
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T07:00+0300
2021-07-26T08:49+0300
молдова
погода
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 26 июля: ночью от +15 до +17, днем от +30 до +32.Такая же температура воздуха сохранится и 27 июля. Синоптики прогнозируют, что во вторник, 28 июля, начнет усиливаться жара. Температура воздуха днем достигнет +35 градусов. Такой же температурный режим продержится до 1 августа.Праздники и народные приметыВ этот день, 25 июля, православные верующие отмечают День архангела Гавриила. В христианской религии у Бога существует множество помощников, в том числе архангелы, всего их семь и Гавриил входит в их число.Жители сел и деревень с утра отправлялись на поле, спешили убрать пшеницу и рожь, пока не начались грозовые дожди и не испортили урожай. Чтобы не начался дождь, люди читали молитвы и прибегали к магическим обрядам.Чтобы сенокос удался, за пазуху прятали кусок хлеба и клали в месте, где начинали заготавливать сено для скота. Затем трижды крестились и читали заговор, чтобы сено не сгнило и было душистым.
https://ru.sputnik.md/20210622/Chem-pitatsya-chtoby-legko-perenesti-zharu---sovet-dietologa-35209427.html
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молдова, погода

Самый точный прогноз погоды: знойные дни возвращаются

07:00 26.07.2021 (обновлено: 08:49 26.07.2021)
208
© Sputnik / Mihai CarausСотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах
Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ветер юго-восточный слабый.
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Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 26 июля: ночью от +15 до +17, днем от +30 до +32.
Такая же температура воздуха сохранится и 27 июля. Синоптики прогнозируют, что во вторник, 28 июля, начнет усиливаться жара. Температура воздуха днем достигнет +35 градусов. Такой же температурный режим продержится до 1 августа.

Праздники и народные приметы

В этот день, 25 июля, православные верующие отмечают День архангела Гавриила. В христианской религии у Бога существует множество помощников, в том числе архангелы, всего их семь и Гавриил входит в их число.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
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Православный календарь на 2021 год
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Жители сел и деревень с утра отправлялись на поле, спешили убрать пшеницу и рожь, пока не начались грозовые дожди и не испортили урожай. Чтобы не начался дождь, люди читали молитвы и прибегали к магическим обрядам.
Чтобы сенокос удался, за пазуху прятали кусок хлеба и клали в месте, где начинали заготавливать сено для скота. Затем трижды крестились и читали заговор, чтобы сено не сгнило и было душистым.
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