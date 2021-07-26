https://ru.sputnik.md/20210726/taliby-ssha-tysyach-bezhentsev-43260549.html

Талибы наступают, США бомбят города: 100 тысяч беженцев – только начало

Талибы наступают, США бомбят города: 100 тысяч беженцев – только начало

Исламская Республика Афганистан продолжает крутое военно-политическое пикирование.

2021-07-26T22:54+0300

2021-07-26T22:54+0300

2021-07-26T22:54+0300

политика

колумнистика

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Военно-воздушные силы США бомбят афганские города, талибы развивают наступление – и те, и другие "попутно" уничтожают мирных жителей. Растет поток афганских беженцев в Центральную Азию, и Таджикистан готов принять 100 тысяч человек. Вблизи границ Афганистана сосредоточиваются для серии масштабных маневров войска Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и России.Военно-воздушные силы Афганской армии в понедельник нанесли удар по позициям талибов в окрестностях города Талукан, который расположен в 46 км от границы с Таджикистаном – уничтожены более 20 боевиков. О пострадавших мирных гражданах не сообщается, но в тесной застройке "сопутствующие потери" неизбежны.Миссия ООН (UNAMA) отмечает, что в первой половине 2021 года число жертв среди гражданского населения ИРА достигло 5183 человек (1659 убиты и 3254 ранены). Это на 47% больше, чем в январе – июне 2020 года. Причем 46% от числа убитых и раненых – женщины и дети, а 25% – жертвы правительственных сил.ВВС США увеличили количество авиаударов в поддержку Афганской армии. Американский генерал Кеннет Маккензи обещает в ближайшие недели продолжить бомбардировки, и предсказывает афганскому правительству "тяжелые испытания". Ранее в Пентагоне сообщили, что 21 и 22 июля американцы нанесли более 4 авиаударов в Афганистане.В свою очередь талибы осудили удары ВВС США, и отметили, что в результате бомбардировок в Кандагаре и Гильменде погибли не только боевики, но и мирные жители. "Талибан"* намерен "твердо защищать свою территорию", и развивать наступательные операции в случае продолжения войны.Окончание войны ничто не предвещает. Активные боевые действия отмечены в провинциях Нангархар, Пактика, Логар, Газни, Кандагар, Герат, Балх, Джаузджан, Саманган, Сари-Пуль, Гильменд, Бадахшан, Кундуз и Баглан. Правительство ИРА объявило комендантский час в 31 из 34 провинций, чтобы воспрепятствовать передвижению боевиков в ночное время.При этом военнослужащие Пакистана свободно передвигаются в приграничных районах Афганистана, находящихся под контролем талибов, то есть взаимодействуют с "Талибаном"*. Губернатор восточной провинции Нангархар Зия-уль-Хак Амархейль сегодня сообщил, что в числе убитых боевиков обнаружены тела 39 выходцев из Пакистана. Ранее Sputnik сообщал об особой роли Исламабада в развитии движения "учеников".Удар по Центральной АзииТалибы расширяют подконтрольные территории. Терроризируют местное население, считают рабами женщин и детей вновь захваченных районов. Мирные жители крайне обеспокоены новыми суровыми правилами, насильственными браками, а также вербовкой несовершеннолетних "джихадистов".Боевики ищут и уничтожают "предателей", сотрудничавших с США. Ранее в провинции Хост талибы без суда и следствия обезглавили 32-летнего переводчика Сухайля Пардиса. Неслучайно заявки на иммиграционные визы в США подали 20 тысяч афганских переводчиков. Газета The Wall Street Journal 22 июля сообщила о намерении Вашингтона разместить 35 тысяч афганских переводчиков и членов их семей на американских базах в Катаре и Кувейте. Очевидно, не все коллаборационисты смогут или успеют воспользоваться визами и "арабским гостеприимством" США.Ранее афганский президент Ашраф Гани заявил, что талибы– поддерживают тесные связи с "Аль-Каидой"*, с пакистанскими группировками "Джаиш-е-Мухаммад"*, "Лашкар-е-Тайба"*, и намерены превратить страну в убежище для террористов. МИД России разделяет эту позицию. Действительно, в Афганистане действуют три десятка различных террористических группировок, включая 10 тысяч боевиков ИГ*. "Аль-Каида"* присутствует в 15 афганских провинциях. Эта "гремучая смесь" обещает мирному населению длительную военную турбулентность, вне зависимости от правительства в Кабуле – действующего или гипотетического талибанского. Международный терроризм в Афганистане просто так не исчезнет.Потенциал растущего потока афганских беженцев огромен. Напомню, в период "эмирата" 1996 – 2001 годов только в неподконтрольной талибам провинции Панджшер находились около 500 тысяч беженцев из "оккупированных" центральных и южных районов страны. Эти люди практически голодали, не хватало еды и воды, но власть талибов была еще хуже. Если завтра вытесненные "исламским эмиратом" с родной земли сотни тысяч афганцев окажутся в Центральной Азии, гуманитарный кризис в сопредельных Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане станет грозной реальностью.Замглавы Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Эмомали Иброхимзода в пятницу заявил, что республика готова принять, и разместить на полигонах Минобороны РТ более 100 тысяч афганских беженцев. Цифра вполне реалистичная, но не окончательная, и до конца 2021 года может оказаться в десять раз больше – ударит по всем странам Центральной Азии. Варианты решения подобной проблемы необходимо прорабатывать заранее, и сообща.Клин клином вышибаютТалибы обещали не нарушать границ сопредельных стран, но боевые действия на севере Афганистана развиваются по своим законам, и все же "переползают" на территорию Центральной Азии. Поэтому Россия и ее союзники предпринимают ряд военных мер противодействия. Отряды "Талибана"*, как и другие террористические группировки, лучше всего понимают язык тяжелой артиллерии.Военные учения стран Центральной Азии и России вблизи афганской границы – превентивная мера, и служат сохранению региональной стабильности – с учетом самых негативных сценариев развития событий в Афганистане. Специальные соединения российских Вооруженных сил в августе и сентябре проведут девять совместных маневров с войсками Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Организация по масштабу сопоставима с переброской нескольких российских дивизий и бригад к украинской границе в апреле 2021 года, то есть речь идет о десятках тысяч военнослужащих и сотнях единиц боевой техники.Министры обороны России и Таджикистана Сергей Шойгу и Шерали Мирзо 24 июля обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе, и совместные меры по нейтрализации угроз. Ташкент с 23 июля самостоятельно проводит учения на южном направлении с привлечением до 230 тысяч военнослужащих из состава действующей армии и призванных из резерва ВС РТ. Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане также решают задачи плановых и внеплановых маневров.Совместная российско-узбекская группировка войск 30 июля – 10 августа отработает "задачи сохранения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона" на границе с Афганистаном в Сурхандарьинской области Узбекистана. Россию представят сибирская бригада специального назначения и военнослужащие миротворческого соединения, а также штурмовики Су-25СМ объединенной российской военной базы в Кыргызстане.Почти синхронно, войска России, Узбекистана и Таджикистана 5 – 10 августа отработают элементы контртеррористической операции на полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области на юге Таджикистана. Россию представят войска 201-й военной базы (только профессионалы-контрактники), усиленные новой бронетехникой, и располагающие сирийским боевым опытом. Собственно, две крупные многонациональные войсковые группировки на территории соседних областей двух республик будут решать общую задачу во взаимодействии, выступят одним фронтом.Аналогичным образом будет проведена войсковая операция в случае проникновения отрядов "Талибана"*, "Аль-Каиды"*, ИГ* и других террористических группировок на территорию стран Центральной Азии.* – террористическая организация, запрещенная в РФ.

https://ru.sputnik.md/20210722/boevye-deystviya-perepolzayut-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-trevozhnye-fakty-42962300.html

https://ru.sputnik.md/20210720/taliby--ne-patrioty-emirata-a-naemniki-pakistana-42599303.html

https://ru.sputnik.md/20210717/spetsnazovtsy-iz-rossii-pribudut-na-granitsu-afganistan-35553045.html

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колумнистика, талибы, афганистан