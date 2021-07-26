https://ru.sputnik.md/20210726/vrach-obyasnil-pochemu-shtamm-delta-slozhnee-vylechit-43153603.html

Врач объяснил, почему штамм "дельта" сложнее вылечить

Врач объяснил, почему штамм "дельта" сложнее вылечить

Штамм "дельта" не только сложнее вылечить, но и сложнее диагностировать. 26.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-26T13:38+0300

2021-07-26T13:38+0300

2021-07-26T13:38+0300

коронавирус

штаммы

ученые

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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Распространение индийского штамма коронавируса "дельта" во всем мире набирает обороты. В Молдове первые случаи заражения им были выявлены 23 июля. Из 15 отобранных в республике образцов в 12 случаях немецкие вирусологи подтвердили наличие штамма "дельта".У нового варианта возбудителя COVID-19 более короткий инкубационный период, он вызывает дополнительные симптомы, среди которых нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, передает радио Sputnik. При этом обычный ПЦР-тест не покажет, каким именно штаммом коронавируса заразился пациент. Для точной диагностики необходима специальная настройка тест-систем, рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, добавил вирусолог."Определять, "альфа"- или "дельта"-штамм у пациента относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса – ред.) у больных хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса – ред.), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что возможно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли", – считает он.Над диагностикой конкретного штамма будут работать, уверен вирусолог."Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на уханьском варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать", – отметил Александр Чепурнов.

https://ru.sputnik.md/20210725/naskolko-shtamm-gamma-zarazen-sredi-privitykh-mneniya-ekspertov-43136958.html

https://ru.sputnik.md/20210714/kiryakova-chem-opasen-indiyskiy-shtamm-dlya-moldovy-35497992.html

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штаммы, ученые