https://ru.sputnik.md/20210726/v-ssha-zafiksirovali-nedelnyy-maksimum-intsidentov-so-strelboy-43152956.html

В США зафиксировали недельный максимум инцидентов со стрельбой

В США зафиксировали недельный максимум инцидентов со стрельбой

В этом году число погибших во время перестрелок составило с января 23 тысячи, из них более 800 - младше 18 лет. 26.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-26T09:26+0300

2021-07-26T09:26+0300

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общество

жертвы

стрельба

сша

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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. В США зафиксирован максимум инцидентов со стрельбой - с 17 по 23 июля произошло 915 случаев, погибли 430 человек и 1007 получили ранения, передает РИА Новости.Статистика указывает на резкий рост инцидентов со стрельбой в последнее время. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев. В этом году число погибших с января составило 23 тысячи, из них более 800 - младше 18 лет.В США ношение оружия гарантировано конституцией, попытки его ограничить имеют лишь временный характер и, как правило, не увенчиваются успехом. Президент США Джо Байден ранее предложил ряд поступательных мер по ограничению наиболее серьезных лакун в юридическом статусе приобретения и ношения оружия, но подвижек в этом направлении пока нет.

https://ru.sputnik.md/20210612/strelba-v-ssha-bolee-desyatka-chelovek-postradali-35091883.html

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жертвы, стрельба, сша