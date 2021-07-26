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Зачем на самом деле Румыния выделит Молдове 300 000 евро
Зачем на самом деле Румыния выделит Молдове 300 000 евро
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем итоги визита министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску в Молдову. 26.07.2021, Sputnik Молдова
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Румыния выделит Молдове деньги на развитие независимой прессы. Возможно ли, что эта пресса будет действительно независимой? Насколько актуален принцип "кто платит, тот и заказывает музыку"? Сумеет ли Молдова избежать выбора одного из геополитических лагерей? А также – на Центральном рынке Кишинева ежедневно продаются редкие виды рыб из Красной Книги Молдовы. Почему никто не несет ответственности за нарушение закона? Обо всем этом - в беседе с политологом Романом Михэешь и экологом Ильей Тромбицким.
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видео, утро на sputnik’e, браконьеры, красная книга, рыба, молдова, румыния, деньги, помощь

Зачем на самом деле Румыния выделит Молдове 300 000 евро

08:30 26.07.2021 (обновлено: 08:42 26.07.2021)
261
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем итоги визита министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску в Молдову.
Румыния выделит Молдове деньги на развитие независимой прессы. Возможно ли, что эта пресса будет действительно независимой? Насколько актуален принцип "кто платит, тот и заказывает музыку"? Сумеет ли Молдова избежать выбора одного из геополитических лагерей?
А также – на Центральном рынке Кишинева ежедневно продаются редкие виды рыб из Красной Книги Молдовы. Почему никто не несет ответственности за нарушение закона? Обо всем этом - в беседе с политологом Романом Михэешь и экологом Ильей Тромбицким.
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