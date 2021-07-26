https://ru.sputnik.md/20210726/v-rossii-sozdadut-samolet-sudnogo-dnya-na-sluchay-yadernoy-voyny-43158047.html

В России создадут "самолет Судного дня" на случай ядерной войны

В России создадут "самолет Судного дня" на случай ядерной войны

Сообщается. что самолеты нужны для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. 26.07.2021, Sputnik Молдова

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россия

самолет

ядерная война

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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. В Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М началось создание самолета управления войсками на случай ядерной войны, передает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.Такие "самолеты Судного дня" призваны заменить имеющиеся Ил-80, которые производили на базе пассажирских Ил-86. Дальность полетов новых лайнеров Ил-96-400М увеличится в два раза по сравнению с предыдущей версией. Всего войска получат два таких воздушных командных пункта. Проект носит название "Звено-3С".Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы до наземных и подводных пусковых установок в радиусе шести тысяч километров.Самолеты нужны для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры.Ранее радио Sputnik рассказывало о заключенных "Рособоронэкспортом" контрактах на миллиард евро на авиасалоне МАКС-2021.

https://ru.sputnik.md/20210716/Rostekh-opublikoval-foto-noveyshego-voennogo-samoleta-dlya-MAKS-2021-35539989.html

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самолет, ядерная война