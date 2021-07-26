https://ru.sputnik.md/20210726/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-znoynye-dni-vozvraschayutsya-43147748.html

Самый точный прогноз погоды: знойные дни возвращаются

Самый точный прогноз погоды: знойные дни возвращаются

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 26.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-26T07:00+0300

2021-07-26T07:00+0300

2021-07-26T08:49+0300

молдова

погода

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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 26 июля: ночью от +15 до +17, днем от +30 до +32.Такая же температура воздуха сохранится и 27 июля. Синоптики прогнозируют, что во вторник, 28 июля, начнет усиливаться жара. Температура воздуха днем достигнет +35 градусов. Такой же температурный режим продержится до 1 августа.Праздники и народные приметыВ этот день, 25 июля, православные верующие отмечают День архангела Гавриила. В христианской религии у Бога существует множество помощников, в том числе архангелы, всего их семь и Гавриил входит в их число.Жители сел и деревень с утра отправлялись на поле, спешили убрать пшеницу и рожь, пока не начались грозовые дожди и не испортили урожай. Чтобы не начался дождь, люди читали молитвы и прибегали к магическим обрядам.Чтобы сенокос удался, за пазуху прятали кусок хлеба и клали в месте, где начинали заготавливать сено для скота. Затем трижды крестились и читали заговор, чтобы сено не сгнило и было душистым.

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https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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молдова, погода