https://ru.sputnik.md/20210726/v-aeroportu-kishineva-nachnet-rabotu-punkt-vaktsinatsii-43149183.html
В аэропорту Кишинева начнет работу пункт вакцинации
В аэропорту Кишинева начнет работу пункт вакцинации
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило, что в Кишиневском международном аэропорту с 26 июля появится пункт вакцинации от COVID-19. 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T07:30+0300
2021-07-26T07:30+0300
2021-07-26T08:48+0300
коронавирус
вакцинация
аэропорт
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КИШИНЕВ, 26 июля - Sputnik. Граждане Молдовы с понедельника смогут пройти вакцинацию прямо в Кишиневском международном аэропорту.Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальное агентство общественного здравоохранения откроют здесь пункт иммунизации.Церемония открытия состоится в 11.00.В настоящее время почти один миллион граждан (955 799) в стране вакцинирован против COVID-19. 438 407 из них уже получили вторую дозу сыворотки.Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове стартовала 2 марта. Процесс разбили на три этапа, на первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.А с 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210725/minzdrav-raduet-chto-grazhdane-ponimayut-vazhnost-vaktsinatsii-43143597.html
https://ru.sputnik.md/20210722/v-es-55-naseleniya-sdelali-obe-privivki-ot-covid-19-42932934.html
https://ru.sputnik.md/20210724/mozhno-li-onkopatsientam-vaktsinirovatsya-sputnikom-v---otvet-minzdrava-rf-43118459.html
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вакцинация, аэропорт
В аэропорту Кишинева начнет работу пункт вакцинации
07:30 26.07.2021 (обновлено: 08:48 26.07.2021)
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило, что в Кишиневском международном аэропорту с 26 июля появится пункт вакцинации от COVID-19.
КИШИНЕВ, 26 июля - Sputnik. Граждане Молдовы с понедельника смогут пройти вакцинацию прямо в Кишиневском международном аэропорту.
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальное агентство общественного здравоохранения откроют здесь пункт иммунизации.
Церемония открытия состоится в 11.00.
В настоящее время почти один миллион граждан (955 799) в стране вакцинирован против COVID-19. 438 407 из них уже получили вторую дозу сыворотки.
Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове стартовала 2 марта. Процесс разбили на три этапа, на первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
А с 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.