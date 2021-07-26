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Врач объяснил, почему штамм "дельта" сложнее вылечить
Врач объяснил, почему штамм "дельта" сложнее вылечить
Штамм "дельта" не только сложнее вылечить, но и сложнее диагностировать. 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T13:38+0300
2021-07-26T13:38+0300
коронавирус
штаммы
ученые
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Распространение индийского штамма коронавируса "дельта" во всем мире набирает обороты. В Молдове первые случаи заражения им были выявлены 23 июля. Из 15 отобранных в республике образцов в 12 случаях немецкие вирусологи подтвердили наличие штамма "дельта".У нового варианта возбудителя COVID-19 более короткий инкубационный период, он вызывает дополнительные симптомы, среди которых нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, передает радио Sputnik. При этом обычный ПЦР-тест не покажет, каким именно штаммом коронавируса заразился пациент. Для точной диагностики необходима специальная настройка тест-систем, рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, добавил вирусолог."Определять, "альфа"- или "дельта"-штамм у пациента относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса – ред.) у больных хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса – ред.), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что возможно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли", – считает он.Над диагностикой конкретного штамма будут работать, уверен вирусолог."Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на уханьском варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать", – отметил Александр Чепурнов.
https://ru.sputnik.md/20210725/naskolko-shtamm-gamma-zarazen-sredi-privitykh-mneniya-ekspertov-43136958.html
https://ru.sputnik.md/20210714/kiryakova-chem-opasen-indiyskiy-shtamm-dlya-moldovy-35497992.html
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штаммы, ученые

Врач объяснил, почему штамм "дельта" сложнее вылечить

13:38 26.07.2021
312
© Photo : Miroslav RotariMedic
Medic - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Штамм "дельта" не только сложнее вылечить, но и сложнее диагностировать.
КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Распространение индийского штамма коронавируса "дельта" во всем мире набирает обороты. В Молдове первые случаи заражения им были выявлены 23 июля. Из 15 отобранных в республике образцов в 12 случаях немецкие вирусологи подтвердили наличие штамма "дельта".
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У нового варианта возбудителя COVID-19 более короткий инкубационный период, он вызывает дополнительные симптомы, среди которых нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, передает радио Sputnik. При этом обычный ПЦР-тест не покажет, каким именно штаммом коронавируса заразился пациент. Для точной диагностики необходима специальная настройка тест-систем, рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, добавил вирусолог.

"Штамм "дельта" сложнее лечится, потому что для уханьского варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания", – объяснил он.

"Определять, "альфа"- или "дельта"-штамм у пациента относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса – ред.) у больных хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса – ред.), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что возможно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли", – считает он.
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Над диагностикой конкретного штамма будут работать, уверен вирусолог.
"Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на уханьском варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать", – отметил Александр Чепурнов.
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