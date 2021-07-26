https://ru.sputnik.md/20210726/zabastovka-v-aeroportakh-italii-neskolko-reysov-perenesli-43158286.html

Забастовка в аэропортах Италии: несколько рейсов перенесли

Забастовка в аэропортах Италии: несколько рейсов перенесли

Гражданам, собирающимся в путешествие в Италию, а также вылетающим с Апеннинского полуострова, следует перепроверить график авиарейсов. 26.07.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. В авиакомпании AirMoldova сообщили, что график некоторых рейсов изменили. Таким образом, были перенесены рейсы из Кишинева в Милан и обратно:9U 893 Кишинев - Милан 17.00-18.309U 894 Милан - Кишинев 19.30-22.50

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2021

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рейс, италия, молдова