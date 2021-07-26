https://ru.sputnik.md/20210726/zachem-na-samom-dele-rumyniya-vydelit-moldove-300-000-evro-43149785.html
Зачем на самом деле Румыния выделит Молдове 300 000 евро
Зачем на самом деле Румыния выделит Молдове 300 000 евро
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем итоги визита министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску в Молдову. 26.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-26T08:30+0300
2021-07-26T08:30+0300
2021-07-26T08:42+0300
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Румыния выделит Молдове деньги на развитие независимой прессы. Возможно ли, что эта пресса будет действительно независимой? Насколько актуален принцип "кто платит, тот и заказывает музыку"? Сумеет ли Молдова избежать выбора одного из геополитических лагерей? А также – на Центральном рынке Кишинева ежедневно продаются редкие виды рыб из Красной Книги Молдовы. Почему никто не несет ответственности за нарушение закона? Обо всем этом - в беседе с политологом Романом Михэешь и экологом Ильей Тромбицким.
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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видео, утро на sputnik’e, браконьеры, красная книга, рыба, молдова, румыния, деньги, помощь
Зачем на самом деле Румыния выделит Молдове 300 000 евро
08:30 26.07.2021 (обновлено: 08:42 26.07.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем итоги визита министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску в Молдову.
Румыния выделит Молдове деньги на развитие независимой прессы. Возможно ли, что эта пресса будет действительно независимой? Насколько актуален принцип "кто платит, тот и заказывает музыку"? Сумеет ли Молдова избежать выбора одного из геополитических лагерей?
А также – на Центральном рынке Кишинева ежедневно продаются редкие виды рыб из Красной Книги Молдовы. Почему никто не несет ответственности за нарушение закона? Обо всем этом - в беседе с политологом Романом Михэешь и экологом Ильей Тромбицким.