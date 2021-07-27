https://ru.sputnik.md/20210727/aviareys-moskva-kishinev-chto-nuzhno-znat-43288165.html

Скоро возобновятся авиарейсы Москва - Кишинев: что нужно знать

Скоро возобновятся авиарейсы Москва - Кишинев: что нужно знать

Рейсы Москва - Кишинев что нужно знать про въезд в Россию

2021-07-27T15:44+0300

2021-07-27T15:44+0300

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россия

самолет

рейс

москва

кишинев

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КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Начиная с 9 августа 2021 года возобновятся регулярные авиарейсы Москва - Кишинев. В связи с этим посольство Молдовы в России выступило с уточнением о въезде в РФ. Как отметили в дипмиссии, регулярные авиарейсы будут три раза в неделю. Правила въезда в РоссиюВ России государственные границы дорожного, железнодорожного, речного и морского типа для пассажиров закрыты с 30 марта 2020 года, отмечено в документе, опубликованном на сайте МИДЕИ. Правительство РФ 27 июля 2020 года объявило о возобновлении воздушного сообщения с 1 августа того же года. Это происходило постепенно в зависимости от двусторонних соглашений между органами гражданской авиации и другими странами.Начиная с 1 сентября 2021 года граждане Молдовы при пересечении государственной границы РФ, в том числе с гражданством России, должны представить медицинский документ (на русском или английском языках), который подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до въезда на территорию Российской Федерации. Документ предоставляется через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".В течение трех календарных дней с момента въезда на территорию РФ иностранные граждане в обязательном порядке должны сделать ПЦР-тест на COVID-19 и внести информацию о результате на "Единый портал госуслуг", заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации". До получения результатов теста считается обязательным режим изоляции по месту жительства (пребывания). Правда, есть и исключения, с полным списком которых можно ознакомиться здесь.Правила въезда в Молдову для граждан России Новые изменения вступили в силу в соответствии с постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 17.07.2021 года.Минздрав Молдовы составил списки стран с повышенным или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, отнесенных, соответственно, к "красной" и "зеленой" зонам, которые будут обновляться каждые семь дней, пояснили в диппредставительстве.Россия включена в список стран "красной" зоны. Для лиц, прибывающих в Молдову из РФ, будет применяться режим самоизоляции продолжительностью 14 дней, включая обладателей дипломатических и служебных паспортов.Для кого есть исключения: лица, имеющие документ о вакцинации против COVID-19; дети до шести лет; дети от шести до 18 лет при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19; лица, имеющие документ о наличии антител к COVID-19; транзитные пассажиры.Кроме того, лица, находящиеся на режиме самоизоляции, независимо от страны или зоны, из которой они прибыли, могут прекратить режим самоизоляции после седьмого дня, если они сделают ПЦР-тест на COVID-19 и его результат будет отрицательным, заключили в посольстве РФ.

https://ru.sputnik.md/20210706/zhiteli-moldovy-vezzhat-v-rossiyu-test-v-prilozhenii-35391008.html

https://ru.sputnik.md/20210718/minzdrav-opublikoval-spisok-stran-krasnoy-zony-epidopasnosti-35568878.html

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