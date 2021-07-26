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https://ru.sputnik.md/20210726/v-rossii-sozdadut-samolet-sudnogo-dnya-na-sluchay-yadernoy-voyny-43158047.html
В России создадут "самолет Судного дня" на случай ядерной войны
В России создадут "самолет Судного дня" на случай ядерной войны
Сообщается. что самолеты нужны для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T11:38+0300
2021-07-26T11:39+0300
россия
самолет
ядерная война
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. В Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М началось создание самолета управления войсками на случай ядерной войны, передает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.Такие "самолеты Судного дня" призваны заменить имеющиеся Ил-80, которые производили на базе пассажирских Ил-86. Дальность полетов новых лайнеров Ил-96-400М увеличится в два раза по сравнению с предыдущей версией. Всего войска получат два таких воздушных командных пункта. Проект носит название "Звено-3С".Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы до наземных и подводных пусковых установок в радиусе шести тысяч километров.Самолеты нужны для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры.Ранее радио Sputnik рассказывало о заключенных "Рособоронэкспортом" контрактах на миллиард евро на авиасалоне МАКС-2021.
https://ru.sputnik.md/20210716/Rostekh-opublikoval-foto-noveyshego-voennogo-samoleta-dlya-MAKS-2021-35539989.html
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самолет, ядерная война

В России создадут "самолет Судного дня" на случай ядерной войны

11:38 26.07.2021 (обновлено: 11:39 26.07.2021)
175
© Sputnik / Aleksander Galperin / Перейти в фотобанкСамолет-топливозаправщик Ил-78 и истребители Су-30СМ в небе на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
Самолет-топливозаправщик Ил-78 и истребители Су-30СМ в небе на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Aleksander Galperin
/
Перейти в фотобанк
Сообщается. что самолеты нужны для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. В Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М началось создание самолета управления войсками на случай ядерной войны, передает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Самолет-штурмовик Су-25 - Sputnik Молдова, 1920, 16.07.2021
Россия
"Ростех" опубликовал фото новейшего военного самолета для МАКС-2021
16 июля, 13:44
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Такие "самолеты Судного дня" призваны заменить имеющиеся Ил-80, которые производили на базе пассажирских Ил-86. Дальность полетов новых лайнеров Ил-96-400М увеличится в два раза по сравнению с предыдущей версией. Всего войска получат два таких воздушных командных пункта. Проект носит название "Звено-3С".
Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы до наземных и подводных пусковых установок в радиусе шести тысяч километров.
Самолеты нужны для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры.
Ранее радио Sputnik рассказывало о заключенных "Рособоронэкспортом" контрактах на миллиард евро на авиасалоне МАКС-2021.
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