https://ru.sputnik.md/20210726/zheltyj-kod-zhara-moldova-43168531.html
"Желтый код" метеоопасности в Молдове: вновь установится жаркая погода
"Желтый код" метеоопасности в Молдове: вновь установится жаркая погода
В Молдове объявили желтый код метеоопасности
2021-07-26T14:13+0300
2021-07-26T14:13+0300
2021-07-26T14:13+0300
жара
общество
погода
молдова
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КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" опасности в связи с жарой. Предупреждение будет активно с 28 июля по 1 августа. "В указанный период максимальная температура воздуха во многих районах достигнет 33-35 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении синоптиков. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
https://ru.sputnik.md/20210623/-rasskazal-skolko-vody-pit-v-zhara-35215755.html
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жара, погода, молдова
"Желтый код" метеоопасности в Молдове: вновь установится жаркая погода
Конец июля и начало августа выдадутся очень жаркими в Молдове, в связи с этим вынесено предупреждение.
КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" опасности в связи с жарой.
Предупреждение будет активно с 28 июля по 1 августа.
"В указанный период максимальная температура воздуха во многих районах достигнет 33-35 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении синоптиков.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.