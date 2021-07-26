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"Желтый код" метеоопасности в Молдове: вновь установится жаркая погода
"Желтый код" метеоопасности в Молдове: вновь установится жаркая погода
В Молдове объявили желтый код метеоопасности
2021-07-26T14:13+0300
2021-07-26T14:13+0300
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КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" опасности в связи с жарой. Предупреждение будет активно с 28 июля по 1 августа. "В указанный период максимальная температура воздуха во многих районах достигнет 33-35 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении синоптиков. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
https://ru.sputnik.md/20210623/-rasskazal-skolko-vody-pit-v-zhara-35215755.html
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жара, погода, молдова

"Желтый код" метеоопасности в Молдове: вновь установится жаркая погода

14:13 26.07.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЛето в Кишиневе
Лето в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
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Юлия Липовая
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Конец июля и начало августа выдадутся очень жаркими в Молдове, в связи с этим вынесено предупреждение.
КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" опасности в связи с жарой.
Предупреждение будет активно с 28 июля по 1 августа.
"В указанный период максимальная температура воздуха во многих районах достигнет 33-35 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении синоптиков.
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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
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