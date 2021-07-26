https://ru.sputnik.md/20210726/ushla-iz-zhizni-lidiya-bezhenaru-botgros-43156775.html

Ушла из жизни Лидия Беженару-Ботгрос

Ушла из жизни Лидия Беженару-Ботгрос

Лидия Беженару-Ботгрос была солисткой Национального оркестра народной музыки "Лэутарий". 26.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-26T10:54+0300

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народная музыка

культура

молдова

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КИШИНЕВ, 26 июля - Sputnik. Печальный день в народной музыке Молдовы. Ушла из жизни солистка Национального оркестра народной музыки "Лэутарий" Лидия Беженару-Ботгрос. Об этом сообщил генеральный директор Национального дворца "Николае Сулак" Андрей Локоман. По его словам, солистка первого состава оркестра "Лэутарий" "поднималась терпеливо, но прежде всего с любовью и страстью к высоким вершинам народного творчества". Локоман отметил, что Беженару собрала обширный и разнообразный репертуар народных песен, в которых выразила весь спектр своих чувств, свою жизнь - с радостями и горестями. По его мнению, артистки будет не хватать на выступлениях оркестра "Лэутарий" и в целом в народной музыке. Причина смерти пока неизвестна. Лидия Беженару родилась в многодетной семье 3 мая 1953 года. Всю жизнь она пела в Национальном оркестре народной музыки "Лэутарий". В 1968–1971 годах изучала музыку в Школе культурного освещения "Елена Сырбу" в Сороках.С 1971-го в течение года работала в ​​Единецком Доме культуры, после чего была солисткой оркестра "Чокырлия" в Единцах, затем - оркестров народной музыки "Мугурел" с 1973 по 1974 год и "Лэутарий" с 1978 года. В 1993 году награждена медалью "За гражданские заслуги". Лидия Беженару написала музыку и тексты для большинства песен из своего репертуара. Первый и единственный альбом певицы под названием "Я соскучилась по матери" появился после 20 лет сценической деятельности. В 1971 году она вышла замуж за будущего дирижера оркестра "Лэутарий" Николая Ботгроса. У них есть сын, певец народной музыки Корнел Ботгрос.

https://ru.sputnik.md/20190210/kem-na-samom-dele-byli-leutary-kogda-poyavilsya-pervyy-moldavskiy-orkestr-24572534.html

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народная музыка, молдова