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Забастовка в аэропортах Италии: несколько рейсов перенесли
Забастовка в аэропортах Италии: несколько рейсов перенесли
Гражданам, собирающимся в путешествие в Италию, а также вылетающим с Апеннинского полуострова, следует перепроверить график авиарейсов. 26.07.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. В авиакомпании AirMoldova сообщили, что график некоторых рейсов изменили. Таким образом, были перенесены рейсы из Кишинева в Милан и обратно:9U 893 Кишинев - Милан 17.00-18.309U 894 Милан - Кишинев 19.30-22.50
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рейс, италия, молдова

Забастовка в аэропортах Италии: несколько рейсов перенесли

12:11 26.07.2021 (обновлено: 12:14 26.07.2021)
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Air Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Rodion Proca
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Юлия Липовая
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Гражданам, собирающимся в путешествие в Италию, а также вылетающим с Апеннинского полуострова, следует перепроверить график авиарейсов.
КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. В авиакомпании AirMoldova сообщили, что график некоторых рейсов изменили.

"Информируем, что в результате забастовок авиадиспетчеров Италии 26 июля были перенесены некоторые рейсы из итальянских городов, а также в страну", - говорится в заявлении авиакомпании.

Таким образом, были перенесены рейсы из Кишинева в Милан и обратно:
9U 893 Кишинев - Милан 17.00-18.30
9U 894 Милан - Кишинев 19.30-22.50
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