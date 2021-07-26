https://ru.sputnik.md/20210726/v-aeroportu-kishineva-nachnet-rabotu-punkt-vaktsinatsii-43149183.html

В аэропорту Кишинева начнет работу пункт вакцинации

В аэропорту Кишинева начнет работу пункт вакцинации

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило, что в Кишиневском международном аэропорту с 26 июля появится пункт вакцинации от COVID-19. 26.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-26T07:30+0300

2021-07-26T07:30+0300

2021-07-26T08:48+0300

коронавирус

вакцинация

аэропорт

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КИШИНЕВ, 26 июля - Sputnik. Граждане Молдовы с понедельника смогут пройти вакцинацию прямо в Кишиневском международном аэропорту.Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальное агентство общественного здравоохранения откроют здесь пункт иммунизации.Церемония открытия состоится в 11.00.В настоящее время почти один миллион граждан (955 799) в стране вакцинирован против COVID-19. 438 407 из них уже получили вторую дозу сыворотки.Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове стартовала 2 марта. Процесс разбили на три этапа, на первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.А с 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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вакцинация, аэропорт