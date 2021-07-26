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"Желтый код" метеоопасности в Молдове: вновь установится жаркая погода

"Желтый код" метеоопасности в Молдове: вновь установится жаркая погода

В Молдове объявили желтый код метеоопасности

2021-07-26T14:13+0300

2021-07-26T14:13+0300

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жара

общество

погода

молдова

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КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" опасности в связи с жарой. Предупреждение будет активно с 28 июля по 1 августа. "В указанный период максимальная температура воздуха во многих районах достигнет 33-35 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении синоптиков. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

https://ru.sputnik.md/20210623/-rasskazal-skolko-vody-pit-v-zhara-35215755.html

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2021

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жара, погода, молдова