https://ru.sputnik.md/20210726/sardiniya-prirodnye-pozhary-43174894.html
Сардиния в огне: итальянский остров охватили природные пожары
Сардиния в огне: итальянский остров охватили природные пожары
На Сардинии объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильнейшими пожарами.
2021-07-26T20:48+0300
2021-07-26T20:48+0300
2021-07-26T21:38+0300
пожар
италия
в мире
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1a/43174837_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_d4821e708286fce21b96ee78cd4a404c.jpg
Пожары на Сардинии возникли в минувшую субботу, когда со стороны Африки туда пришли раскаленные воздушные массы. Температура мгновенно поднялась до 40 градусов, начала гореть сухая трава, сообщает РИА Новости. Огонь быстро перекинулся на кустарники и деревья, и вскоре многие районы в Ористано были охвачены пожарами. В ряде городов и селений пламя подступило вплотную к домам, жители которых спешно покинули свои жилища.Почти сутки борьбу с огнем ведут подразделения пожарной службы, лесной охраны и службы Гражданской обороны Италии, которым активно помогают волонтеры. Всего в тушении пожаров задействованы около 7,5 тысячи человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов. Около 400 человек были эвакуированы.На видео – коммуна Санту-Луссурджу на западе Сардинии. Видно, как огонь подходит вплотную к домам, уничтожает сады, как от него бегут животные. Небо Санту-Луссурджу затянуто плотным облаком пепла и дыма.По оценкам специалистов, в результате пожаров сгорело более десяти тысяч гектаров леса.В воскресенье Греция и Франция направили четыре пожарных самолета, чтобы помочь спасателям из Сардинии справиться с огненной стихией.
италия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1a/43174837_295:0:1182:665_1920x0_80_0_0_fc963e5e71eaaceb48a2548fd2dc41d1.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пожар, италия, в мире, видео
Сардиния в огне: итальянский остров охватили природные пожары
20:48 26.07.2021 (обновлено: 21:38 26.07.2021)
На Сардинии объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильнейшими пожарами, охватившими провинцию Ористано.
Пожары на Сардинии возникли в минувшую субботу, когда со стороны Африки туда пришли раскаленные воздушные массы. Температура мгновенно поднялась до 40 градусов, начала гореть сухая трава, сообщает РИА Новости
. Огонь быстро перекинулся на кустарники и деревья, и вскоре многие районы в Ористано были охвачены пожарами. В ряде городов и селений пламя подступило вплотную к домам, жители которых спешно покинули свои жилища.
Почти сутки борьбу с огнем ведут подразделения пожарной службы, лесной охраны и службы Гражданской обороны Италии, которым активно помогают волонтеры. Всего в тушении пожаров задействованы около 7,5 тысячи человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов. Около 400 человек были эвакуированы.
На видео – коммуна Санту-Луссурджу на западе Сардинии. Видно, как огонь подходит вплотную к домам, уничтожает сады, как от него бегут животные. Небо Санту-Луссурджу затянуто плотным облаком пепла и дыма.
По оценкам специалистов, в результате пожаров сгорело более десяти тысяч гектаров леса.
В воскресенье Греция и Франция направили четыре пожарных самолета, чтобы помочь спасателям из Сардинии справиться с огненной стихией.