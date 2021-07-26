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Сардиния в огне: итальянский остров охватили природные пожары
Сардиния в огне: итальянский остров охватили природные пожары
На Сардинии объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильнейшими пожарами.
2021-07-26T20:48+0300
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пожар
италия
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Пожары на Сардинии возникли в минувшую субботу, когда со стороны Африки туда пришли раскаленные воздушные массы. Температура мгновенно поднялась до 40 градусов, начала гореть сухая трава, сообщает РИА Новости. Огонь быстро перекинулся на кустарники и деревья, и вскоре многие районы в Ористано были охвачены пожарами. В ряде городов и селений пламя подступило вплотную к домам, жители которых спешно покинули свои жилища.Почти сутки борьбу с огнем ведут подразделения пожарной службы, лесной охраны и службы Гражданской обороны Италии, которым активно помогают волонтеры. Всего в тушении пожаров задействованы около 7,5 тысячи человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов. Около 400 человек были эвакуированы.На видео – коммуна Санту-Луссурджу на западе Сардинии. Видно, как огонь подходит вплотную к домам, уничтожает сады, как от него бегут животные. Небо Санту-Луссурджу затянуто плотным облаком пепла и дыма.По оценкам специалистов, в результате пожаров сгорело более десяти тысяч гектаров леса.В воскресенье Греция и Франция направили четыре пожарных самолета, чтобы помочь спасателям из Сардинии справиться с огненной стихией.
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пожар, италия, в мире, видео

Сардиния в огне: итальянский остров охватили природные пожары

20:48 26.07.2021 (обновлено: 21:38 26.07.2021)
223
© Ruptly
На Сардинии объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильнейшими пожарами, охватившими провинцию Ористано.
Пожары на Сардинии возникли в минувшую субботу, когда со стороны Африки туда пришли раскаленные воздушные массы. Температура мгновенно поднялась до 40 градусов, начала гореть сухая трава, сообщает РИА Новости. Огонь быстро перекинулся на кустарники и деревья, и вскоре многие районы в Ористано были охвачены пожарами. В ряде городов и селений пламя подступило вплотную к домам, жители которых спешно покинули свои жилища.
Почти сутки борьбу с огнем ведут подразделения пожарной службы, лесной охраны и службы Гражданской обороны Италии, которым активно помогают волонтеры. Всего в тушении пожаров задействованы около 7,5 тысячи человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов. Около 400 человек были эвакуированы.
На видео – коммуна Санту-Луссурджу на западе Сардинии. Видно, как огонь подходит вплотную к домам, уничтожает сады, как от него бегут животные. Небо Санту-Луссурджу затянуто плотным облаком пепла и дыма.
По оценкам специалистов, в результате пожаров сгорело более десяти тысяч гектаров леса.
В воскресенье Греция и Франция направили четыре пожарных самолета, чтобы помочь спасателям из Сардинии справиться с огненной стихией.
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